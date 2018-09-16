Kredi kartÄ± iÅŸlemlerindeki azami faiz oranlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Merkez BankasÄ± tarafÄ±ndan kredi kartÄ± iÅŸlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nca (TCMB) kredi kartÄ± iÅŸlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.

TCMB, kredi kartÄ± iÅŸlemlerinde 2018 yÄ±lÄ± 4. çeyreÄŸinde uygulanacak azami faiz oranlarÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±.

AYLIK AZAMÄ° AKDÄ° FAÄ°Z ORANI 2,25

Buna göre, 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirasÄ± cinsinden kredi kartÄ± iÅŸlemlerinde uygulanacak aylÄ±k azami akdi faiz oranÄ± yüzde 2,25 olurken aylÄ±k azami gecikme faiz oranÄ± yüzde 2,75, yabancÄ± para cinsinden kredi kartÄ± iÅŸlemlerinde uygulanacak aylÄ±k azami akdi faiz oranÄ± yüzde 1,80, aylÄ±k azami gecikme faiz oranÄ± ise yüzde 2,30 olarak belirlendi.

AçÄ±klamada, "Bankalar, diÄŸer ülkelerde olduÄŸu gibi, kredi kartÄ± faiz oranlarÄ±nÄ± bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kÄ±sa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartÄ± sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartlarÄ± yerine tüketici kredileri yoluyla karÅŸÄ±lamalarÄ± menfaatlerine olacaktÄ±r" ifadelerine yer verildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 11:05

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