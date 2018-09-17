BDDK swap iÅŸlemlerinde oranlarÄ± deÄŸiÅŸtirdi

BDDK, swap iÅŸlemlerinin toplamÄ±nÄ±n bankalarÄ±n en son hesapladÄ±klarÄ± yasal Ã¶zkaynaklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 25â€™ini geÃ§emeyeceÄŸi kararÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±.

BDDK, SWAP ve benzeri iÅŸlemlerin hesaplanmasÄ±nda 90 ila 360 gün vadeli iÅŸlemlerin yüzde 75, 360 gün ve üzeri vadeli iÅŸlemlerin ise yüzde 50 oranÄ±nda dikkate alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

BDDK’nin açÄ±klamasÄ±na göre yüzde 25 sÄ±nÄ±rlamasÄ±na dahil edilen iÅŸlemlerin hesaplamasÄ±nda 90-360 gün vadeli iÅŸlemler yüzde 75’i, 360 gün ve üzeri vadeli iÅŸlemler ise yüzde 50 oranÄ±nda dikkate alÄ±nacak.

BDDK’nin açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

“BilindiÄŸi üzere bankalarÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸiklerle yaptÄ±klarÄ± bir bacaÄŸÄ± döviz diÄŸer bacaÄŸÄ± TL olan para swaplarÄ±ndan, iÅŸlemin baÅŸlangÄ±ç tarihinde spotta yurtiçi bankalarÄ±n TL verip döviz aldÄ±klarÄ± swap iÅŸlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz iÅŸlemi) iÅŸlemler ve vadede TL alÄ±m yönünde gerçekleÅŸtirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dÄ±ÅŸÄ±ndaki türev iÅŸlemlerinin toplamÄ±nÄ±n bankalarÄ±n en son hesapladÄ±klarÄ± yasal özkaynaklarÄ±nÄ±n %25’ini geçemeyeceÄŸi, bu minvalde mevcut aÅŸÄ±mlar giderilinceye kadar yeni bir iÅŸlem yapÄ±lamayacaÄŸÄ±, bu mahiyetteki vadesi gelen iÅŸlemlerin yenilenemeyeceÄŸi, söz konusu oranÄ±n günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaÄŸÄ± daha önce kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bu defa, % 25 sÄ±nÄ±rlamasÄ±na dahil edilen iÅŸlemlerin hesaplamasÄ±nda 90 ilâ 360 gün vadeli iÅŸlemlerin %75, 360 gün ve üzeri vadeli iÅŸlemlerin ise %50 oranÄ±nda dikkate alÄ±nmasÄ± uygun bulunmuÅŸtur. Kamuoyuna saygÄ± ile duyurulur.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 19:20

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