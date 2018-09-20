Marmara Denizi tehdit altÄ±nda: Ã–nlem alÄ±nmazsa yok olabilir

Marmara Deniziâ€™ndeki kirliliÄŸin boyutlarÄ±nÄ± ortaya koyan MAREM Projesiâ€™nin sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ã–nlem alÄ±nmazsa Marmara Denizi yok olacak.

Berivan KIZIL

TEKÄ°RDAÄž

Ergene Projesi ile TekirdaÄŸ üzerinden denizi kirletebilecek tüm unsurlarÄ±n Marmara Denizine akÄ±tÄ±lacaÄŸÄ±na, bu kirlilikten kaynaklÄ± bölgedeki balÄ±kçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n azalacaÄŸÄ±na ve çevreyi pis kokularÄ±n saracaÄŸÄ±na dikkat çeken MAREM Projesi Lideri Hidrobiyolog Levent Artüz, “Sanayi bölgelerinden derin deÅŸarj yöntemi ile Marmara Denizi’ne atÄ±klarÄ±n gönderilmesi sonucu burada yaÅŸayan canlÄ±lar için olmasÄ± gereken oksijen miktarÄ± fazlasÄ±yla azalacak. Ergene Projesi ile Marmara Denizi yok olacak. GördüÄŸümüz manzara çok acil önlemler alÄ±nmazsa bir süre sonra Marmara Denizi’nin kullanÄ±lamayacak olmasÄ±” dedi.

‘ERGENE DÜNYANIN EN KÄ°RLÄ° SUYU’

1954 senesinde baÅŸlamÄ±ÅŸ olan MAREM Projesi ile 250’ye yakÄ±n istasyonda ölçüm yaptÄ±klarÄ±nÄ± bu yüzden MAREM Projesi’nin Multi disipliner bir çalÄ±ÅŸma olduÄŸunu ifade eden Türkiye Kimya DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof.Dr. Bahattin YalçÄ±n, “Ergene Nehri, dünyanÄ±n en kirli akarsuyu. Bu kirli su Ergene Projesi ile Marmara Denizi’ne akÄ±tÄ±lacak. DolayÄ±sÄ±yla Marmara Denizi diye bir ÅŸey ortada kalmayacak. Bu proje ile Marmara Denizi yok olmaya, sadece bir su kitlesine dönüÅŸtürülmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Kepçe ile topladÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± kazanla geri dökerseniz çözüm olmaz” diye konuÅŸtu.

‘OLASI BÄ°R DEPREM YAKIN’

Marmara Bölgesinin bir diÄŸer sorununun da olasÄ± bir deprem olduÄŸunu vurgulayan MAREM Jeoloji -Sedimantolojisi Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet SakÄ±nç ise “Marmara Denizi dünyada eÅŸi benzeri olmayan bir akÄ±ntÄ± sistemine sahip. GeçirmiÅŸ olduÄŸu jeolojik evrim Marmara’yÄ± önemli kÄ±lÄ±yor. Bu deniz yaklaÅŸÄ±k 10 milyon yÄ±llÄ±k bir sürecin oluÅŸumudur. Deniz suyundaki kirlilik dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar ortalama 250 yÄ±lda bir depremin olabileceÄŸini göstermektedir. Biz o periyodun sonuna yaklaÅŸtÄ±k. KÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ 2 önemli fay var. Biri TekirdaÄŸ’Ä±n yakÄ±nÄ±ndan geçen diÄŸeri de Kumburgaz yakÄ±nlarÄ±ndaki ÇÄ±narcÄ±k civarÄ±nda olan fay tehlikeli durumda. Deprem olacak ama ne zaman bilemiyoruz. OlasÄ± bir depremde Ä°stanbul, TekirdaÄŸ, Gelibolu, Çanakkale ciddi zararlar görecektir. Marmara denizi hem biyolojik, hem oÅŸinografik açÄ±dan son derece önemli bir deniz. Onu koruyamazsak suç bizlerdedir” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 18:15

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