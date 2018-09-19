Ä°yi aÅŸure yapmanÄ±n sÄ±rrÄ± nedir? AÅŸure malzemeleri neler?

AÅŸure yaparken doÄŸru renk, kÄ±vam ve lezzet iÃ§in atlanÄ±lmamasÄ± gereken pÃ¼f noktalarÄ± neler? AÅŸure tarifi ve malzeme listesi.

AÅŸure, lezzeti kadar manevi deÄŸeriyle de mutfaklarÄ±mÄ±zda Ã§ok ayrÄ± bir yere sahip. TarihiÂ 'Nuh Peygambere' dayandÄ±rÄ±lan bu tatlÄ±yÄ± yapmak ise maharet iÅŸiâ€¦ Rengi, kokusu, lezzeti, kÄ±vamÄ± tek tek dikkat edilmesi gereken konular. Peki, iyi aÅŸure yapmanÄ±n sÄ±rrÄ± nedir?

Pastane Åžefi Cengiz Canpolat, aÅŸure yaparken doÄŸru renk, kÄ±vam ve lezzet iÃ§in atlanÄ±lmamasÄ± gereken pÃ¼f noktalarÄ±nÄ± anlattÄ±.

1. AÅŸurenin Ã¶zÃ¼ doÄŸru piÅŸirilmiÅŸ buÄŸdaydÄ±r.

AÅŸurenin temel malzemesi buÄŸdaydÄ±r. Lezzetli bir aÅŸure iÃ§in buÄŸdayÄ± doÄŸru piÅŸirmek ve Ã¶zÃ¼nÃ¼n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmak gerekiyor. BuÄŸdayÄ±nÄ±zÄ±n suyu sarardÄ±ysa, kÄ±vamÄ±nÄ± bulmuÅŸ demektir. BuÄŸdayÄ±nÄ±za piÅŸerken tuz katarak kÄ±vam almasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rabilirsiniz.

2. Malzemelerin eklenme zamanlarÄ± Ã¶nemlidir.

AÅŸure iÃ§in klasik olarak tÃ¼m malzemeler bir Ã¶nceki akÅŸamdan Ä±slatÄ±lÄ±r. Bakliyatlar Ã¶n piÅŸirme ile koyu renklerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lÄ±r. Tencereye Ã¶nce buÄŸday sonra bakliyatlar ve en son meyveler eklenmelidir. Bu hem meyvelerin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bozulmamasÄ±nÄ± hem de Ã§ok piÅŸererek aromalarÄ±nÄ±n kaybolmamasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r.

3. DoÄŸru kÄ±vam iÃ§in niÅŸasta ekleyin.

AÅŸure kÄ±vamÄ±nÄ±n ayarlanmasÄ± en zorlu tatlÄ±lardan birisidir. Bunun iÃ§in aÅŸurenizi piÅŸirirken bir miktar niÅŸasta ekleyerek kendi dengesini bulmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilir ve sulu olmasÄ±nÄ± Ã¶nleyebilirsiniz. AyrÄ±ca niÅŸasta tatlÄ±nÄ±zÄ±n soÄŸurken Ã§atlamasÄ±nÄ± ve daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ± da engelleyecektir.

4. AÅŸurenin piÅŸtiÄŸini suyunun yoÄŸunluÄŸundan anlayabilirsiniz.

15 kiÅŸilik bir aÅŸurenin piÅŸmesi ortalama 2 saat kadar sÃ¼rer. Ancak malzemeler farklÄ± olacaÄŸÄ± iÃ§in aÅŸurenizi ocaktan ne zaman indireceÄŸinizi suyunun yoÄŸunluÄŸuna ve rengine gÃ¶re belirleyebilirsiniz. AÅŸure muhallebi kÄ±vamÄ±na geldiÄŸinde ocaktan indirmek iÃ§in hazÄ±r demektir. SoÄŸuyup, donduÄŸunda ideal katÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulacaktÄ±r.

5. DoÄŸru tencere seÃ§mek aÅŸurenin lezzetini arttÄ±rÄ±r.

Eskiden hemen her evde aÅŸure tenceresi dediÄŸimiz bÃ¼yÃ¼k tencereler bulunurdu. Bu tencerelerden yoksa aÅŸure yapmak iÃ§in aÄŸzÄ± geniÅŸ ve malzemeleri ezmeden karÄ±ÅŸtÄ±rmaya imkan verecek ÅŸekilde yayvan tencereler kullanmak gerekir. AyrÄ±ca tencerenizin Ã§abuk Ä±sÄ±nmamasÄ±na da Ã¶zen gÃ¶sterin.

AÅŸure Tarifi:

(15 KiÅŸilik)

â™¦200 Gr AÅŸurelik BuÄŸday

â™¦50 Gr Nohut

â™¦TarÃ§Ä±n

â™¦50 Gr Kuru Fasulye

â™¦80 Gr Kuru ÃœzÃ¼m

â™¦100 Gr Kuru Ä°ncir

â™¦80 Gr Kuru KayÄ±sÄ±

â™¦200 Gr BÃ¼tÃ¼n KavrulmuÅŸ FÄ±ndÄ±k 200grm

â™¦BÃ¼tÃ¼n KavrulmuÅŸ Ã‡am FÄ±stÄ±ÄŸÄ±

â™¦1 Adet Taze Nar

â™¦10 Gr Tuz

â™¦300 Gr Toz Åžeker

â™¦60 Gr KuÅŸ ÃœzÃ¼mÃ¼

â™¦20 Gr MÄ±sÄ±r NiÅŸastasÄ±

â™¦10 Bardak Su

YAPILIÅžI:

BuÄŸday, nohut, kuru fasulye, kuru incir, kuru kayÄ±sÄ± ve kuru Ã¼zÃ¼m bir gÃ¼n Ã¶nceden soÄŸuk suyla Ä±slatÄ±lÄ±r. Bir gÃ¼n Ã¶nceden Ä±slatÄ±lan tÃ¼m baklagiller ayrÄ± ayrÄ± kaplarda kaynatÄ±larak aÅŸure iÃ§in hazÄ±rlanÄ±r. Meyveler ise sudan Ã§Ä±kartÄ±larak beklemeye alÄ±nÄ±r.

10 bardak su tencereye alÄ±narak kaynatÄ±lÄ±r. Kaynayan suya Ã¶nce buÄŸday ilave edilir ve Ã¶zÃ¼ Ã§Ä±kana kadar kaynatÄ±lÄ±r. BuÄŸdayÄ±n Ã¶zÃ¼nÃ¼n Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in kaynama suyuna az miktarda tuz eklenir. Sonra sÄ±rasÄ±yla nohut ve kuru fasulye eklenir. Tuz ve ÅŸeker ilave edilerek 20dk. kadar daha kaynatÄ±lÄ±r. Meyveler de ilave edilerek kaynatÄ±lmaya devam edilir. Meyvelerin formunun Ã§ok bozulmamasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterilir.

En son olarak niÅŸasta su ile aÃ§Ä±lÄ±r ve aÅŸureye eklenerek, bir taÅŸÄ±m kaynamasÄ± beklenir. Ocaktan indirilen aÅŸure kaplara konur, dinlenmeye bÄ±rakÄ±lÄ±r. SÃ¼slemesi aÅŸure iyice dinlendikten sonra yapÄ±lÄ±r. BÃ¶ylece malzemelerin dibe Ã§Ã¶kmesi ve tat deÄŸiÅŸtirmesi Ã¶nlenir. (HABER MERKEZÄ°)

Muharrem ayÄ± baÅŸladÄ± (11 EylÃ¼l 2018)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 00:00

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