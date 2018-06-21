Kemalpaşa halkından kentsel dönüşüme itiraz

Kemalpaşalılar, kentsel dönüşüm imar planlarına itiraz etti.

İzmir Kemalpaşa halkı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verdikleri dilekçeler ile belediye tarafından askıya çıkan kentsel dönüşüm imar planlarına itiraz etti. Kemalpaşalılar sürecin katılımcı bir şekilde yürütülmesini istedi.

Bakanlar Kurulu kararıyla 2015 yılında “afet riski altındaki alan” olarak ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin Soğukpınar ve Atatürk mahalleleriyle ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı geçtiğimiz ay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

Askıya çıkan planlara ise mahallelerden itiraz geldi. Kemalpaşa Soğukpınar ve Atatürk Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Derneği'nin çağrısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Bayraklı'daki binası önünde bir araya gelen hak sahipleri verdikleri dilekçelerle planların yeniden düzenlenmesini istedi. Açıklamaya kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Karabağlar'dan mahalle temsilcileri de katıldı.

Bina önünde yapılan basın açıklamasında konuşan dernek başkanı Yavuz Artuğ, planların bilimsel gerçekleri tam anlamıyla yansıtmadan çıkar amaçlı ve rant odaklı olduğunu belirtti. Artuğ, planların sessiz sedasız bir şekilde halkın bilgisi ve katılımı sağlanmadan bayram ve seçim sürecini araya katarak yangından mal kaçırırcasına askıya çıkarıldığını da ifade etti.

'PLANLAR AYNI ZAMANDA HUKUKSUZ'

Planların hukuksuz bir şekilde düzenlendiğinin altını çizen Artuğ "Planda belirtilen rezerv alanına taşınacağı iddia edilen insanlara uygulamaların süreç-finansman, hakların korunması hak transferi ve benzeri konularında her hangi bir açıklama düzenleyici işlem içermemektedir: Bu ölçekte plan kararları ile alınması gereken kararları almamıştır. Askıdaki plan Kemalpaşa ilçesindeki 80 hektarlık büyüklüğünde riskli alan uygulamaları yönlendirici hükümler ve riskli alandaki uygulama sürecine ilişkin bir senaryo içermemektedir" dedi.

'SAĞLIKLI-GÜVENLİ ÇEVRE SAĞLAMIYOR'

Planlama alanındaki arazilerde yapılan işlev dağılımının şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olduğu gibi ekolojik-toplumsal değerlerle uyuşmadığını da ekleyen Artuğ şunları söyledi "Anayasanın 56 ‘ncı maddesinde ifadesini bulan ‘sağlıklı güvenli çevre ‘oluşumu şartlarını da taşımamaktadır.Bunlardan dolayı askıda imar planlarına itiraz ediyoruz ve bu planların halkın yaşam alanlarını koruma altına alana kadar mücadeleye devam edeceğiz". (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 00:57

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