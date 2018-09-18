TIR ÅŸofÃ¶rleri iÅŸ yapamaz hale geldi

AkaryakÄ±t zamlarÄ±ndan dolayÄ± nakliye sektÃ¶rÃ¼ zor gÃ¼nler yaÅŸÄ±yor. TIR ÅŸofÃ¶rleri, mazotun 7 TLâ€™ye dayanmasÄ±yla iÅŸ yapamaz hale geldiklerini dile getirdi

Ergin ÇAÄžLAR

Mersin Nakliyeciler Sitesinde ekonomik kriz ve akaryakÄ±t zamlarÄ±ndan kaynaklÄ± iÅŸler durma noktasÄ±na geldi. Ä°ÅŸsiz kalan TIR ÅŸoförleri, site içinde bulunan kahvehanelerde günü bitiriyor. BaÅŸka illerden iÅŸ alÄ±p gelen TIR ÅŸoförleri ise, dönüÅŸ için yük bulamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiriyor.

‘MASRAFLAR UÇTU’

TIR Åžoförü Oktay Dönmez, “Mazotun yükselmesiyle beraber bizim kazançlarÄ±nÄ±z ciddi anlamda düÅŸtü. Bize aylÄ±k en fazla 200 TL kalÄ±yor. Bu da bizi kurtarmÄ±yor. ÇektiÄŸimiz çilede cabasÄ± oluyor. Sadece biz para harcamÄ±yoruz, araçlarÄ±mÄ±zda çok fazla para yiyor. AylÄ±k gideri çok fazla, örneÄŸin lastik fiyatlarÄ± da uçtu. Bizim araçlarÄ±n olasÄ± bir durumda herhangi bir parçasÄ± bozulsa onu da kendimiz almak zorunda kalÄ±yoruz. Bu parçalarda dolara endeksli. Dolar uçunca parça fiyatlarÄ± da uçuyor. ArtÄ±k kÄ±sa mesafelere gidiyorum. Zaten haftalÄ±k seferimiz bire düÅŸtü. O seferden de bir ÅŸey kalmÄ±yor. Kalsa da aracÄ±n masrafÄ±na gidiyor. Yani kÄ±sacasÄ± biz asgari ücrete çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

‘HER GEÇEN GÜN KÖTÜYE GÄ°DÄ°YOR’

AKP iktidara geldiÄŸi günden beri her geçen gün durumlarÄ±nÄ±n kötüye gittiÄŸini savunan Dönmez, “Ekonomik olarak hiç iyi bir dönemde deÄŸiliz. Her ÅŸey kötüye gitmeye baÅŸladÄ±. Her gün önceki günü aratÄ±yor. Eskiden haftada 3 sefer yapabiliyordum. Fakat bu dönemlerde inanÄ±n hafta içerisinde bir seferi bile zor yapÄ±yoruz. O da bizi kurtarmÄ±yor. Mazot fiyatlarÄ± yükselince ÅŸirketlerin iÅŸ yapma oranÄ± da azaldÄ±. Bundan dolayÄ± da bize çok fazla iÅŸ düÅŸmüyor” diye belirtti.

‘CEPTEN YÄ°YORUM’

YaÅŸadÄ±klarÄ± durumun vahim olduÄŸunu ve artÄ±k mazot alamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren 21 yÄ±llÄ±k TIR Åžoförü Cemil ÇakÄ±rkalÄ±n, “Ben yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±ldÄ±r iÅŸ yapamÄ±yorum çalÄ±ÅŸmÄ±yorum, diyebilirim. AldÄ±ÄŸÄ±m tek bir iÅŸ var o da Mersin ve Adana arasÄ± kÄ±sa mesafeli iÅŸlerdir. Bir yÄ±ldan fazladÄ±r ne Ä°stanbul ne Ä°zmir ne de Ankara herhangi bir iÅŸ elime düÅŸmedi. Adana-Mersin arasÄ± iÅŸ ise, haftada ya da 10 günde bir elime düÅŸüyor. Adana’dan buraya üç gün önce iÅŸ için geldim. Üç gündür aracÄ±m garajda yatÄ±yor. Ä°ÅŸ yok. Üç gündür nakliye firmalarÄ±nÄ±n olduÄŸu yerdeyim iÅŸ bekliyorum. Ben üç gündür buradayÄ±m sadece cepten yiyorum. Günlük garaj parasÄ± 20 TL veriyorum. YaklaÅŸÄ±k 60 TL’de benim giderim oluyor. AnlayacaÄŸÄ±n cepten yiyorum” dedi.

‘ARACIMI SATIP BORÇLARIMI ÖDEYECEÄžÄ°M’

ÇakÄ±rkalÄ±n, 21 yÄ±l boyunca TIR ÅŸoförlüÄŸünden sadece kendisine bir taksi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± onu da bugün borçlarÄ±ndan dolayÄ± satmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. ÇocuklarÄ±na da bakamÄ±adÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ÇakÄ±rkalÄ±n, “Okullar açÄ±lacak diye çocuÄŸumun birine 260 TL’ye okul üniformasÄ± almÄ±ÅŸÄ±m. KÄ±sacasÄ± yanmÄ±ÅŸÄ±z. 20 yÄ±l boyunca sadece kendime bir tane taksi aldÄ±m. Åžimdi o taksiyi satÄ±p borçlarÄ±mÄ± ödeyeceÄŸim. Kamyonumun arÄ±zasÄ± var onu da yapacaÄŸÄ±m. Param yok taksiyi satacaÄŸÄ±m, kamyonumu yapacaÄŸÄ±m ve devlete olan vergisini ödeyeceÄŸim. 1 yÄ±ldÄ±r maliyeye 1 TL bile vermemiÅŸim. Geçen hafta evime haciz geldi ÅŸunu söylemek istiyorum. Ben bir esnafÄ±m ve bir esnafÄ±n evine haciz geliyorsa her ÅŸey bitmiÅŸtir” dedi.

HER TABLODA EN AZ ÜÇ Ä°Åž SEFERÄ° OLUYORDU

TIR ÅŸoförlüÄŸünün baba mesleÄŸi olduÄŸunu dile getiren Sabri Güler ise, 3 yÄ±l önce ilk olarak sefere kendisinin çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve o dönemde mazotun 3.5 TL dolarÄ±n ise 3 TL olduÄŸunu aktardÄ±. Güler, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Her sefer dönüÅŸünde giderler dÄ±ÅŸÄ±nda bize bir ÅŸey kalmÄ±yor. BakÄ±n aracÄ±n masraflarÄ±nÄ± yine otobandaki HGS masraflarÄ±nÄ± sayarsak elde avuçta bir ÅŸey kalmÄ±yor. Ä°nanÄ±n 5 sene önce nakliyat firmalarÄ±nÄ±n önünde Bursa’ya 5 bin TL diye yazÄ±yorlardÄ±. BakÄ±n 5 yÄ±l geçti hala Bursa’ya nakliye seferi 5 bin TL olarak duruyor. Seferler aynÄ± fiyata ama mazot, dolar ve araç giderleri çok uçtu. Eskiden nakliye firmalarÄ± önünde büyük tahtadan tablo olurdu. O tabloda iÅŸ seferleri yazardÄ±. Eskiden her bir tabloda üç ve dört tane iÅŸ seferi yazÄ±lÄ±yordu. Åžimdi emin olun ya bir tane vardÄ±r ya da yoktur. ” (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 18:17

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