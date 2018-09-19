CÃ¼bbeli Ahmet, baÅŸka cemaatin kanalÄ±nÄ± RTÃœKâ€™e ÅŸikayet etti

CÃ¼bbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut ÃœnlÃ¼, FM TVâ€™yi 'Ã‡ocuklar istismar edildiÄŸi' gerekÃ§esiyle RTÃœKâ€™e ÅŸikayet etti.

Derya KAYA

Ankara

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ä°smailaÄŸa CemaatindeTarikatÄ±nden ayrÄ±lan bir grubun yayÄ±n organÄ± FM TV’yi “Çocuklar istismar edildiÄŸi” ve “Kendisinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±” gerekçesiyle RTÜK’e ÅŸikayet etti. Ünlü ile birlikte Hoca Ahmet Yesevi YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi de ÅŸikayetçi olarak yer aldÄ±. “Dini istismar ediyorlar” diyen Ünlü, geçtiÄŸimiz günlerde Menzil Åžeyhi DÄ±yaüddin’in protez kolunu öptüÄŸü fotoÄŸraflarÄ±yla gündeme gelmiÅŸti. Åžikayet sonrasÄ± RTÜK, RTÜK kanunun ihlal edildiÄŸine karar vererek, FM TV’ye ceza verdi. Åžikayete konu olan haber programÄ±nÄ±n 16 ve 20 Haziran 2017 tarihli yayÄ±nlarÄ±nda konuÅŸturulan çocuklar, Cübbeli Ahmet Hoca hakkÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullanmÄ±ÅŸtÄ±: “Bizler Fatih Medreselerinde hafÄ±z olabilmek için okuyan, küçücük kalplerimizde Kur’an-Ä± Kerim’i ezberlemeye çalÄ±ÅŸan, Rabbimize emanet küçücük talebeleriz. Ey Cübbeli Ahmet Hoca ve Ä°smailaÄŸa VakfÄ±! Fatih Medreselerini kötülemekle bizleri kötülüyorsunuz ve engelliyorsunuz farkÄ±nda mÄ±sÄ±nÄ±z? ‘Fatih medreselerine talebe vermeyin’ diyorsunuz. Bunu söylemekle bir neslin Ä°slami yetiÅŸmesini engelliyorsunuz. ‘Fatih Medreselerine yardÄ±m etmeyin’ diyorsunuz. HafÄ±z olabilmek için küçücük bedenimize güç ve kuvvet olacak, önümüze gelecek olan bir ekmeÄŸi ve yemeÄŸi bize çok mu görüyorsunuz? Ey Cübbeli Hoca ve Ä°smailaÄŸa VakfÄ±! Bizlerin minik kalplerini kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan ve üzdüÄŸünüzden dolayÄ± sizleri Allah’a emanet ediyoruz.”

Programda ismi geçen Fatih Medreseleri önceki yÄ±llarda Ä°smailaÄŸa Cemaatinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda da iki grup “Ä°smailaÄŸa markasÄ±nÄ± kullanma” tartÄ±ÅŸmasÄ± yüzünden mahkemelik olmuÅŸtu.

CÜBBELÄ°’DEN AKADEMÄ°YE ATIF!

Ünlü’nün avukatlarÄ± ÅŸikayet dilekçesinde programda yaÅŸlarÄ± 5 ile 15 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen çocuklarÄ±n konuÅŸturulduÄŸu ve müvekkillerinin çocuklarÄ±n medreselerde eÄŸitim almasÄ±nÄ± engellediÄŸine yönelik ithamlarda bulunulduÄŸuna dikkat çekerek, çocuklarÄ±n medreselerde deÄŸil, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± okullarÄ±nda eÄŸitim görmesi gerektiÄŸi yönünde açÄ±klamalara yer verdi. GeçtiÄŸimiz günlerde Menzil Åžeyhi DÄ±yaüddin’in protez kolunu öptüÄŸü fotoÄŸraflarÄ±yla gündeme gelen Ünlü’nün avukatlarÄ± ilginç bir ÅŸekilde ÅŸikayet dilekçesinde akademik çalÄ±ÅŸmalara atÄ±f yaptÄ±. Avukatlar, “Önemle belirtmek isteriz ki akademik çalÄ±ÅŸmalarda doktrince çocuklarÄ±n bu ÅŸekilde dini görüÅŸleri kabul ettirme amacÄ±yla kullanÄ±lmasÄ± din istismarÄ± olarak nitelenmektedir” ifadelerini kullandÄ±.

Dilekçede bir baÅŸka dikkat çekici eleÅŸtiri ise Türkiye’deki “tekke” ve “tarikat”lara oldu. Dilekçede son 10-15 yÄ±lda “tarikat” ve “tekke”ler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla insanlarÄ±n din duygusu üzerinden büyük provokasyon ve manipülasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit olunduÄŸu, dinin toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik düzlemde istismar edilebildiÄŸine dikkat çekildi.

Ünlü'nün ÅŸikayeti sonrasÄ± toplanan RTÜK üyeleri, FM TV'de yayÄ±nlanan haber programÄ±nda 6111 sayÄ±lÄ± RTÜK Kanunu'nun ihlal edildiÄŸine karar verdi. RTÜK oy birliÄŸi ile aldÄ±ÄŸÄ± kararda ÅŸikayet konusu yayÄ±nlarÄ±n, RTÜK Kanunu'na muhelefet ettiÄŸi gerekçesiyle FM TV'ye "Ä°dari Para CezasÄ± ve/veya 5 keze kadar program durdurma cezasÄ±" verdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 01:56

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