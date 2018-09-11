Muharrem ayÄ± baÅŸladÄ± (11 EylÃ¼l 2018)

Kerbela'da 72 ehlibeyt Ã¼yesinin katledilmesi nedeniyle Aleviler tarafÄ±ndan tutulan 'yas orucu' baÅŸladÄ±. OruÃ§ 12 gÃ¼n sÃ¼recek.

Aleviler tarafÄ±ndan her yÄ±l tutulan muharrem matem ayÄ± (11 Eylül) itibariye baÅŸladÄ±. 72 ehlibeyt üyesinin Kerbala'da katledilmesi nedeniyle tutulan yas orucu, 12 gün sürecek.

NE OLMUÅžTU ?

Muhammed Peygamber’in torunu Hüseyin ve akrabalarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 72 kiÅŸi, Hicri takvime göre 10 Muharrem 61’de (10 Ekim 680); halifelikte hak iddia eden Yezid’in ordusu tarafÄ±ndan Kerbala Çölü’nde öldürülmüÅŸ, kadÄ±n ve çocuklar ise esir alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Aleviler, Ehlibeyt üyesi 12 imam için 12 gün matem orucu tutuyorlar. 12 gün boyunca düÄŸün, eÄŸlence gibi etkinlikler yapÄ±lmÄ±yor. Et yenilmiyor ve oruçlar açÄ±ldÄ±ktan sonra da su içilmiyor. Gün doÄŸumunda baÅŸlayan oruç, gün batÄ±mÄ± ile sona eriyor.

Åžiiler de Muharrem ayÄ±nda yas tutuyorlar. Fakat Alevilerden farklÄ± olarak matem orucu tutmuyorlar. KatliamÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Muharrem ayÄ±nÄ±n 10’uncu gününde (AÅŸura/AÅŸure Günü), törenler düzenleniyor. Türkiye’ye yaÅŸayan Caferiler de farklÄ± kentlerde törenler gerçekleÅŸtiriyorlar. Türkiye’deki en büyük anma töreni Ä°stanbul HalkalÄ±’da yapÄ±lÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

HDP: KERBELA'DAKÄ° UYGULAMALAR SÄ°STEMATÄ°K OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR

HDP milletvekilleri Kemal Bülbül, Zeynel Özen ve Habip Eksik, Mecliste düzenledikleri basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, bugünün, Aleviler için önem taÅŸÄ±yan Muharrem AyÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± olduÄŸunu belirtti.

Kemal Bülbül, kürsünün üzerinde bir bardak su bulunduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Oysa biz bu ayda, su ile temasÄ± ibadet olarak gördüÄŸümüzden, masamÄ±zÄ±n üzerine su koymuyoruz. Çok ufak bir ayrÄ±ntÄ± gibi gözüküyor ama mevcut yapÄ±nÄ±n inançlar konusunda eksik bilgili olduÄŸunu gösteren bir ÅŸeydir." dedi ve kürsüdeki suyu kaldÄ±rttÄ±.

Kerbela'nÄ±n üzerinden bin 338 yÄ±l geçtiÄŸine deÄŸinen Bülbül, Alevi toplumunun "Kerbela katliamÄ±ndan" bu yana yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hemen her ülkede OHAL ile yönetildiÄŸini, bölgedeki devletlerin Alevi inancÄ±nÄ± yok saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmediÄŸini ifade etti.

Alevileri görmezden gelen AKP iktidarÄ± ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Yas-Ä± Kerbela geldiÄŸinde muharrem iftarlarÄ± düzenleyeceÄŸini söyleyen Bülbül, "Hatta Alevi dedelerine maaÅŸ, cemevlerini 'irfan evleri' yapmak gibi OsmanlÄ± oyunlarÄ±na baÅŸvuracaktÄ±r" diye konuÅŸtu.

Bülbül, "Kerbela'daki uygulamalar zamana yayÄ±lmÄ±ÅŸ olarak Alevi toplumu üzerinde sistematik olarak sürdürülüyor. Alevi toplumu bu gerçeklerin farkÄ±ndadÄ±r. Yas-Ä± Kerbela ibadeti sürecinde bulunduÄŸumuz hemen her yerde, cemevlerinde, oruç ve aÅŸure lokmalarÄ±nda bu hakikatlarÄ± anlatacaÄŸÄ±z." dedi. (AA)

AÅŸure vakti: AÅŸure tarifi ve aÅŸurenin pÃ¼f noktalarÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 12:41

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