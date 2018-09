TIR ÅŸofÃ¶rleri iÅŸ yapamaz hale geldi

Akaryakıt zamlarından dolayı nakliye sektörü zor günler yaşıyor. TIR şoförleri, mazotun 7 TL’ye dayanmasıyla iş yapamaz hale geldiklerini dile getirdi

Ergin ÇAĞLAR

Mersin Nakliyeciler Sitesinde ekonomik kriz ve akaryakıt zamlarından kaynaklı işler durma noktasına geldi. İşsiz kalan TIR şoförleri, site içinde bulunan kahvehanelerde günü bitiriyor. Başka illerden iş alıp gelen TIR şoförleri ise, dönüş için yük bulamadıklarını dile getiriyor.

‘MASRAFLAR UÇTU’

TIR Şoförü Oktay Dönmez, “Mazotun yükselmesiyle beraber bizim kazançlarınız ciddi anlamda düştü. Bize aylık en fazla 200 TL kalıyor. Bu da bizi kurtarmıyor. Çektiğimiz çilede cabası oluyor. Sadece biz para harcamıyoruz, araçlarımızda çok fazla para yiyor. Aylık gideri çok fazla, örneğin lastik fiyatları da uçtu. Bizim araçların olası bir durumda herhangi bir parçası bozulsa onu da kendimiz almak zorunda kalıyoruz. Bu parçalarda dolara endeksli. Dolar uçunca parça fiyatları da uçuyor. Artık kısa mesafelere gidiyorum. Zaten haftalık seferimiz bire düştü. O seferden de bir şey kalmıyor. Kalsa da aracın masrafına gidiyor. Yani kısacası biz asgari ücrete çalışıyoruz” diye konuştu.

‘HER GEÇEN GÜN KÖTÜYE GİDİYOR’

AKP iktidara geldiği günden beri her geçen gün durumlarının kötüye gittiğini savunan Dönmez, “Ekonomik olarak hiç iyi bir dönemde değiliz. Her şey kötüye gitmeye başladı. Her gün önceki günü aratıyor. Eskiden haftada 3 sefer yapabiliyordum. Fakat bu dönemlerde inanın hafta içerisinde bir seferi bile zor yapıyoruz. O da bizi kurtarmıyor. Mazot fiyatları yükselince şirketlerin iş yapma oranı da azaldı. Bundan dolayı da bize çok fazla iş düşmüyor” diye belirtti.

‘CEPTEN YİYORUM’

Yaşadıkları durumun vahim olduğunu ve artık mazot alamadıklarını dile getiren 21 yıllık TIR Şoförü Cemil Çakırkalın, “Ben yaklaşık 1 yıldır iş yapamıyorum çalışmıyorum, diyebilirim. Aldığım tek bir iş var o da Mersin ve Adana arası kısa mesafeli işlerdir. Bir yıldan fazladır ne İstanbul ne İzmir ne de Ankara herhangi bir iş elime düşmedi. Adana-Mersin arası iş ise, haftada ya da 10 günde bir elime düşüyor. Adana’dan buraya üç gün önce iş için geldim. Üç gündür aracım garajda yatıyor. İş yok. Üç gündür nakliye firmalarının olduğu yerdeyim iş bekliyorum. Ben üç gündür buradayım sadece cepten yiyorum. Günlük garaj parası 20 TL veriyorum. Yaklaşık 60 TL’de benim giderim oluyor. Anlayacağın cepten yiyorum” dedi.

‘ARACIMI SATIP BORÇLARIMI ÖDEYECEĞİM’

Çakırkalın, 21 yıl boyunca TIR şoförlüğünden sadece kendisine bir taksi aldığını onu da bugün borçlarından dolayı satmak zorunda kaldığını aktardı. Çocuklarına da bakamıadığını söyleyen Çakırkalın, “Okullar açılacak diye çocuğumun birine 260 TL’ye okul üniforması almışım. Kısacası yanmışız. 20 yıl boyunca sadece kendime bir tane taksi aldım. Şimdi o taksiyi satıp borçlarımı ödeyeceğim. Kamyonumun arızası var onu da yapacağım. Param yok taksiyi satacağım, kamyonumu yapacağım ve devlete olan vergisini ödeyeceğim. 1 yıldır maliyeye 1 TL bile vermemişim. Geçen hafta evime haciz geldi şunu söylemek istiyorum. Ben bir esnafım ve bir esnafın evine haciz geliyorsa her şey bitmiştir” dedi.

HER TABLODA EN AZ ÜÇ İŞ SEFERİ OLUYORDU

TIR şoförlüğünün baba mesleği olduğunu dile getiren Sabri Güler ise, 3 yıl önce ilk olarak sefere kendisinin çıktığını ve o dönemde mazotun 3.5 TL doların ise 3 TL olduğunu aktardı. Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her sefer dönüşünde giderler dışında bize bir şey kalmıyor. Bakın aracın masraflarını yine otobandaki HGS masraflarını sayarsak elde avuçta bir şey kalmıyor. İnanın 5 sene önce nakliyat firmalarının önünde Bursa’ya 5 bin TL diye yazıyorlardı. Bakın 5 yıl geçti hala Bursa’ya nakliye seferi 5 bin TL olarak duruyor. Seferler aynı fiyata ama mazot, dolar ve araç giderleri çok uçtu. Eskiden nakliye firmaları önünde büyük tahtadan tablo olurdu. O tabloda iş seferleri yazardı. Eskiden her bir tabloda üç ve dört tane iş seferi yazılıyordu. Şimdi emin olun ya bir tane vardır ya da yoktur. ” (MA)

