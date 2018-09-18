FotoÄŸraf: Cansu PiÅŸkin/EVRENSEL
Gazeteci Ä°shak KarakaÅŸâ€™Ä±n duruÅŸmasÄ± 20 KasÄ±mâ€™a ertelendi
Gazeteci Ä°shak KarakaÅŸ ile birlikte 10 kiÅŸinin 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±' suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 20 KasÄ±mâ€™a ertelendi.
Cansu PÄ°ÅžKÄ°N
Ä°stanbul
Afrin operasyonuna iliÅŸkin sosyal medya hesaplarÄ±ndan eleÅŸtirel paylaÅŸÄ±mlarda bulunan aralarÄ±nda Gazeteci Ä°shak KarakuÅŸ'un da bulunduÄŸu 10 kiÅŸi hakkÄ±nda “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± görüldü. DavayÄ± 20 KasÄ±m’a erteleyen mahkeme, sanÄ±klar hakkÄ±nda adli kontrol kapsamÄ±nda uygulanan imza yükümlülüÄŸünü kaldÄ±rdÄ±.
ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 28. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen duruÅŸmada, sanÄ±klar Ä°shak KarakaÅŸ, YaÅŸar YÄ±lmaz Altunbilek ve Cevdet TaÅŸ ile avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.
SANIKLARIN Ä°MZA YÜKÜMLÜLÜÄžÜ KALDIRILDI
Müvekkilleri hakkÄ±nda uygulanan adli kontrol kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen avukatlar, müvekkillerinin duruÅŸmadan vareste tutulmalarÄ±nÄ± talep etti. DuruÅŸma savcÄ±sÄ± Orhan Uzun ise, imza yükümlülüÄŸünün yeniden düzenlenerek adli kontrol tedbirlerinin devamÄ±nÄ± ve sanÄ±klarÄ±n vareste tutulmalarÄ± yönündeki taleplerin reddini istedi. Gazeteci Ä°shak KarakaÅŸ da, sÄ±k sÄ±k yurt dÄ±ÅŸÄ±na seyahat ettiÄŸini belirterek yurt dÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.
Mahkeme ara kararÄ±nda, adli kontrol kapsamÄ±nda uygulanan imza yükümlülüÄŸünü kaldÄ±rarak sanÄ±klarÄ±n vareste tutulma taleplerini kabul etti. Yurt dÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konusundaki adli kontrol tedbirlerinin devamÄ±na hükmeden mahkeme, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 20 KasÄ±m’a erteledi.
NE OLMUÅžTU?
AralarÄ±nda HalkÄ±n NabzÄ± gazetesinin imtiyaz sahibi Ä°shak KarakaÅŸ’Ä±n da bulunduÄŸu 9 kiÅŸi geçtiÄŸimiz ocak ayÄ±nda, tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. 9’u tutuklu 10 kiÅŸi hakkÄ±nda “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda görülen ilk duruÅŸmasÄ±nda, tüm tutuklu sanÄ±klar tahliye edilmiÅŸti.
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 12:13
Gazeteci Ä°shak KarakaÅŸ dahil 9 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±