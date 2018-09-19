AyvalÄ±k denizinde maden arama kabusu geri dÃ¶ndÃ¼

AyvalÄ±k AltÄ±nova beldesi aÃ§Ä±klarÄ±nda denizin iÃ§inde maden arama projesinin Ã‡ED sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Özer AKDEMÄ°R

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilçesi, AltÄ±nova beldesi açÄ±klarÄ±nda denizin içinde demir madeni iÅŸletilmesi projesi ile ilgili ÇED süreci baÅŸlatÄ±ldÄ±. Yörede yaÅŸayan yurttaÅŸlarÄ±n "daÄŸlar denizler, dereler bitti ÅŸimdi sÄ±ra denizlerde mi?" diye tepki gösterdiÄŸi proje için uzmanlar ekolojik tahribat uyarÄ±sÄ±nda bulunuyorlar. Projeye yönelik "demir deÄŸil altÄ±n madeni arayacaklar" iddialarÄ± da var.

YAZLIK KONUTLARA 350 METRE!

Denizin içinde yapÄ±lmak istenen demir madeni projesi AyvalÄ±k Ä°lçesi AltÄ±nova açÄ±klarÄ±nda yer alÄ±yor. Ä°ki adet IV. Grup maden arama ruhsatlÄ± sahanÄ±n toplam büyüklüÄŸü 21.712,47 hektarÄ± buluyor. Daha önce "ÇED Gerekli DeÄŸildir" kararÄ± verilen projeye yöre halkÄ±nÄ±n tepki göstererek itiraz etmesinin ardÄ±ndan BalÄ±kesir ValiliÄŸi 'ÇED Gereklidir' kararÄ± verdi. Bu haliyle BakanlÄ±ÄŸa giden dosyayÄ± inceleyen Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± uygun bularak ÇED sürecini baÅŸlattÄ±. Projeye göre denizde yapÄ±lacak maden arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±, gemi üzerinden tarama-sondaj yöntemiyle yapÄ±lacak. ÇalÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda; deniz seviyesinden -22 kotuna kadar olan alanda sondaj yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Proje alanÄ±na en yakÄ±n yerleÅŸim alanÄ± yaklaÅŸÄ±k 350 metre mesafede yer alan AltÄ±nova Mahallesi'ne baÄŸlÄ± yazlÄ±k konutlar. AyvalÄ±k ilçesinin yaklaÅŸÄ±k10 km güneydoÄŸusunda yer alan proje alanÄ± ve AltÄ±nova Mahallesi'nin ise 4 km kuzeybatÄ±sÄ±nda bulunmakta.

TABÄ°AT PARKINA VE KORUMA SAHASINA ÇOK YAKIN

Deniz dibinin taranmasÄ± ile elde edilecek manyetit proje sahasÄ±na 21 km uzaklÄ±ktaki, 35.913 m2 (3,6 Ha) lÄ±k bir alanda stoklanacak. Proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±na göre denizdeki madende toplam 12 kiÅŸi çalÄ±ÅŸacak.

SarmÄ±saklÄ± Tabiat ParkÄ± proje alanÄ±na kuÅŸ uçuÅŸu yaklaÅŸÄ±k 6,5 km uzaklÄ±kta yer almakta. Proje sahasÄ±na en yakÄ±n koruma alanÄ± ise kuÅŸ uçuÅŸu yaklaÅŸÄ±k 2,1 km uzaklÄ±kta yer alan AyvalÄ±k Sulak AlanlarÄ±. Bu sulak alanlar proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±nda 'lagün' diye geçiÅŸtirilmiÅŸ.

Görsel, ÇED baÅŸvuru dosyasÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

"DEMÄ°R DEÄžÄ°L ALTIN ÇIKARACAKLAR"

Proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ± geçen yÄ±l ki dosya ile hemen hemen aynÄ± teknik verilere sahip. Geçen seneki dosyayÄ± deÄŸerlendiren Aksaray Üniversitesi Jeoloji MühendisliÄŸi Bölümü Hidrojeoloji Bölümü BaÅŸkanÄ± Yrd. Doç. Dr. M. Murat KavurmacÄ± AltÄ±nova denizindeki maden arama iÅŸleminin demir deÄŸil altÄ±n olabileceÄŸi iddiasÄ±nÄ± ortaya atmÄ±ÅŸtÄ±. KavurmacÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, deniz tabanÄ±ndaki cevherleÅŸmenin yapÄ±sÄ±nÄ±n incelendiÄŸinde çÄ±karÄ±lmak istenen madenin demir deÄŸil altÄ±n olduÄŸu kanÄ±sÄ±nÄ±n güçlendiÄŸini ileri sürmüÅŸtü. KavurmacÄ± raporunda ayrÄ±ca proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±nÄ±n birçok konuda gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, deniz içinde maden arama ve çÄ±karma faaliyetinin iptal edilmesi gerektiÄŸini dile getirmiÅŸti. Yine proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren EGEÇEP Bilim Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Erhan Ä°çöz de projenin birçok deniz canlÄ±sÄ±nÄ± öldürebileceÄŸi, aÄŸÄ±r metal kirliliÄŸi yaÅŸanabileceÄŸini uyarÄ±larÄ±nda bulunmuÅŸtu.

AYVALIK TABÄ°AT PLATFORMU: GÖZ YUMMAYIZ

AyvalÄ±k Tabiat Platformu denizde maden arama projesine hem yöre halkÄ±nÄ±n hem de belediyenin karÅŸÄ± olduÄŸunu belirterek, madene karÅŸÄ± mücadele edeceklerini açÄ±kladÄ±. Platform açÄ±klamasÄ±nda "Gerek yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bölgede, gerek ülkemizde vahÅŸi madenciliÄŸin yarattÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±mlar ortadayken, hem de yanÄ±baÅŸÄ±mÄ±zda AltÄ±nova’da, hem de denizde böyle bir madencilik faaliyetine göz yummamÄ±z, razÄ± olmamÄ±z düÅŸünülemez. Bölgemize hiçbir yarar saÄŸlamayacak, aksine geri dönüÅŸü olmayan yÄ±kÄ±mlar yaratacak bu projeyi istemiyoruz. Denizimizi, kumsalÄ±mÄ±zÄ±, yaÅŸam alanlarÄ±mÄ±zÄ± hep birlikte korumaya kararlÄ±yÄ±z" denildi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 13:44

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