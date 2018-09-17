Ä°stanbul, Ä°zmir ve Kocaeli'de dernek, vakÄ±f ve federasyon temsilcileri 'Zorunlu din dersi uygulamasÄ± kaldÄ±rÄ±lsÄ±n' dedi.

Aleviler, zorunlu din dersinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü önünde açÄ±klama yaptÄ±. Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü önünde ‘IrkçÄ± ve gerici eÄŸitime karÅŸÄ± laik, demokratik eÄŸitim sistemi’ pankartÄ± açan Aleviler ‘Zorunlu din dersi kaldÄ±rÄ±lsÄ±n’, ‘EÅŸit yurttaÅŸlÄ±k hakkÄ± istiyoruz’ dövizleri taÅŸÄ±dÄ±.

AçÄ±klamada konuÅŸan, Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Sultangazi Cemevi Åžube BaÅŸkanÄ± Zeynel OdabaÅŸ, inkar politikalarÄ± son bulana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Tüm Türkiye’de eÅŸ zamanlÄ± olarak yapÄ±lan açÄ±klamada, yüzyÄ±llardÄ±r, Alevi inancÄ±nÄ±n çeÅŸitli yöntemlerle yok edilmeye, olmazsa dönüÅŸtürülmeye, asimile edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Zorunlu din derslerinin iddia edildiÄŸi gibi din, inanç, kültür ve mezheplerin tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, öÄŸretildiÄŸi bir ders olarak uygulanmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek “Aksine bu derse giren her çocuÄŸa inancÄ± ne olursa olsun, zorunlu olarak Sünni, Hanefi inancÄ±n eÄŸitimi, bu inancÄ±n tek doÄŸru, mutlak doÄŸru olduÄŸu ve bu inanç ve mezhebe ait uygulamalar öÄŸretilmektedir” denildi. Aleviler taleplerini ise ÅŸöyle sÄ±raladÄ±

ALEVÄ°LERÄ°N TALEPLERÄ°

♦ Devlet tüm dinlere, inançlara karÅŸÄ± tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumalÄ±dÄ±r.

♦ AÄ°HM kararlarÄ± uygulanmalÄ±dÄ±r.

♦ Din dersi zorunlu deÄŸil isteÄŸe baÄŸlÄ± olarak uygulanmalÄ±dÄ±r.

♦ Devlet, laik, bilimsel, demokratik, kamusal ve ana dilinde bir eÄŸitim sistemini ve müfredatÄ±nÄ± uygulamalÄ±dÄ±r.

♦ Devlet, ayrÄ±mcÄ±, ötekileÅŸtirici uygulamalarÄ±na son vermelidir.

♦ Devlet Alevileri ‘görmeme, duymama’ tavrÄ±ndan vazgeçmek zorundadÄ±r.

‘AYRIMCI UYGULAMALAR SON VERÄ°N’

Alevi dernekleri Ä°zmir’de ‘IrkçÄ±, gerici eÄŸitime hayÄ±r’ çaÄŸrÄ±sÄ± ile basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. YapÄ±lan açÄ±klamada “ ÇocuklarÄ±mÄ±za rÄ±zasÄ±z, zorunlu din dersi zulümdür! Bu zulme razÄ± gelmeyeceÄŸiz” denildi.

Konak Eski Sümerbank önünde yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan Hüseyin Görer, din derslerinin zorunlu deÄŸil isteÄŸe baÄŸlÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, “Din öÄŸretimi, çoÄŸulcu, nesnel ve bilimsel bilgilerle öÄŸretilmelidir. Devlet dinlere, inançlara karÅŸÄ± tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumalÄ±dÄ±r” dedi. Devletin laik, bilimsel, demokratik, kamusal ve ana dilinde bir eÄŸitim sistemini ve müfredatÄ±nÄ± uygulamasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Görer, “Devlet, ayrÄ±mcÄ±, ötekileÅŸtirici uygulamalarÄ±na son vermelidir. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n zorunlu din dersleri ile asimile edilmesini kabullenmeyeceÄŸiz” diye konuÅŸtu. Alevi Kültür Dernekleri Genel BaÅŸkanÄ± DoÄŸan Demir ise, Diyanetin bütçesinin eÄŸitimden fazla olmasÄ±nÄ±n ülkedeki eÄŸitim tablosunu gösterdiÄŸini belirtti.

'ÇOCUKLARIMIZIN ASÄ°MÄ°LE EDÄ°LMESÄ°NE Ä°ZÄ°N VERMEYECEÄžÄ°Z'

FotoÄŸraf: Evrensel

Yeni eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ± Aleviler de kaygÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±yor. Kocaeli'de 6 dernek, vakÄ±f ve federasyonun ortak açÄ±klamasÄ±nda, "Aleviler vardÄ±r Alevilik haktÄ±r" denildi.

Ä°zmit'te Ä°nsan HaklarÄ± (Sabri YalÄ±m) ParkÄ±'nda yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Åžube BaÅŸbakanÄ± Birol SaÄŸlam, "ÇocuklarÄ±mÄ±za rÄ±zasÄ±z, zorunlu din dersi zulümdür, bu zulme razÄ± gelmeyeceÄŸiz" dedi.

YüzyÄ±llardÄ±r Alevi inancÄ±nÄ±n çeÅŸitli yöntemlerle yok edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden SaÄŸlam, "Zorunlu din dersleri iddia edildiÄŸi gibi din, inanç, kültür ve mezheplerin tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, öÄŸretildiÄŸi bir ders olarak uygulanmamaktadÄ±r. Aksine bu derse giren her çocuÄŸa inancÄ± ne olursa olsun zorunlu olarak Sünni-Hanefi inancÄ±n eÄŸitimi ve bu inanç ve mezhebe ait uygulamalar öÄŸretilmektedir. Türkiye'de örgün eÄŸitim kurumlarÄ±nda Alevilik yok sayÄ±lmakta, Alevilerin bu konuda yargÄ±da hak arama mücadelesi sonuçsuz kalmaktadÄ±r" diye konuÅŸtu.

'BÄ°ZÄ° DUYANA, GÖRENE KADAR...'

Devletin Alevileri görmeme ve duymama tavrÄ±ndan vazgeçmek zorunda olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen SaÄŸlam, "Eninde sonunda Alevileri görmek ve AleviliÄŸi tanÄ±mak zorundasÄ±nÄ±z. EÅŸit yurttaÅŸlÄ±k mücadelesini, kendi inanç ve deÄŸerlerimizi koruyarak vermeye devam etmekten vazgeçmeyeceÄŸiz. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n zorunlu din dersleri ile asimile edilmesini, bu yolla AleviliÄŸin yok edilmesine hizmet edilmesini kabullenmeyeceÄŸiz. Demokrasi, özgürlük, adalet, hak ve eÅŸitlik taleplerimizden vazgeçmeyeceÄŸiz, bizi duyana, görene kadar söylemeye devam edeceÄŸiz ki; Aleviler vardÄ±r Alevilik haktÄ±r" dedi.

Alevi Kültür Dernekleri, Alevi BektaÅŸi Federasyonu, HacÄ± BektaÅŸi Veli Anadolu Kültür VakfÄ±, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi VakÄ±flar Federasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri'nin ortak imzalÄ± açÄ±klamasÄ±na CHP, EMEP ve Halkevleri de destek verdi. (Ä°stanbul-Ä°zmir-Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 17:01

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