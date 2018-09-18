Ã‡evrimkaya Kalesi taÅŸ ocaÄŸÄ± olmayacak

Arkeolojik alanÄ±n taÅŸ ocaÄŸÄ± ÅŸirketinin isteÄŸi Ã¼zerine sit korumasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na mahkeme geÃ§it vermedi.

Özer AKDEMÄ°R



TekirdaÄŸ'Ä±n MuratlÄ± ilçesi Çevrimkaya Mahallesi'ndeki 1. Derede Arkeolojik Sit olan Çevrimkaya Kalesinin sit korumasÄ±nÄ±n bir taÅŸ ocaÄŸÄ± firmasÄ±nÄ±n talebi sonrasÄ± kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile ilgili karar mahkemece iptal edildi. Mahkeme, Çevrimkaya'nÄ±n bir kale olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak korunmasÄ± gereken arkeolojik buluntular olduÄŸu için sit korumasÄ±nÄ±n devamÄ±na karar verdi.

‘NADÄ°R KALELERDEN BÄ°RÄ°SÄ°’

TekirdaÄŸ Müze MüdürlüÄŸünün 1970'li yÄ±llarda alanda yapÄ±lan yasal define kazÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda çÄ±kan tarihi eserlerin ardÄ±ndan kazÄ± durdurulup alan "Helenistik döneme ait nadir kalelerden birisi" notu ile arkeolojik sit ilan edilmiÅŸti. Edirne Koruma Kurulunun da 1. derece arkeolojik sit ilan ettiÄŸi alanda bu tarihten sonra herhangi bir arkeolojik çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmadÄ±. AlanÄ±n yeniden tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlamasÄ± ise yakÄ±nlarÄ±na açÄ±lan bir taÅŸ ocaÄŸÄ±ndan sonra gündeme geldi. TaÅŸ ocaÄŸÄ± ÅŸirketi, alanÄ±n tescili sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lan parselasyon hatasÄ±nÄ± da kullanarak Çevrimkaya'nÄ±n bir kale kalÄ±ntÄ±sÄ± deÄŸil "kaya" olduÄŸunu ileri sürerek Edirne Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kurulundan sit kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

TAÅž OCAÄžI ÅžÄ°RKETÄ°NÄ°N Ä°STEDÄ°ÄžÄ° RAPOR

Bu süreçte Edirne Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden Prof. Dr. Engin Beksaç tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan rapor alanÄ±n bir kale kalÄ±ntÄ±sÄ± deÄŸil doÄŸal kaya olduÄŸu yönündeydi. Åžirketin bu raporla birlikte sit kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle Edirne Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kuruluna yaptÄ±ÄŸÄ± müracaat sonrasÄ± uzmanlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan inceleme Beksaç'Ä±n raporunun tam aksine bölgenin bir kale kalÄ±ntÄ±sÄ± olduÄŸu dile getirildi. Bu raporun ardÄ±ndan sit korumasÄ±nÄ±n devamÄ± kararÄ± verildi. Åžirketin bu karara Kültür VarlÄ±klarÄ± Yüksek Koruma Kurulu'nda itirazÄ± sonrasÄ± bu kez alanla ilgili sit ÅŸerhinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± çÄ±ktÄ±. Bu karara ise TekirdaÄŸ Eski Müze Müdürü ve TekirdaÄŸ Kültürel ve DoÄŸal VarlÄ±klarÄ± Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif IÅŸÄ±n tarafÄ±ndan dernek adÄ±na dava açÄ±ldÄ±.

BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ°: KORUNMASI GEREKEN KÜLTÜR VARLIÄžI

TekirdaÄŸ Ä°dare Mahkemesine açÄ±lan dava sürecinde 4 MayÄ±s 2018 tarihinde yapÄ±lan bilirkiÅŸi keÅŸfi sonrasÄ± hazÄ±rlanan raporda "arkeoloji yazÄ±nÄ±na Çevrimkaya Kalesi olarak giren yer arkeolojik deÄŸerler çerçevesinde KorunmasÄ± Gereken Kültür VarlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r" denildi. Alanda bulunan parçalarÄ±n OrtaçaÄŸ'a tarihlenmesinin bu yerin kesinlikle antik yerleÅŸim yeri olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilirkiÅŸi raporunda, yalnÄ±z bölgenin bir kale olmadÄ±ÄŸÄ± görüÅŸü ifade edildi. BilirkiÅŸi raporunu hükme esas alacak nitelikte bulan mahkeme heyeti 1. derece Arkeolojik sit kararÄ± bulunan Çevrimkaya Kalesi'nin kale özelliÄŸi taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± için kale olarak tescil kaydÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±rken, alandaki arkeolojik buluntulara dikkat çekerek arkeolojik sit alanÄ± ÅŸerhin de hukuka uygun olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi.

FotoÄŸraf: Mehmet Akif IÅŸÄ±n

ÜNÄ°VERSÄ°TEYE 'KUMPASÇI' SUÇLAMASI

Mahkemenin kararÄ±nÄ± yorumlayan TekirdaÄŸ Eski Müze Müdürü Mehmet Akif IÅŸÄ±n, kararÄ±n son derece olumlu olduÄŸunu belirterek, "Çevrimkaya Kalesi denilen alanÄ±n kale olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dönük tartÄ±ÅŸmalarda alanÄ±n arkeolojik bir alan olduÄŸu kanÄ±tlandÄ±. KazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kale olduÄŸu da ortaya çÄ±kacak. Åžimdi bu mahkeme kararÄ±ndan sonra ‘Burada hiçbir arkeolojik buluntu yok’ raporu verenler ne düÅŸünüyor merak ediyorum” dedi. TaÅŸ ocaÄŸÄ± ÅŸirketinin Edirne Üniversitesine alanla ilgili bir rapor talebinde bulunduÄŸunun mahkeme kararÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden IÅŸÄ±n, "Üniversite alanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± halde sanat tarihçisi Engin Beksaç görevlendiriliyor. Üniversiteye, Beksaç'Ä±n rektörlüÄŸün görevlendirmesi ile mi bu raporu hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve neden klasik arkeolojinin konusu olan bir alana sanat tarihçi görevlendirildiÄŸini sordum iki aydÄ±r yanÄ±t verilmedi. Bunlar korumacÄ± deÄŸil. Ortada bir kumpas olduÄŸunu düÅŸünüyorum ve üniversite de bu kumpasÄ±n içinde” iddialarÄ±nda bulundu.

BEKSAÇ: "BU SON KARAR DEÄžÄ°L"

Mahkemenin bu kararÄ± ve kendisinin daha önce verdiÄŸi raporla ilgili sorular yönelttiÄŸimiz Prof. Dr. Engin Beksaç ise olaya farklÄ± bir açÄ±dan yaklaÅŸarak mahkemenin de alanÄ±n kale olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± onaylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. KararÄ± veren hakimin yetkisinin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren Beksaç, "Karar Ä°stinaf mahkemesine gidecek. KararÄ± veren Yüksek AnÄ±tlar Kurulu, DanÄ±ÅŸtay’a denk. Bölge Ä°dare Mahkemesinin bu konuda yetkisi olmuyor. Bölge mahkemesi hakimi zor durumda kalmÄ±ÅŸ. Hem ret hem de iptal vermiÅŸ ki bu da hukuki açÄ±dan sorunlu bir durum” dedi. Bu konuya dair tartÄ±ÅŸmalarÄ±n devam edeceÄŸinin görüldüÄŸünü aktaran Beksaç, mahkemenin kararÄ±nÄ±n son karar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. Beksaç, raporu üniversitenin görevlendirmesi ile mi hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sorumuza ise yanÄ±t vermedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 15:19

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