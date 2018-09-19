Bornova'da taÅŸ ocaklarÄ±, yerleÅŸim yerlerini tehdit ediyor

Ã‡MO: Bornovaâ€™da da kentin iÃ§erisinde kalmÄ±ÅŸ olan mevcut Ã§imento fabrikalarÄ± ve taÅŸ ocaklarÄ±, bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± etkilemeye devam ediyor.

Bornova'da taÅŸ ocaklarÄ±, yerleÅŸim yerlerini tehdit eder duruma geldi. Artan taÅŸ ocaklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra var olanlarda da kapasite artÄ±rÄ±mÄ±na gidilmesi, ocaklarÄ±, ilçedeki yerleÅŸim alanlarÄ±yla bütünleÅŸtirdi. Çevre Mühendisleri OdasÄ± (ÇMO) Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Helil Ä°nay KÄ±nay, kontrolsüz ve plansÄ±z yapÄ±laÅŸmalar ile buna baÄŸlÄ± ham madde ihtiyacÄ± için düÅŸük maliyet amacÄ±yla kentlerin her bölgesinde açÄ±lmak istenilen taÅŸ ocaklarÄ±nÄ±n sorunlara neden olduÄŸuna dikkat çekti. Çevre ve Åžehircilik Ä°zmir Ä°l Müdürü Selahattin Varan ise olumsuzluk yaÅŸanmamasÄ± için gerekli önlemleri aldÄ±klarÄ±nÄ± savundu.

ÇMO Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± KÄ±nay, ülkede yapÄ±laÅŸma sürecinin son yÄ±llarda ciddi oranda ivme kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bunun çok katlÄ± binalarla sarmalanmÄ±ÅŸ çarpÄ±k yapÄ±laÅŸma ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nmasÄ±na neden olduÄŸunu söyledi. KÄ±nay, “Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Çevre Ä°l MüdürlüÄŸünün duyurularÄ±nda, kentteki ÇED (çevresel etki deÄŸerlendirmesi) süreci iÅŸletilen faaliyetlerin büyük çoÄŸunluÄŸunun taÅŸ ocaÄŸÄ± iÅŸletmeleri olduÄŸunu görüyoruz. Bunlar KemalpaÅŸa, Karaburun YarÄ±madasÄ±, Menderes bölgelerinde tarÄ±m arazileri, orman ve doÄŸal sit alanlarÄ±nÄ±n özelliklerini ortadan kaldÄ±rÄ±yor” diye konuÅŸtu.

Bornova’daki iki çimento fabrikasÄ±nda, üretim için ham madde olarak kullanÄ±lan kireçtaÅŸÄ±nÄ±n, bölgedeki kalker ocaklarÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden KÄ±nay, “Bornova’da da kentin içerisinde kalmÄ±ÅŸ olan mevcut çimento fabrikalarÄ± ve taÅŸ ocaklarÄ±, iÅŸletilen tesislerin yarattÄ±ÄŸÄ± çevre sorunlarÄ± da yÄ±llardÄ±r bölge halkÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve yaÅŸam kalitesini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor” dedi. (Ä°zmir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 17:50

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