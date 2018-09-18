Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n Twitter paylaÅŸÄ±mlarÄ± davasÄ± durduruldu

HDP MilletvekiliÂ ve Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n Twitter paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, milletvekili olmasÄ± nedeniyle durduruldu.

Twitter paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle hakkÄ±nda dava açÄ±lan HDP Milletvekili Ahmet ÅžÄ±k’Ä±n gazetecilik yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde , “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyetini ve devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lamak” iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada durma kararÄ± verildi.

Ä°stanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü celsesi görülen duruÅŸmaya Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n avukatÄ± Can Atalay katÄ±ldÄ±. Mahkeme, celse arasÄ±nda verilen dilekçede ÅžÄ±k’Ä±n Ä°stanbul 2. Seçim Bölgesi'nden milletvekili seçildiÄŸini ve mazbatasÄ±nÄ±n da eklendiÄŸini belirterek, Anayasa'nÄ±n 83. maddesi uyarÄ±nca yargÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ±na karar verdi.

DHA'nÄ±n haberine göre Meclis internet sitesindeki incelemede ÅžÄ±k’Ä±n milletvekili olarak yer aldÄ±ÄŸÄ±na dair internet çÄ±ktÄ±sÄ± da dosyaya eklendi. Mahkeme, dosyanÄ±n Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilmek üzere Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na gönderilmesine de hükmetti.

AA Muhabiri Kerem Kocalar’Ä±n ihbarÄ± üzerine açÄ±lan dava kapsamÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n paylaÅŸÄ±mlarÄ±na yer verilerek "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama" suçundan 6 aydan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyordu. (HABER MERKEZÄ°)

Ahmet ÅžÄ±k, 301â€™den hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 16:46

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