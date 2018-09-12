AvusturyalÄ± gazeteci TÃ¼rkiyeâ€™de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AvusturyalÄ± Gazeteci Max Zirngastâ€™Ä±n 'terÃ¶r' suÃ§lamasÄ±yla Ankaraâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Gazeteci Max Zirngast’Ä±n görev yaptÄ±ÄŸÄ± re:volt adlÄ± derginin Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, gazetecinin önceki gün gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. AçÄ±klamada, “Türkiye bütün karÅŸÄ±t sesleri bastÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bunu baÅŸaramayacak!” ifadeleri yer aldÄ±.

Polislerin Zirngast’Ä±n yanÄ± sÄ±ra kimliÄŸi açÄ±klanmayan baÅŸka kiÅŸileri de gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Derginin Twitter hesabÄ±nda ayrÄ±ca, gözaltÄ±nÄ±n gerekçesinin “terör” suçlamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra “büyük olasÄ±lÄ±kla siyasi yayÄ±nlar” olduÄŸu da belirtildi.

re:volt dergisi, uluslararasÄ± haber ajansÄ± Reuters’a e-posta yoluyla yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Zirngast ile ilgili olarak, “Uzun yÄ±llardÄ±r Türkiye’de yaÅŸayan yazarÄ±mÄ±z özgürlük ve demokrasi için mücadele eden tutkulu solcu bir aktivisttir” dedi. Almanca yayÄ±mlanan sol eÄŸilimli re:volt dergisinin verdiÄŸi bilgilere göre, gazeteci son dönemde PKK ile ilgili haberlere imza attÄ±.

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Avusturya’daki ÅŸubesi, Zirngast’Ä±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Türkiye, RSF’nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± dünya basÄ±n özgürlüÄŸü endeksinde 180 ülke arasÄ±nda 157’inci sÄ±rada yer alÄ±yor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 16:57

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