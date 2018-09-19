Ä°YÄ° Parti'den ittifak aÃ§Ä±klamasÄ±: BÃ¶yle bir kararÄ±mÄ±z yok

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Ersagun YÃ¼cel yerel seÃ§imlere iliÅŸkin ittifak kararÄ± almadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Ersagun Yücel, yerel seçimler için hiçbir parti ile birleÅŸme kararÄ± almadÄ±klarÄ±nÄ± ve her ÅŸehirde kendi adaylarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Hürriyet yazarÄ± Abdülkadir Selvi ise Ä°YÄ° Parti'nin tabanda ittifaka kapÄ±yÄ± açÄ±k bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

DHA'nÄ±n haberine göre; Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Ersagun Yücel partisinin MaraÅŸ'ta düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. "Yerel seçimlerde herhangi bir parti ile birleÅŸim yapÄ±lacak mÄ±?" sorusuna "Hiçbir ÅŸekilde böyle bir kararÄ±mÄ±z yok. Ä°YÄ° Partinin yanÄ±lmÄ±yorsam bin 250 nokta olmasÄ± lazÄ±m her yerde kendi adayÄ± olacak. Ä°leriki durumlara göre eÄŸer gerekiyorsa biz buna durumsallÄ±k diyoruz bunun kararÄ± alÄ±nacaktÄ±r. Ama bizim bir ittifakÄ±mÄ±z söz konusu deÄŸil. Zaten Ak Parti ile MHP artÄ±k evlendi gibi. Bizde böyle bir ÅŸey söz konusu deÄŸil duruma göre bakacaÄŸÄ±z. Israrla bunu soruyorlar bize ama bizim böyle bir kararÄ±mÄ±z yok." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

'TABANDA Ä°TTÄ°FAKA KAPI AÇIK'

Hürriyet yazarÄ± Abdulkadir Selvi de bugünkü köÅŸe yazÄ±sÄ±nda 'Ä°YÄ° Parti CHP ile ittifak yapacak mÄ±?' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla bir yazÄ± yayÄ±mladÄ±.

Selvi ÅŸu ifadelere yer verdi: "CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun, 24 Haziran seçim sonuçlarÄ±na göre yapÄ±lan bir analizde AK Parti ile MHP’nin ittifak yaptÄ±ÄŸÄ± takdirde CHP’nin elindeki 9 belediyeyi kaybetme tehlikesine dikkat çekti. Ä°YÄ° Parti ile ittifak yaptÄ±klarÄ± takdirde CHP’nin elinde olan belediyelerin bazÄ±larÄ±nÄ± koruyabileceklerini söyledi. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun da ittifaka sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± söyleniyor. 24 Haziran seçimlerinden yenilgi ile çÄ±kan CHP’de yerel seçimlerde yaÅŸanacak baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n neye mal olacaÄŸÄ± biliniyor. O nedenle seçim kazandÄ±racak her formüle açÄ±klar."

Selvi ayrÄ±ca "Ä°YÄ° Parti Genel Sekreteri Cihan PaçacÄ± ile konuÅŸtum. “Hiçbir siyasi parti ile kurumsal bazda ittifak yapmayÄ± düÅŸünmüyoruz” dedi. Ama tabanda ittifaka kapÄ±yÄ± açÄ±k bÄ±raktÄ±." ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Grubu olan partiler yerel seÃ§imde nasÄ±l bir strateji izleyecek?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 13:09

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