Mercedesâ€™te kararlÄ±lÄ±k patrona geri adÄ±m attÄ±rdÄ±

Mercedes patronunun “kriz” gerekçesiyle kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ± gasp etme giriÅŸimi, iÅŸçilerin geçen hafta baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eylemlerle geri püskürtüldü. Fabrika yönetimi ile yapÄ±lan görüÅŸme sonucunu iÅŸçilerle paylaÅŸan Türk Metal SendikasÄ± Ä°stanbul 1 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Murat Salar, her yÄ±l verilen yarÄ±m altÄ±n ile diÄŸer tüm haklarÄ±n alÄ±nmaya devam edeceÄŸini bildirdi.

Mercedes patronu, Aksaray’da bulunan kamyon fabrikasÄ± ile Ä°stanbul Esenyurt’ta kurulu otobüs fabrikasÄ±nda, her yÄ±lbaÅŸÄ±nda iÅŸçilere yarÄ±m altÄ±nÄ±n, 2019 ve sonraki yÄ±l için verilmeyeceÄŸini; yine yÄ±lda iki kez verilen gÄ±da yardÄ±mÄ±nÄ±n bire düÅŸürüleceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu dayatmaya tepki gösteren iÅŸçiler, geçen hafta çarÅŸamba günü yemekhanede çatal-kaÅŸÄ±k eylemleri ile vardiya çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nda alkÄ±ÅŸlÄ± ve sloganlÄ± protesto yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Eylemler üzerine Türk Metal ile masaya oturan Mercedes yönetimi, geri adÄ±m attÄ±. Türk Metal Ä°stanbul 1 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Murat Salar, “Onurlu duruÅŸumuz sonucunu verdi, taleplerimiz kabul edildi” diyerek, eylemleri sonlandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 18:44

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