Bitlis Tabip OdasÄ±â€™ndan ÅŸarbon raporu: Derhal Ã¶nlem alÄ±nsÄ±n

Bitlis Tabip OdasÄ±, Hizanâ€™da bir kiÅŸinin ÅŸarbondan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin yetkililere acil Ã¶nlem alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

Bitlis Tabip OdasÄ±, Hizan KarbastÄ± köyünde bir kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine yol açtÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bölgede inceleme yaparak derhal önlem alÄ±nmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaparak, “BaÅŸta Ä°l ValiliÄŸi ve Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸümüz olmak üzere ivedilikle kamuoyunu aydÄ±nlatacak açÄ±klamalarda bulunmalÄ±dÄ±r” dedi.

Bitlis’in Hizan ilçesi KarbastÄ± köyünde 10 yaÅŸÄ±ndaki E.T'nin ÅŸarbon dolayÄ±sÄ±yla hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtilmiÅŸti. Köyde incelemelerde bulunan Bitlis Tabip OdasÄ± bir rapor yayÄ±mladÄ±. Åžarbonun bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunu olduÄŸu ve gerekli önlemlerin alÄ±nmasÄ± istenen raporda, toplumun yeterli düzeyde bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesini gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

‘BURADA ÅžARBON HASTALIÄžI VAR’ TABELASI ASILDI

Raporda ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “Ülkemizin deÄŸiÅŸik yerlerinde yeni haberlerle gündemde kalmaya devam eden ÅŸarbon vakasÄ± sürecini ilgili bakanlÄ±klarÄ±n, yerel yetkililerin iyi yönetemediÄŸi ortadadÄ±r. En temel eksiklik toplumu konuyla ilgili zamanÄ±nda ve yeterli düzeyde aydÄ±nlatma ve yönlendirme konusundadÄ±r. Ä°limizde yaÅŸanan ve bir çocuÄŸumuzun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle sonuçlanan bir durum söz konusudur ve köy giriÅŸinde Hizan TarÄ±m Ä°lçe MüdürlüÄŸünün ‘Burada ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ± var’ yazÄ±sÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir tabela asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren E.T’nin ölüm nedeni kesinlik kazanmamakla beraber bulgular, mide ve baÄŸÄ±rsak sistemini tutan ÅŸarbon vakasÄ±nÄ± kuvvetle muhtemel düÅŸündürmektedir. Vefat olayÄ±nÄ±n gerçekleÅŸmesinden üç dört gün sonra ilgili mezrada yetkililerin giriÅŸimde bulunmasÄ±, önlem almasÄ± bu ihtimali güçlendirmektedir. Bu anlamda baÅŸta Valilik ve Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸümüz olmak üzere ivedilikle kamuoyunu aydÄ±nlatacak açÄ±klamalarda bulunmalÄ±dÄ±r. Tabip OdamÄ±z sorumluluk gereÄŸi açÄ±klamalarÄ±nda kanÄ±tlanmamÄ±ÅŸ hiçbir bilgiyi kullanmamaya özen göstermektedir.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:29

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