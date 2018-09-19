'Adnan Oktar grubuna iÅŸkence iddiasÄ±' davasÄ±nda zaman aÅŸÄ±mÄ± kararÄ±

Adnan OktarÂ grubunun 1999 yÄ±lÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada iÅŸkence gÃ¶rdÃ¼kleri iddiasÄ±ndan aÃ§Ä±lan dava, zaman aÅŸÄ±mÄ± nedeniyle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nanlara iÅŸkence yaptÄ±klarÄ± iddia edilen aralarÄ±nda dönemin Organize Suçlarla Mücadele Åžube Müdürü Adil Serdar Saçan'Ä±n da bulunduÄŸu 12 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada karar çÄ±ktÄ±. Mahkeme heyeti oy birliÄŸiyle, Adil Serdar Saçan ile birlikte 11 polis hakkÄ±nda "iÅŸkence" suçundan zamanaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle düÅŸme kararÄ± verdi. SanÄ±k Adil Serdar Saçan hakkÄ±nda ayrÄ±ca "resmi belgede sahtecilik", "iftira", "delilleri yok etme" suçlarÄ±ndan ve bir sanÄ±ÄŸÄ±n ise "yalan tanÄ±klÄ±k" suçundan beraatÄ±na karar verildi.

Ä°stanbul 7. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya, tutuksuz sanÄ±klar Metin RakipoÄŸlu ve Vedat Mercan hazÄ±r bulundu. MaÄŸdur Burak AbacÄ±'yÄ± avukat Fuat Selvi, katÄ±lanlar Halil Hilmi MüftüoÄŸlu ve Hasan Basri Güner'i avukat Semra KaradaÄŸ ve sanÄ±klardan Adil Serdar Saçan'Ä± ise avukatÄ± Serkan Saçan temsil etti.

MAHKEME HEYETÄ°NÄ° REDDETTÄ°

KatÄ±lanlar Halil Hilmi MüftüoÄŸlu ve Hasan Basri Güner'in avukatÄ± Semra KaradaÄŸ, iÅŸkence suçlarÄ±nda zamanaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n iÅŸlemeyeceÄŸini söyledi. KaradaÄŸ, dosyanÄ±n bir baÅŸka davayla birleÅŸtirilmesi yönündeki talebin reddedilmesi üzerine "Biz beraat talep edilen davalar yönünden delillerin gereÄŸi gibi toplanmasÄ± için defalarca talepte bulunduÄŸumuz halde sadece sanÄ±k lehine deliller toplanmÄ±ÅŸtÄ±r. Mahkeme heyeti tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybettiÄŸinden heyeti reddediyoruz" dedi.

MAHKEME: DAVAYI UZATMAYA YÖNELÄ°K TALEBÄ°N Ä°ÅžLEME KONULMASINA YER OLMADIÄžINA

Mahkeme heyeti ise aynÄ± konularda defalarca talepte bulunulmasÄ± ve bu aÅŸamada yapÄ±lan talebin davayÄ± uzatma amacÄ±na yönelik olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek bu talebin iÅŸleme konulmasÄ±na yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi.

SANIKLAR BERAATÄ°NÄ° TALEP ETTÄ°

Daha sonra mahkeme heyeti sanÄ±klara son savunmalarÄ±nÄ± sordu. SanÄ±k Vedat Mercan, "HerÅŸeyden önce davanÄ±n bu kadar uzatÄ±lmasÄ± bizim deÄŸil, katÄ±lan tarafÄ±n bu konuda davayÄ± uzatmaya yönelik olarak hareket etmesinden kaynaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. AmaçlarÄ± davanÄ±n derdest kalmasÄ± ve memuriyet görevini sürdürmekte olan bizlerin bu nedenle maÄŸdur düÅŸmemizdir. GeçmiÅŸte yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z talepler katÄ±lan tarafÄ±n mahkemeye baskÄ±sÄ± yüzünden gereÄŸi gibi deÄŸerlendirilmemiÅŸ ve dava katÄ±lanlarÄ±n sebebiyet vermesi ile uzamÄ±ÅŸtÄ±r. BeraatÄ±ma karar verilmesini talep ediyorum" dedi. SanÄ±k Metin RakipoÄŸlu da beraatÄ±nÄ± talep etti.

KARAR OYBÄ°RLÄ°ÄžÄ°YLE ALINDI

Mahkeme heyeti kÄ±sa bir aranÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Heyet oybirliÄŸiyle verdiÄŸi kararÄ±nda, sanÄ±klar Adil Serdar Saçan, Ahmet ErdoÄŸan, Metin RakipoÄŸlu, Necati Kurt, Osman Köprü, Semih GünaydÄ±n, Serdal Akça, Vedat Mercan, Selahattin KÄ±raç, Bülent Kurt ve Ahmet Ä°htiyaroÄŸlu hakkÄ±nda "iÅŸkence" yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n zaman aÅŸÄ±mÄ± nedeniyle düÅŸürülmesine karar verdi. Mahkeme sanÄ±k Adil Serdar Saçan hakkÄ±nda "Resmi belgede sahtecilik", "Ä°ftira", "Delilleri yok etme" suçlarÄ±ndan beraat kararÄ± verirken, sanÄ±k Özer Altunyuva hakkÄ±ndaki "yalan tanÄ±klÄ±k" suçundan da beraat kararÄ± verdi. (DHA)

'Adnan Oktar grubu' operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sayÄ±sÄ± 187'ye Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 12:33

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