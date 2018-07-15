Grup Yorum Ã¼yeleri Selma ve Ä°nan AltÄ±n Fransaâ€™ya iltica etti

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n DHKP-C Ã¼yesi olduklarÄ± suÃ§lamasÄ±yla 'Gri liste'ye aldÄ±ÄŸÄ± Grup Yorum Ã¼yeleri Selma ve Ä°nan AltÄ±n, Fransa'ya iltica etti.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n DHKP-C üyesi olduklarÄ± suçlamasÄ±yla 'Gri liste'ye aldÄ±ÄŸÄ± Grup Yorum’un üyeleri Selma ve Ä°nan AltÄ±n, Fransa’ya sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunduklarÄ± bildirildi.

Euronews’ten Beraat GökkuÅŸ’a konuÅŸan AltÄ±n çifti, Fransa’ya neden ve ne zaman iltica ettikleriyle ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgileri bugün Paris’te düzenleyecekleri basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla duyuracaklarÄ±nÄ± söyledi.

2017 yÄ±lÄ±ndan bu yana “kaçak” durumunda olan sanatçÄ±larÄ±n adÄ± DHKP-C’ye üye olduklarÄ± suçlamasÄ±yla “terörden arananlar” listesinde bulunuyor. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± AltÄ±n çiftinin yakalanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak kiÅŸilere 300 bin TL para ödülü verileceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

YÄ±lmaz Güney'in Paris'teki mezarÄ± baÅŸÄ±nda açÄ±klamalarda bulunan Grup Yorum üyelerinden Selma ve Ä°nan AltÄ±n neden Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Selma AltÄ±n, “Günümüzde AKP iktidarÄ± kendisine muhalif en ufak bir sesi dahi susturmanÄ±n peÅŸinde ve biz de 33 yÄ±llÄ±k bir grup olarak AKP faÅŸizminin saldÄ±rÄ±larÄ±ndan nasibimize düÅŸeni fazlasÄ±yla alÄ±yoruz” dedi.

Ä°nan AltÄ±n ise halkÄ±n sanatçÄ±sÄ± olduklarÄ± için iktidarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek “Tarihimizin hiçbir döneminde son iki yÄ±lda yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yaÅŸamadÄ±k. Çok daha aÄŸÄ±r bir kuÅŸatma ve tasfiye operasyonuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya Grup Yorum” ifadelerini kullandÄ±.

Ä°nan, 2014 yÄ±lÄ±nda katÄ±lÄ±mÄ±n neredeyse 1 milyon kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ‘BaÄŸÄ±msÄ±z Türkiye’ konserlerinin ardÄ±ndan konser yasaklarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 08:43

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