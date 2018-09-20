22 yaÅŸÄ±na kadar liseden mezun olamayanlar aÃ§Ä±k liseye gÃ¶nderilecek

Yeni dÃ¼zenlemeye gÃ¶re 18 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler liseye kayÄ±t yaptÄ±rabilecek ancak 22 yaÅŸÄ±na kadar mezun olamayanlar aÃ§Ä±k liseye gÃ¶nderilecek.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarfÄ±ndan yapÄ±lan yeni düzenlemeye göre 18 yaÅŸ üstü öÄŸrenciler liseye kayÄ±t yaptÄ±rabilecek ancak 22 yaÅŸÄ±na kadar mezun olamayanlarÄ±n kayÄ±tlarÄ± silinecek.

Sabah'tan Safure Cantürk'ün haberine göre; Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB), 12 yÄ±llÄ±k zorunlu eÄŸitim kapsamÄ±nda liseler için yeni yaÅŸ düzenlemesi getirdi. 18 yaÅŸ üstü öÄŸrenciler liseye kayÄ±t yaptÄ±rabilecek ancak 22 yaÅŸÄ±na kadar mezun olamayanlarÄ±n kayÄ±tlarÄ± silinecek ve AçÄ±k Liseye gönderilecek.

SÄ±nÄ±f tekrarlarÄ± nedeniyle mezun olamayan, yaÅŸlarÄ± 22'nin üzerindeki öÄŸrencilerle 14 yaÅŸÄ±ndaki öÄŸrencilerin aynÄ± kampüste bulunmasÄ±nÄ±n pedagojik olarak sorunlara neden olmasÄ± üzerine MEB ilgili yönetmelikte deÄŸiÅŸiklik yapÄ±p lise mezuniyeti için 22 yaÅŸÄ± üst sÄ±nÄ±r olarak belirledi. (HABER MERKEZÄ°)

Anadolu liselerinde ikili eÄŸitim Ã§ilesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 09:29

www.evrensel.net