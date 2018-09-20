Nobel tacizcisi Jean Claude Arnault'un yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±

Ä°sveÃ§'te 18 kadÄ±n yazarÄ±n taciz ve tecavÃ¼zle suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Nobel tacizcisi Jean Claude Arnault, iki kez aynÄ± kadÄ±na tecavÃ¼z etmekle suÃ§lanÄ±yor.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

18 kadÄ±n yazarÄ±n taciz ve tecavüzle suçladÄ±ÄŸÄ± Ä°sveç Akademisi'nin eski üyesi Katarina Frostensson'un eÅŸi Jean Claude Arnault'un yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren Ä°sveç Akademisi’nin eski üyesi Katarina Frostensson’un eÅŸi Jean Claude Arnault’un bir kadÄ±na tecavüz suçlamasÄ±yla yargÄ±lanmasÄ±na Stockholm Mahkemesi'nde baÅŸlandÄ±. SavcÄ±, iddianamesinde Arnault’u iki kez aynÄ± kadÄ±na tecavüz etmekle suçluyor.

DuruÅŸmalarÄ±n baÅŸlamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla açÄ±klamalarda bulunan SavcÄ± Christina Voigt, dosyada Arnult’un suçluluÄŸunu gösteren teknik kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak çok sayÄ±da tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesinin bulunduÄŸunu söyledi. Ä°ddianamede Arnault, kadÄ±n yazara bir kez ÅŸiddet uygulayarak bir kez de uyurken tecavüz etmekle suçlanÄ±yor. SavcÄ±nÄ±n elindeki en önemli kanÄ±t ise maÄŸdurun tecavüzden sonra baÅŸvurduÄŸu psikologun kayÄ±tlarÄ±.

Arnault, kendine yönelik taciz ve tecavüz suçlamalarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± reddediyor.

DuruÅŸmanÄ±n ilk günü olmasÄ± nedeniyle basÄ±nÄ±n davaya ilgisinin yoÄŸun olduÄŸu görüldü. Mahkemeye avukatÄ±yla birlikte gelen Arnault yüzünü gizleme giriÅŸiminde bulunmadÄ±. SavcÄ±nÄ±n iddianameyi okumasÄ±ndan sonra söz alan Arnault’un AvukatÄ± Björn Hurtig, tüm suçlamalarÄ± reddetti ve müvekkilinin masum olduÄŸunu söyledi.

Mahkeme, 24 Eylül akÅŸamÄ±na kadar sürecek olan duruÅŸmalarÄ±n kapalÄ± yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.

NE OLMUÅžTU?

KasÄ±m 2017'de Ä°sveç Akademisinin fonlarÄ±yla kültürel bir proje yürüten ve Akademi üyesi yazar Katarina Frostenson’un eÅŸi olan FotoÄŸrafçÄ± Jean-Claude Arnault, 18 kadÄ±n tarafÄ±ndan cinsel taciz ve saldÄ±rÄ± ile suçlandÄ±. Taciz olaylarÄ±nÄ±n önemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n da Ä°sveç Akademisine ait binalarda olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Jean-Claude Arnault, Ä°sveç’te “kültür simgesi” olarak tanÄ±nÄ±yordu. Arnault iddialarÄ± reddederken Akademide bir dizi istifa yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

KRALÄ°YET MADALYASI Ä°LE ÖDÜLLENDÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Cinsel taciz faillerinin kadÄ±nlar tarafÄ±ndan ifÅŸa edildiÄŸi ve bir sosyal medya kampanyasÄ± olarak baÅŸlayarak yayÄ±lan #MeToo kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda, 18 kadÄ±n yazarÄ±n taciz ve tecavüzle suçladÄ±ÄŸÄ± ‘kültür sembolü’ Jean Claude Arnault, Akademi’den milyonlarca kron destek aldÄ±ÄŸÄ± gibi kültür dünyasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetler gerekçesiyle Kraliyet MadalyasÄ±na layÄ±k görülmüÅŸtü. Kültür BakanÄ± Alice Bah Kuhnke, Veliaht Prensese sarkÄ±ntÄ±lÄ±k etmekle suçlanan Arnault’a Stockholm’de düzenlenen bir törende Kraliyet Ödülü’nü takdim etmiÅŸti.

Taciz skandalÄ± nedeniyle Nobelâ€™den Ã§ekilen Ã¼yeler geri dÃ¶ndÃ¼

Ä°sveÃ§â€™te cinsel taciz Nobelâ€™den Saraya sÄ±Ã§radÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 14:57

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