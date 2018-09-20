Almanyaâ€™da Ã§evre eylemine polis saldÄ±rdÄ±

Almanyaâ€™nÄ±n Hambach ormanÄ±nda, linyit ocaÄŸÄ±na karÅŸÄ± eylem yapanlara dÃ¶nÃ¼k polis saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir gazeteci dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Almanya’nÄ±n Aachen kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Hambach ormanÄ±nda, linyit ocaÄŸÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesi için aÄŸaçlarÄ±n kesilmesini engellemeye çalÄ±ÅŸanlara yönelik operasyon sÄ±rasÄ±nda bir gazetecinin düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Polis yetkilileri tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, gazetecinin iki aÄŸaç arasÄ±ndaki 15 metre yüksekliÄŸindeki asma köprüden düÅŸerek, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi. Kuzey Ren-Vestfalya Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Herbert Reul olay üzerine operasyonun durdurulduÄŸunu duyurdu.

Polis tarafÄ±ndan daha önce Twitter üzerinden yapÄ±lan açÄ±klamada, bir kiÅŸinin aÄŸaç evlerin bulunduÄŸu kÄ±sÄ±mda “Çok yüksek bir yerden düÅŸtüÄŸü” ve aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Ä°lk yardÄ±m ekiplerinin kaza yerinde yaralÄ±ya ilk müdahaleyi yapmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, helikopterle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.

DW Türkçe’nin haberine göre, “Hambacher Forst” adlÄ± Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda gazetecinin öldüÄŸü sÄ±rada ormanda polis operasyonunun olduÄŸu iddia edildi. AçÄ±klamada, “Bize ormanda uzun süredir gazeteci olarak eÅŸlik eden arkadaÅŸÄ±mÄ±z 20 metre yükseklikteki bir asma köprüden düÅŸtü. Bu sÄ±rada polis ve (enerji ÅŸirketi) RWE aÄŸaç ev köyünü boÅŸaltmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordu. O sÄ±rada özel tim, asma köprünün yakÄ±nlarÄ±nda bir aktivisti gözaltÄ±na alÄ±yordu. DüÅŸen kiÅŸi, muhtemelen oraya gitmeye çalÄ±ÅŸÄ±yordu” denildi.

Aachen polisinin resmi Twitter hesabÄ± üzerinden yapÄ±lan açÄ±klamada ise, olay sÄ±rasÄ±nda eylemcilere yönelik bir müdahalenin olmadÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. AçÄ±klamada, “KazanÄ±n olduÄŸu sÄ±rada kazaya uÄŸrayan kiÅŸinin bulunduÄŸu aÄŸaç eve herhangi bir polis operasyonu yapÄ±lmÄ±yordu” ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

OPERASYON GEÇEN HAFTA BAÅžLADI

Alman enerji firmasÄ± RWE’nin linyit madenini geniÅŸletmek için yok edilmesi planlanan Hambach ormanÄ±nda eylemcilerin aÄŸaçlara kurduklarÄ± evlerin tahliyesi için operasyona geçen hafta baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Operasyonda bugüne kadar 50 aÄŸaç evden 39’unun tahliye edildiÄŸi belirtiliyor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 16:41

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