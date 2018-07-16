'Adnan Oktar grubu' operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sayÄ±sÄ± 187'ye Ã§Ä±ktÄ±

Adnan Oktar ve grubuna yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 187'ye Ã§Ä±ktÄ±.

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 187’ye çÄ±ktÄ±. Sosyal medya üzerinden ÅŸüpheliler lehinde propaganda yapanlarla ilgili de iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Öte yandan Oktar'Ä±n A9 kanalÄ± stüdyo olarak kullandÄ±ÄŸÄ± villadan fotoÄŸraflar ortaya çÄ±ktÄ±. AyrÄ±ca Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nanlara iÅŸkence yaptÄ±klarÄ± iddia edilen dönemin Organize Suçlarla Mücadele Åžube Müdürü Adil Serdar Saçan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 emniyet görevlisinin 17 yÄ±ldÄ±r yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n görülmesine devam edildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°stanbul Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince gerçekleÅŸtirilen operasyonlarda ÅŸu ana kadar 187 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri bu sabah saatlerinde soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranmasÄ± bulunan Mehmet Alp Ünlü'yü de yakaladÄ±. AralarÄ±nda Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduÄŸu 105'i kadÄ±n 187 ÅŸüphelinin emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor.

Ä°FADE Ä°ÅžLEMLERÄ° BAÅžLADI

Åžüphelilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n ifadelerinin alÄ±nmasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Adnan Oktar ve Babuna’nÄ±n ifadesinin sonraki aÅŸamalarda alÄ±nacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Polis ekipleri gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphelilerin ifadelerini almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. GözaltÄ±na alÄ±nan kadÄ±nlarÄ±n çoÄŸunun doktor kontrolü sÄ±rasÄ±nda çeÅŸitli hastalÄ±klarÄ± olduÄŸunu belirterek hastaneye yatma veya düzenli kullandÄ±klarÄ± ilaçlarÄ±n verilmesi için adli talepleri olduÄŸu belirtildi.

SOSYAL MEDYACILAR Ä°ÇÄ°N DE Ä°ÅžLEM

Bu arada, sosyal medya üzerinden ÅŸüpheliler lehinde propaganda yapan ve destek gösterilerinde bulunanlarla ilgili de iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Operasyonun ardÄ±ndan, 51 maÄŸdurun emniyete gelerek ÅŸüpheliler hakkÄ±nda ÅŸikayetçi olduÄŸu öÄŸrenildi.

AyrÄ±ca, Ä°ngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Katar, Azerbaycan ve Kazakistan’da konsolosluklara giden 15 kiÅŸinin de bazÄ± ÅŸüphelilerden ÅŸikayetçi olduÄŸu bildirildi.

Adnan Oktar ve grubu hakkÄ±nda operasyon sonrasÄ± 45 ÅŸikayet

ADNAN OKTAR'IN STÜDYO OLARAK KULLANDIÄžI VÄ°LLADAN FOTOÄžRAFLAR

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Mali Suçlarla Mücadele Åžube Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonun ardÄ±ndan, Oktar'Ä±n A9 kanalÄ± stüdyo olarak kullandÄ±ÄŸÄ± villadan fotoÄŸraflar ortaya çÄ±ktÄ±. FotoÄŸraflarda Adnan Oktar'Ä±n program sÄ±rasÄ±nda oturduÄŸu masa ve sandalye ile evdeki tablolar dikkat çekti. Stüdyo olarak kullanÄ±lan villanÄ±n, Adnan Oktar'Ä±n KÄ±sÄ±klÄ±'daki villasÄ±na yaklaÅŸÄ±k 2 kilometre uzaklÄ±kta olduÄŸu öÄŸrenildi.

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

17 YILDIR SÜREN Ä°ÅžKENCE DAVASI

Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nanlara iÅŸkence yaptÄ±klarÄ± iddia edilen dönemin Organize Suçlarla Mücadele Åžube Müdürü Adil Serdar Saçan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 emniyet görevlisinin 17 yÄ±ldÄ±r yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n görülmesine devam edildi. Åžikayetçi Adnan Oktar grubu avukatlarÄ±, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Adnan Oktar grubunun davayÄ± uzatmaya yönelik olduÄŸunu belirterek talebi reddetti. Davada müÅŸteki olanlarÄ±n bir çoÄŸu son yapÄ±lan operasyonda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ± için duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±.

MAHKEME BAÅžKANI: OPERASYONDA GÖZALTINA ALINANLAR MI MAZERET BÄ°LDÄ°RDÄ°

Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda bulunan Ä°stanbul 7. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya Oktar grubundan yalnÄ±zca avukat Semra KaradaÄŸ katÄ±ldÄ±. Avukat KaradaÄŸ, davaya katÄ±lan avukatlardan Ayfer Bayer'in mazaret dilekçesini gönderdiÄŸini bildirdi. Bunun üzerine mahkeme baÅŸkanÄ± Zafer Özer "Operasyon nedeniyle kimler gözaltÄ±nda gerçekten haberim yok. GözaltÄ±lar nedeniyle mi bu mazeret dilekçesi" ÅŸeklindeki sözleri üzerine avukat KaradaÄŸ, tutanaklara gözaltÄ±larÄ±n geçmesini istemedi. KaradaÄŸ, "SöylediÄŸim ÅŸekilde tutanaÄŸa geçmesini istiyorum" dedi.

OKTAR GRUBU REDDÄ° HAKÄ°M TALEP ETTÄ°

Daha sonra dosyaya gelen belgeleri okuyan mahkeme baÅŸkanÄ±, ÅŸikayetçilerden Timur Ayan'Ä±n avukatÄ± Nihan Toklu'nun mahkeme heyetinin reddine yönelik dilekçe sunduÄŸunu bildirdi.

'TEK MERKEZDEN TALÄ°MAT ALIYORLAR, AMAÇLARI BÄ°ZE EZÄ°YET VERMEK'

Reddi hakim talebine iliÅŸkin söz alan sanÄ±k Vedat Mercan, "YÄ±llardÄ±r yargÄ±lanÄ±yoruz. 1999'dan bu yana bu grup tarafÄ±ndan hakkÄ±mÄ±zda ÅŸikayetler devam ediyor. Suç tarihinin üzerinden 19 yÄ±l geçti. Bizim yÄ±llardÄ±r karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu bir örgüt. Örgüt olduklarÄ± için tek merkezden talimat alÄ±yorlar. Åžu anda yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± da hukuku uzatarak bizlere eziyet vermek. Bunun yapabilmek için de yersiz husumetler oluÅŸturma gayretine girmiÅŸlerdir. Size de sizden sonra gelecek heyetlere de dava açacaklardÄ±r. Bu nedenle reddi hakim taleplerine ret kararÄ± vermenizi talep ediyor" dedi.

MAHKEME HEYETÄ°, REDDÄ° HAKÄ°M TALEBÄ°NÄ° DAVAYI UZATMAYA YÖNELÄ°K

Adil Serdar Saçan'Ä±n avukatÄ± Serkan Saçan da reddi hakim talebinin duruÅŸmalarÄ± uzatmaya yönelik olduÄŸunu söyledi. Mahkeme, reddi hakim talebinin davayÄ± uzatmaya yönelik olduÄŸuna kanaat getirerek reddine karar verdi. Ä°tirazlarÄ±n ise üst mahkeme olan Ä°stanbul 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne yapÄ±labileceÄŸini belirterek duruÅŸmayÄ± ertelendi.

DAVA 17 YILDIR DEVAM EDÄ°YOR

GeçtiÄŸimiz hafta Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla operasyon düzenlenen Adnan Oktar grubuna, 1999 yÄ±lÄ±nda da operasyon düzenlenmiÅŸti. GözaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda Adnan Oktar yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n ikinci adamÄ± olduÄŸu belirtilen Tarkan YavaÅŸ'Ä±n da olduÄŸu 27 kiÅŸi, operasyonu gerçekleÅŸtiren dönemin Organize Suçlarla Mücadele Åžube Müdürü Adil Serdar Saçan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8 emniyet görevlisinin kendilerine iÅŸkence yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla ÅŸikayetçi oldu. SanÄ±klar hakkÄ±nda 27'ÅŸer kez 12'ÅŸer yÄ±la kadar hapis talebiyle dava açÄ±ldÄ±. 2016'da verilen mütalaada davanÄ±n zaman aÅŸÄ±mÄ± nedeniyle düÅŸürülmesi talep edilmiÅŸti.

Adnan Oktar'Ä±n villasÄ±nda bulunan 127 ekranlÄ± kamera odasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 20:09

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