MEB, eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim teÅŸvik sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 7-14 EylÃ¼l 'de gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã–zel okul teÅŸvik tercihlerinin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

MEB, eÄŸitim ve öÄŸretim desteÄŸi yerleÅŸtirme sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Sonuçlar, "http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/ookeod/" adresinden öÄŸrenilebilecek.

Okul öncesi 6 bin öÄŸrenciye MEB 3.060,00 TL destek verecek. 15 bin ilkokul öÄŸrencisine 3.680,00 Türk LirasÄ±, 15 bin ortaokul öÄŸrencisine 4.280,00 Türk LirasÄ±, 15 bin ortaöÄŸretim öÄŸrencisine 4.280,00 Türk LirasÄ± ve 24 bin temel lisede okuyan öÄŸrenciye 3.680,00 Türk LirasÄ± destek verecek. Destekten yararlanan öÄŸrenci sayÄ±sÄ± 75 bin.

Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sÄ±nÄ±f seviyesinin her birine, okulun eÄŸitim ve öÄŸretim desteÄŸi kontenjanÄ±nÄ±n yüzde 20'si kadar; 12’nci sÄ±nÄ±f seviyesine ise okulun destek kontenjanÄ±nÄ±n yüzde 40'Ä± kadar öÄŸrenci yerleÅŸtirilecektir.Bina kontenjanlarÄ±nÄ±n boÅŸ kalan bölümlerine, özel okulu dÄ±ÅŸarÄ±dan tercih eden öÄŸrenciler ve özel okula kayÄ±tlÄ± olan öÄŸrencilerden en yüksek puana göre öÄŸrenciler yerleÅŸtirilecek olup, okulun bina kontenjanÄ±nÄ±n dolmasÄ± halinde ilgili özel okula kayÄ±tlÄ± öÄŸrencilerden puan üstünlüÄŸüne göre yerleÅŸtirme iÅŸlemi yapÄ±lacaktÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 17:40

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