Oyuncu, YÃ¶netmen, Seslendirme SanatÃ§Ä±sÄ± Ferdi Merter hayatÄ±nÄ± kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, yÃ¶netmen, seslendirme sanatÃ§Ä±sÄ± Ferdi Merter FosforoÄŸlu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Oyuncu, yönetmen, senarist ve seslendirme sanatçÄ±sÄ± Ferdi Merter FosforoÄŸlu, 79 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

SanatçÄ±nÄ±n vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiltere'de yaÅŸayan kÄ±zÄ± Almula Merter Churm, sosyal medyada duygularÄ±nÄ± paylaÅŸarak, "Babam beni böyle bÄ±rakÄ±p gitmek var mÄ±ydÄ±? CanÄ±m babamÄ±, tiyatro üstadÄ±mÄ±, atamÄ±, ustayÄ± az önce kaybettik. CanÄ±m babam Ä±ÅŸÄ±klarda uyu. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Tiyatro ve sinemanÄ±n önemli isimleri de sanatçÄ±nÄ±n vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan üzüntülerini sosyal medyada paylaÅŸtÄ±.

Ferdi Merter'in kardeÅŸi, tiyatro ve sinema sanatçÄ±sÄ± Enis FosforoÄŸlu mesajÄ±nda, "AÄŸabeyimdi. IÅŸÄ±klar yer deÄŸiÅŸtirdi." yazdÄ±.

Oyuncu Behzat Uygur, "Bir tiyatro emekçisini daha kaybettik. MekanÄ±n cennet olsun Ferdi Merter." ifadelerine yer verdi.

Film-San VakfÄ± Müdürü KÄ±vanç TerzioÄŸlu, "BabamÄ±z, abimiz, baÅŸkanÄ±mÄ±zdÄ±. Film-San VakfÄ±na 4 yÄ±l boyunca çok büyük emekleri oldu. Onu hiç unutmayacaÄŸÄ±z. Çok üzgünüm. Nurlarda yat Ferdi Merter." sözleriyle üzüntüsünü aktardÄ±.

Oyuncu ve yönetmen Levent Tayman da "Türk tiyatrosunun duayeni Ferdi Merter’i, babamÄ±zÄ± kaybettik. BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun. Sensiz zor olacak." mesajÄ±yla üzüntülerini bildirdi.

Oyuncu Ä°pek Tenolcay ise "Allah senden razÄ± olsun hocam, sevdirdiklerin, öÄŸrettiklerin ve desteÄŸin için. Nur içinde yat." yorumunu yaptÄ±.

FERDÄ° MERTER KÄ°MDÄ°R?

Oyuncu Renan FosforoÄŸlu ile meslektaÅŸÄ± Muazzez Arçay'Ä±n oÄŸlu Ferdi Merter, 19 Haziran 1939'da Ä°stanbul'da dünyaya geldi. Bir yaÅŸÄ±ndayken rol aldÄ±ÄŸÄ± "Tosun PaÅŸa" filminde kamerayla tanÄ±ÅŸan sanatçÄ±, 1952'de "DaÄŸlarÄ±n KÄ±zÄ±" filminde çocuk oyuncu olarak rol aldÄ±. OynadÄ±ÄŸÄ± tiyatro, dizi ve filmlerin yanÄ± sÄ±ra seslendirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± da olan usta sanatçÄ±, sinemada yönetmenlik ve senaryo yazarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

1962-2004 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Devlet TiyatrolarÄ±nda oyuncu, yönetmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu üyesi, baÅŸ rejisörlük, Ankara ve Adana Devlet tiyatrolarÄ±nda sanat yönetmenliÄŸi yaptÄ±, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye Oyun YazarlarÄ± ve Çevirmenleri DerneÄŸi yönetim kurulunda ve Tiyatro YazarlarÄ± DerneÄŸi baÅŸkanÄ± olarak görev yaptÄ±. "Ferdi Merter Sanat Akademisi"’ni ve 2004’te, kÄ±zÄ± Almula Merter'le birlikte ÇÄ±ÄŸÄ±r Sahne’yi kurdu. Sinema alanÄ±nda yönetmenlik ve senaryo yazarlÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda bulunan Ferdi Merter'in yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ 5 kitabÄ± bulunuyor.

En son "KiralÄ±k AÅŸk" dizisinde oynayan sanatçÄ±, "Vay BaÅŸÄ±ma Gelenler 2 Buçuk", "Kolpaçino: Bomba", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Kaptan", "AcÄ± Hayat", "Turist Ömer Uzay Yolunda", "AyrÄ± Dünyalar", "Ä°htiras KurbanlarÄ±" ve "Asi Evlat" adlÄ± yapÄ±mlarda da rol almÄ±ÅŸtÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 08:22

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