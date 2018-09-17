Irak KÃ¼rdistanâ€™Ä±nda seÃ§imler 30 EylÃ¼lâ€™de

Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesel YÃ¶netiminde (IKBY) 30 EylÃ¼lâ€™de yapÄ±lacak milletvekili genel seÃ§imlerine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kaldÄ±.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminde 30 Eylül’de yapÄ±lacak milletvekili genel seçimine katÄ±lan partiler, bölgede geçer akçe olan “milliyetçilik, terörle mücadele ve reform” gibi etkisiz sloganlarla seçmeni cezbetmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

IKBY BaÄŸÄ±msÄ±z Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu verilerine göre, ay sonunda yapÄ±lacak seçimlere katÄ±lmak üzere 31 parti ve koalisyon kayÄ±t yaptÄ±rdÄ±. Anadolu AjansÄ±nÄ±n haberine göre, Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe vilayetlerinde toplamda 3 milyon 88 bin kayÄ±tlÄ± seçmen, IKBY meclisine gönderilecek 111 milletvekilini belirlemek için sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. Irak’ta 12 MayÄ±s genel seçimlerinde kullanÄ±lan elektronik sistem, siyasi partilerin itirazÄ± üzerine IKBY milletvekili seçimlerinde kullanÄ±lmayacak ve oy sayÄ±mÄ± geçmiÅŸte olduÄŸu gibi elle yapÄ±lacak.

BAÄžIMSIZLIK REFERANDUMU SONRASI

IKBY’deki milletvekili genel seçimleri son olarak 21 Eylül 2013’te yapÄ±ldÄ±. Anayasa gereÄŸi 4 yÄ±lda bir tekrarlanmasÄ± gereken seçimler 25 Eylül 2017’deki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu sonrasÄ± oluÅŸan siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle geçen sene yapÄ±lamadÄ± ve bir yÄ±l ertelendi. IÅžÄ°D’in Irak’taki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n büyük oranda sona ermesinin ardÄ±ndan ilk defa yapÄ±lacak milletvekili seçimlerine, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB), Goran (DeÄŸiÅŸim), Kürdistan Ä°slami Birlik Partisi (Yekgirtu), Ä°slami Toplum Partisi (Komel), Bizotnava ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) gibi önde gelen Kürt ve Türkmen partiler, vaatleriyle seçmenlerden oy almak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

KDP VE KYB

Eylül 2013 seçimlerinde 38 milletvekili çÄ±karÄ±p birinci parti olma pozisyonunu korumayÄ± baÅŸaran Mesut Barzani liderliÄŸindeki KDP, milletvekili seçimlerine “Güçlü IKBY’ye DoÄŸru” sloganÄ±yla seçmenleri etkilemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. HalihazÄ±rda Erbil yönetiminde baÅŸbakanlÄ±k gibi önemli yetkilere sahip kurumun yanÄ± sÄ±ra birçok bakanlÄ±ÄŸÄ± elinde tutan KDP, seçimlerde özellikle güçlü olduÄŸu Erbil ve Duhok’taki oylarÄ±nÄ± “peÅŸmerge ve milliyetçilik” temalarÄ±nÄ± öne çekerek korumanÄ±n yanÄ± sÄ±ra artÄ±rmayÄ± hedefliyor. KYB’nin karizmatik Kurucu Lideri Celal Talabani’nin 2012’de rahatsÄ±zlanmasÄ± ve 3 Ekim 2017’de hayatÄ±nÄ± kaybetmesi sonrasÄ± ciddi krizlerle boÄŸuÅŸuyor. KDP ile 2013 yÄ±lÄ±na kadar seçimlere ittifak kurarak giren KYB, son seçimlerde 18 milletvekili çÄ±kararak mecliste üçüncü parti konumuna düÅŸtü. IKBY’deki hakim iki parti KDP ve KYB’nin gücünü kÄ±rÄ±p, bölgede güçlü bir muhalefet parti konumuna yükselen, deÄŸiÅŸim gerçekleÅŸtireceÄŸi vaadinde bulunan Goran (DeÄŸiÅŸim) Hareketine önceki seçimlere oranla pek ilgi yok.

Müslüman KardeÅŸlere yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen ve 1994’te Erbil’de kurulan Yekgirtu IKBY’de, girdiÄŸi son seçimlerde 10 milletvekili çÄ±kararak dördüncü parti konumuna yerleÅŸti. IKBY’de ikinci büyük Ä°slami parti konumundaki Ä°slami Toplum Partisi (Komel), son seçimlerde 6 milletvekili çÄ±kararak IKBY’de beÅŸinci sÄ±raya yerleÅŸmiÅŸti.

IKBY Meclisi’ndeki 11 kotadan 5’ine sahip Türkmenler, seçimlere farklÄ± 8 listeden katÄ±lÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 21:09

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