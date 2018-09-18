'NeÅŸet ErtaÅŸ, Cem Karaca ve Mahzuni Åžerif ÅŸarkÄ±larÄ± yasak'

Tutuklu Grup Yorum Ã¼yesi FÄ±rat KÄ±l, cezaevinde NeÅŸet ErtaÅŸ, Cem Karaca ve Mahzuni Åžerif'in ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n 'sakÄ±ncalÄ±' denilerek yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Bir buçuk yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi FÄ±rat KÄ±l, “Ailem tarafÄ±ndan gönderilen NeÅŸet ErtaÅŸ, Cem Karaca, Mahzuni Åžerif ve birçok halk ozanÄ±nÄ±n türküleri ‘sakÄ±ncalÄ±’ olduÄŸu gerekçesiyle yasaklandÄ±" dedi. 80 yaprak boÅŸ nota sayfasÄ±na el konulduÄŸunu aktaran KÄ±l, "BoÅŸ nota sayfalarÄ±ndan korkan bir zihniyetle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Grup Yorum üyesi KÄ±l, “HastalÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n tedavisi için revire çÄ±kma taleplerimiz geç karÅŸÄ±lanÄ±yor. Ya da çift kelepçe uygulamasÄ± dayatÄ±lÄ±yor. Ä°nsanlÄ±k onurunu aÅŸaÄŸÄ±layan bu uygulamayÄ± kabul etmediÄŸimiz için muayene olamadan cezaevine geri getiriliyoruz” dedi.

YazdÄ±ÄŸÄ± türkü sözleri ve ÅŸiirlerin de sansürlendiÄŸini ifade eden KÄ±l, "En son tutsak bir annenin çocuÄŸu için yazdÄ±ÄŸÄ±m ninni ‘sakÄ±ncalÄ±’ denilerek sansürlendi. HavalandÄ±rmada bir bardaÄŸa koyduÄŸumuz maydanoz filizini koparÄ±p attÄ±lar. YeÅŸillik büyütmek yasakmÄ±ÅŸ” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Tutuklanmadan önce sol omuzdaki zedelenme ve kas yÄ±rtÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± fizik tedaviye gittiÄŸini belirten FÄ±rat KÄ±l, gözaltÄ±, tutuklama ve hapishanede yaÅŸanan saldÄ±rÄ±lardan sonra aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n iyice arttÄ±ÄŸÄ±na deÄŸindi. Hastane sevki için yazdÄ±ÄŸÄ± dilekçeye bir ay sonra cevap verildiÄŸini söyleyen KÄ±l, “BeÅŸ ay sonrasÄ±na da Hapishane Kampusu Hastanesi MR ve FTR verdi. Fizik tedavinin uygulanmasÄ± gerektiÄŸi doktorlar tarafÄ±ndan söylense de hapishane idaresi tedavimi engelledi. Hastaneden gün alÄ±rsÄ±nÄ±z ama bir jandarma gelir ve güvenlik gerekçesiyle tedaviyi engeller. Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla oynamak bu kadar kolay mÄ±? Gerekçesi ‘güvenlik’ gibi gösterilen çift kelepçe uygulamasÄ±ndaki asÄ±l amaç tutsaklarÄ±n siyasi kimliÄŸine, onuruna saldÄ±rmaktÄ±r. ‘Tedavi olmak için insanlÄ±k onurundan vazgeç’ diyorlar. VazgeçmeyeceÄŸiz” ifadelerini kullandÄ±.

DURUÅžMASI 25 EKÄ°M'DE

FÄ±rat KÄ±l’Ä±n annesi Sultan KÄ±l ise, “Benim oÄŸlumun tek suçu muhalif sanat yapmasÄ±dÄ±r. Hak ihlallerine karÅŸÄ± duyarlÄ± olan tüm insanlarÄ± FÄ±rat’Ä±n 25 Ekim’de görülecek duruÅŸmasÄ±na çaÄŸÄ±rÄ±yorum” diye konuÅŸtu.

OÄŸlu hakkÄ±nda 14 ayrÄ± dosya olduÄŸunu söyleyen anne KÄ±l, “Bu dosyalardan 6’sÄ±nda ‘örgüt üyesi’ olduÄŸu iddia ediliyor. Twitter’dan yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir paylaÅŸÄ±mla, bir konserle veya sÄ±radan bir sebeple örgüt üyesi olabiliyorsunuz. Örgüt üyesi olmak ne kolaymÄ±ÅŸ! OÄŸlumun saÄŸlÄ±k hakkÄ± engellenmektedir. Fizik tedavisine devam etmesi lazÄ±m” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 10:21

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