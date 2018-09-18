â€˜Kim kime 550 milyon sterlinlik uÃ§ak hediye eder?â€™

CHP'li Aykut ErdoÄŸdu'dan hediye sÃ¶ylemine tepki: Katar emiri bu uÃ§aÄŸÄ± satÄ±yordu, ocak ayÄ±ndan itibaren gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±ldÄ±. Bu uÃ§ak alÄ±ndÄ±.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'a Katar Emiri tarafÄ±ndan hediye edildiÄŸi belirtilen özel uçak hakkÄ±nda açÄ±klama yaptÄ±. ErdoÄŸdu "Kim kime 550 milyon sterlinlik uçak hediye eder?" diye sordu.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, parti genel merkezinde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 'özel uçak' gündemine iliÅŸkin konuÅŸtu. Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± filosuna hediye ettiÄŸi öne sürülen uçak ile ilgili "Kim kime 550 milyon sterlinlik uçak hediye eder?" dedi.

ErdoÄŸdu, "Kamuda tasarruf saÄŸlamak istiyorsanÄ±z 550 milyon sterline uçan saray alamazsÄ±nÄ±z. YapamazsÄ±nÄ±z bunu, hakkÄ±nÄ±z yok. Bu insanlar iÅŸsizlikte kÄ±rÄ±lÄ±rken, esnaf her gün kepenk kapatÄ±rken, iÅŸçiler eli kelepçeli bir ÅŸekilde tutuklanÄ±rken 550 milyon sterline uçan saray alamazsÄ±nÄ±z, haramdÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

HalkÄ±n öfkesinden korkulduÄŸu için ‘hibe edildi’ yalanÄ±nÄ±n ortaya atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸdu, “Bu uçak satÄ±lÄ±ktaydÄ±. Katar emiri bu uçaÄŸÄ± satÄ±yordu, Ocak ayÄ±ndan itibaren görüÅŸmeler yapÄ±ldÄ±. Bu uçak alÄ±ndÄ±. NeymiÅŸ 'Katar emiri bu uçaÄŸÄ± hibe etmiÅŸ'. Kim kime 550 milyon sterlinlik uçak hediye eder. Katar halkÄ± Katar emirine bunun hesabÄ±nÄ± sormaz mÄ±? Türkiye Cumhuriyeti devletinin baÅŸÄ± 550 milyon sterlinlik bir hediye alabilir mi? Kalem mi hediye ediyorlar size? 550 milyon sterlinlik uçaÄŸÄ± alacaksÄ±nÄ±z, üstüne elinizde 13 tane uçak, 3 tane helikopteriniz var. Toplam 18 kiÅŸisiniz kabinede” dedi.

Aykut ErdoÄŸdu, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n CHP'nin Ä°ÅŸ BankasÄ± hisselerinin hazine devredilme tartÄ±ÅŸmalarÄ±na dair "Ä°ÅŸ BankasÄ± bu ülkenin kurucusu Atatürk’ün vasiyetidir, ErdoÄŸan sakÄ±n bu kaleye saldÄ±rmasÄ±n, Ä°ÅŸ BankasÄ± bu ülkenin kalesidir sakÄ±n saldÄ±rmaya kalkmasÄ±n" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan: Katar Emiri ilgilendiÄŸimizi Ã¶ÄŸrenince uÃ§aÄŸÄ± hibe etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 14:40

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