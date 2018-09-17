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FotoÄŸraf: DHA
Okul servisi ile minibÃ¼s Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 4'Ã¼ Ã¶ÄŸrenci 7 yaralÄ±
17 EylÃ¼l 2018 18:31
Kayseri'de okul servisi ile minibÃ¼sÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 4'Ã¼ Ã¶ÄŸrenci, 7 kiÅŸi yaralandÄ±.
Kayseri'de okul servisi ile minibüsün çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 4'ü öÄŸrenci, 7 kiÅŸi yaralandÄ±.
Kadir KayalÄ±k (54) idaresindeki 38 S 0712 plakalÄ± servis ile Mustafa Kara (35) yönetimindeki 38 UT 701 plakalÄ± minibüs, Kocasinan ilçesi BeyazÅŸehir Mahallesi 821. sokak ile 824'üncü sokaÄŸÄ±n kesiÅŸtiÄŸi kavÅŸakta çarpÄ±ÅŸtÄ±.
KazanÄ±n ÅŸiddetiyle sürüklenen servis aracÄ± devrildi. Kazada servis ÅŸoförü KayalÄ±k, aynÄ± araçtaki 4 öÄŸrenci ile servis rehberi ve minibüsün ÅŸoförü Kara yaralandÄ±.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 18:34
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