AvusturyalÄ± gazeteci Max Zirngast tutuklandÄ±

AvusturyalÄ± gazeteci, Re:volt dergisi yazarÄ± Max Zirngast'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3 kiÅŸi, Ankara 4. Sulh Ceza HÃ¢kimliÄŸi tarafÄ±ndan tutuklandÄ±.

Ankara'da geçtiÄŸimiz hafta 'terör' suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan AvusturyalÄ± gazeteci, Re:volt dergisi yazarÄ± Max Zirngast'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3 kiÅŸi Ankara 4. Sulh Ceza HâkimliÄŸi tarafÄ±ndan tutuklandÄ±.

8 gün süren gözaltÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanan 3 kiÅŸinin dosyasÄ±nda gizlilik kararÄ± bulunuyor. Sorguda, Toplumsal Özgürlük Partisi GiriÅŸimi faaliyetleri ve Hikmet KÄ±vÄ±lcÄ±mlÄ±'Ä±n kitaplarÄ± üzerine sorular sorulduÄŸu belirtildi.

“SilahlÄ± terör örgütü üyesi” suçlamasÄ±yla tutuklanan gazeteci Zirngast sorgusunda, "Ben sosyalist bir insanÄ±m. Evrensel deÄŸerleri savunuyorum. 3 senedir Türkiye'de yaÅŸÄ±yorum. Hiçbir ÅŸekilde gizli faaliyette bulunmuÅŸ deÄŸilim. Åžimdi de hayatÄ±mÄ± kurmak için ev aldÄ±m. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda suçlandÄ±ÄŸÄ±m örgütü ben bilmiyorum. Herhangi bir illegal örgüt adÄ±na faaliyet yürütmüÅŸ deÄŸilim. Almanca, Ä°ngilizce ve Türkçe dilleri arasÄ±nda tercüme yapÄ±yorum. YazÄ±lar yazÄ±yorum. Evimde bulunan kitaplarÄ±n çoÄŸu Hikmet KÄ±vÄ±lcÄ±mlÄ±'ya aittir. Ben ODTÜ'de okurken Hikmet KÄ±vÄ±lcÄ±mlÄ± üzerine sunum yaptÄ±m. KitaplarÄ±n evimde bulunma sebebi budur." dedi.

SavunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ankara 4. Sulh Ceza HâkimliÄŸi tarafÄ±ndan tutuklama kararÄ± verilen Max Zirngast, Hatice Göz ve Mithatcan Türetken Sincan Cezaevi'ne götürüldü. (Ankara/EVRENSEL)

AvusturyalÄ± gazeteci TÃ¼rkiyeâ€™de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 13:24

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