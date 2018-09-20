Anadolu liselerinde ikili eÄŸitim Ã§ilesi

Ankaraâ€™da bazÄ± anadolu liselerinde ikili eÄŸitime geÃ§ildi. SabahÃ§Ä±lar 7.00â€™de derse baÅŸlÄ±yor, akÅŸamcÄ±larÄ±n 20.00â€™de okuldan Ã§Ä±kÄ±yor.

Burcu YILDIRIM

Ankara

Ankara’da bazÄ± anadolu liselerine kayÄ±tlar fazla olunca sabah ve akÅŸam olmak üzere ikili eÄŸitime geçildi. SabahçÄ±larÄ±n saat 7.00’de derse baÅŸlamasÄ±, akÅŸamcÄ±larÄ±n saat 20.00’de okuldan çÄ±kmasÄ± öÄŸrenci, öÄŸretmen ve velilerin tepkisine neden oldu. BazÄ± veliler liseye giden çocuklarÄ± için akÅŸamlarÄ± okul çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na gelmek zorunda kaldÄ±. Ä°lçe milli eÄŸitim müdürü ile yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmeden sonuç alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten EÄŸitim Sen Ankara 4 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Gülhan ÅžimÅŸek, az öÄŸrencisi olan imam hatip ve meslek liselerinin birleÅŸmesinin bina sorununu çözebileceÄŸini dile getirdi. ÅžimÅŸek, imam hatip veya meslek lisesine gitmek istemeyen öÄŸrencilerin adeta cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ÖÄŸrencilerin fazla olmasÄ± sebebiyle Etimesgut’ta Ufuk Arslan Anadolu Lisesi, Sincan’da Ä°bn-i SÄ±na Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Sincan Anadolu Lisesi ikili eÄŸitime geçmesi birçok sorunu da beraberinde getirdi. Öte yandan blok derslerin yapÄ±lacak olmasÄ±yla teneffüslerin kÄ±salacaÄŸÄ±nÄ± belirtiliyor.

‘OKULA GEÇ KALIYORUZ’

Ufuk Aslan Anadolu Lisesi’nde ismini vermek istemeyen bir öÄŸrenci, ikili sistem nedeniyle herkesin sabah derslere geç kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. AkÅŸam 20.10’da dersin bittiÄŸini akataran öÄŸrenci, 9. sÄ±nÄ±flarÄ±n çok kalabalÄ±k olduklarÄ± için öÄŸlenci, diÄŸerlerinin ise sabahçÄ± olduÄŸunu dile getirdi. ÖÄŸrenci, “Åžimdi ÅŸikayetçi olmayanlar bile emin olun kÄ±ÅŸÄ±n ÅŸikayetçi olacaklar. Çünkü hem soÄŸuÄŸu hem de erken kararan havayÄ± düÅŸündüÄŸümüzde ne olacak bilmiyorum. Ortaokulda kaloriferler yanmÄ±yordu, burada yanacak mÄ± emin deÄŸilim. Sadece öÄŸle yemeÄŸi için en azÄ±ndan 40 dakika vardÄ±, artÄ±k o da olmayacak” dedi.

‘LABORATVUARLAR SINIF OLDU’

EÄŸitim Sen Ankara 4 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Gülhan ÅžimÅŸek, bu yÄ±l anadolu liselerine yÄ±ÄŸÄ±lma olduÄŸu için Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n bu okullarda ikili eÄŸitime geçtiÄŸini söyledi. ÅžimÅŸek, “Ufuk Arslan Anadolu Lisesi 980, Ä°bn-i Sina Anadolu Lisesi 600, Fatih Anadolu Lisesi 680, Sincan Anadolu Lisesi 715 civarÄ±nda öÄŸrenciyi 9. sÄ±nÄ±fa kaydetmiÅŸtir. Etimesgut ve Sincan’Ä±n birçok farklÄ±, uzak, yakÄ±n mahallesinden öÄŸrenciler bu okullara adeta yÄ±ÄŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. MEB bu uygulamasÄ±yla her öÄŸrencinin kendi mahallesinde okula gideceÄŸi savÄ±nÄ± da çürütmüÅŸtür. Veliler bu eÄŸitim öÄŸretim döneminde servis ücreti yüküyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaktÄ±r” diye konuÅŸtu. Ä°kili eÄŸitime geçen okullarÄ±n laboratuar ve resim dersliklerini de sÄ±nÄ±fa çevirdiÄŸini aktaran ÅžimÅŸek, sendika olarak Etimesgut ilçe milli eÄŸitim müdürü ile yaptÄ±klarÄ± bir görüÅŸmede de çözüm bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘Ä°MAM HATÄ°PLER BÄ°RLEÅžTÄ°RÄ°LMELÄ°’

Öte yandan kÄ±z meslek programÄ± uygulayan, SatÄ± KadÄ±n Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hayriye Ethem TurhanlÄ± MTAL ve Fatma HacÄ± Hüseyin Akgül MTAL’nin toplam 410 öÄŸrenciyi 9. sÄ±nÄ±fa kayÄ±t ettiÄŸini kaydeden ÅžimÅŸek, Etimesgut ilçesinde kÄ±z Meslek Lisesi programÄ± uygulayan bir veya iki okulun Anadolu Lisesi’ne dönüÅŸtürülerek öÄŸrencilerin ve velilerin çilesinin bitirilebileceÄŸini dile getirdi. AynÄ± ÅŸekilde, Etimesgut Okan Koç Ä°mam Hatip Lisesi ve Nene Hatun KÄ±z Ä°mam Hatip Lisesinin 9. sÄ±nÄ±f öÄŸrenci kayÄ±tlarÄ±nÄ±n toplam 150 olduÄŸunu ifade eden ÅžimÅŸek, “Bu okullar birleÅŸtirildiÄŸinde Etimesgut’ta ikili eÄŸitim sorunu ortadan kalkacaktÄ±r” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 20:11

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