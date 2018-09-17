KemalpaÅŸalÄ±lar kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m planlarÄ±na dava aÃ§tÄ±

Ä°zmir KemalpaÅŸalÄ±lar, AKP'li belediye tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan imar planlarÄ±na ÅŸehircilik ilkelerine aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle iptal davasÄ± aÃ§tÄ±.

Ä°zmir'in KemalpaÅŸa ilçesinde 2015 yÄ±lÄ±nda Bakanlar Kurulu kararÄ± ile "riskli alan" ilan edilerek kentsel dönüÅŸüm kapsamÄ±na alÄ±nan SoÄŸukpÄ±nar ve Atatürk Mahallesi için hazÄ±rlanan imar planlarÄ±, bölge halkÄ± tarafÄ±ndan yargÄ±ya taÅŸÄ±ndÄ±. Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan askÄ±ya çÄ±karÄ±lan planlara yaptÄ±klarÄ± itirazlar kabul edilmeyen mahalleliler dava açma kararÄ± aldÄ±. Ä°zmir Adliyesi ek binasÄ± önünde toplanan KemalpaÅŸalÄ±lar belediyenin imar planlarÄ±na karÅŸÄ± yürütmenin iptali talebiyle dava açtÄ±lar.

Toplamda 151 mahallelinin davacÄ± olduÄŸu dilekçede bölge halkÄ±, planlarÄ±n üst ölçekli planlara, imar mevzuatÄ±na, ÅŸehircilik ilkelerine, planlarÄ±n kademeli birlikteliliÄŸi ilkesine, katÄ±lÄ±mcÄ±lÄ±k ve ÅŸeffaflÄ±k ilkesine aykÄ±rÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸnÄ± dile getiriyor. Dava dilekçesinde ormanlÄ±k alanlarÄ±n da imara açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±lmak istendiÄŸi ifade edilerek planlarÄ±n, bütünlüklü bir kentsel çevre oluÅŸturmaktan uzak olduÄŸu ve bölgedeki doÄŸal alanlarÄ±n üzerinde yapÄ±laÅŸma baskÄ±sÄ± yaratacaÄŸÄ± belirtiliyor.

'ANAYASAYA DA AYKIRI'

PlanlarÄ±n "parçacÄ±l" hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da bilgisinin verildiÄŸi dava dilekçesinde "Ekolojik-toplumsal deÄŸerlerle uyumsuzluÄŸu nedeniyle AnayasanÄ±n 56. Maddesinde ifadesini bulan 'saÄŸlÄ±klÄ± güvenli çevre' oluÅŸumu ÅŸartlarÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r" denildi. PlanlarÄ±n yürürlüÄŸe girmesi durumunda trafik yükü getireceÄŸi de belirtildi. Plan notunda yer alan “EÄŸitim tesisleri alanlarÄ±, ilgili bakanlÄ±ktan uygun görüÅŸ alÄ±nmasÄ± ÅŸartÄ± ile imar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi gerektirmeksizin özel eÄŸitim tesisi olarak uygulanabilir” ÅŸeklinde eklenen maddenin kamusal eÄŸitim alanlarÄ±nÄ±n özel giriÅŸimcilere verilmesinin de önünü açacaÄŸÄ± dile getirildi ve bunun kamu yararÄ± ilkesine aykÄ±rÄ± olduÄŸu da vurgulandÄ±.

'HALKIN KATILIMI Ä°LE OLMALI'

Dava dilekçesinde kentsel dönüÅŸümün nasÄ±l olmasÄ± gerektiÄŸi ise ÅŸu ÅŸekilde anlatÄ±ldÄ±: Merkezi ve yerel yönetim ile özel sektörün ötesinde sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, uzman meslek örgütlerinin ve yerel halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±na dayalÄ±, fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel iyileÅŸtirme esaslÄ± bütüncül bir yaklaÅŸÄ±mla ele alÄ±nan, kentle uyumlu, insan haklarÄ±nÄ±n ön planda tutulduÄŸu kentsel dönüÅŸüm projeleri baÅŸarÄ±ya ulaÅŸÄ±r ve yöre halkÄ±nÄ± memnun ederek desteÄŸini kazanÄ±r. Fakat, dava konusu planÄ±n hiçbir aÅŸamasÄ±nda halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± saÄŸlanmamÄ±ÅŸtÄ±r.

RÄ°SKLÄ° ALANA YAPI REZERVÄ° KARARI

KemalpaÅŸa Belediyesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan ve Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan onaylanan planlarla toplamdaki 83,47 hektarlÄ±k alan yeniden planlandÄ±rÄ±ldÄ± ve bir kez daha "riskli" alan olarak belirlenen bölgelerde yapÄ± rezervi yapma kararÄ± alÄ±ndÄ±. Her iki mahalledeki toplamda 3 bin 800 olan konut sayÄ±sÄ± 5 bin 200’ü bulacak. Nüfusun da 16 binden 25 bine çÄ±kmasÄ± planlanÄ±yor. AyrÄ±ca 272 birim ticaret alanÄ± da yaratÄ±lacak. Bölge halkÄ± yeni binalara oturabilmek için borçlandÄ±rÄ±lacakken fazladan yapÄ±lacak konut ve ticari alanlar ise belediyeye kalacak. Alandaki 2-3 katlÄ± binalar da yerini 12 katlÄ± binalara bÄ±rakacak. (Ä°zmir/EVRENSEL)

KemalpaÅŸa halkÄ±ndan kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me itiraz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 12:37

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