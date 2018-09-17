BusinessHT.com.tr kapandÄ±

Ciner grubuna baÄŸlÄ± olan ve ekonomi haberleri yayÄ±nlayan internet sitesi Business HT kapandÄ±.

Ciner grubuna ait olan ve ekonomi ile finans haberleri yayÄ±mlayan internet sitesi Business HT yayÄ±n hayatÄ±na son verdi. Business HT’nin neden kapandÄ±ÄŸÄ±yla ilgili Ciner grubundan bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

Karar, sitenin giriÅŸinde kÄ±sa bir notla duyuruldu. Bloomberg HT’deki döviz ve ekonomi haberleri nedeniyle Ciner grubunun ekonomi haberleri yönetimi, iktidara yakÄ±n medyanÄ±n hedefindeydi. Ciner grubu, Habertürk’ün basÄ±lÄ± yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±na da geçtiÄŸimiz aylarda son vermiÅŸti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Vatan gazetesi hafta sonu eklerini askÄ±ya aldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 15:31

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