35 barodan Ã‡HD ve HBB'li avukatlarÄ±n yeniden tutuklanmasÄ±na tepki

35 baro, 17 Ã‡HD ve HHBâ€™li avukat hakkÄ±nda tahliye kararÄ±nÄ±n ertesi gÃ¼nÃ¼ yeniden tutuklama kararÄ± verilmesine tepki gÃ¶sterdi.

35 baro, 1 yÄ±ldÄ±r tutuklu yargÄ±lanan 17 ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) ve HalkÄ±n Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukat hakkÄ±nda tahliye kararÄ±nÄ±n ertesi günü Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n itirazÄ± üzerine 12’si hakkÄ±nda yeniden tutuklama kararÄ± verilmesine ve duruÅŸma sürecinde avukatlara yönelik ÅŸiddete tepki gösterdi.

Ortak yapÄ±lan açÄ±klamada, tutuklu 17 avukat hakkÄ±nda Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan tahliye kararÄ±nÄ±n ertesi günü yine aynÄ± heyet tarafÄ±ndan tekrar tutuklamaya matuf yakalama emri çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ortada gerçekten bir mahkeme heyeti bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ifÅŸasÄ± olduÄŸu ifade edildi. "Ne deÄŸiÅŸti?" sorusunun yöneltildiÄŸi açÄ±klamada “MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bulunduklarÄ± hücreden çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünen heyet, ne olmuÅŸtur ki aradan 24 saat dahi geçmeden bu kararÄ±ndan vazgeçmiÅŸtir?" denildi.

MAHKEME BAÅžKANI VE ÜYELER AÇIKLAMA BORÇLU

37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± ve üyelerinin kamuoyuna açÄ±klama borçlu olduÄŸu vurgulanan açÄ±klamada, “7-8 saat önce ve savcÄ±lÄ±k mütalaasÄ± da tutuklamanÄ±n devamÄ± yönündeyken ‘suçun vasÄ±f ve mahiyetinin deÄŸiÅŸmesi ihtimali, AHÄ°M, uzun tutukluluk ve sanÄ±klarÄ±n aynÄ± zamanda avukat olmasÄ±’ diyerek avukat meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tutukluluklarÄ±na son verdikten sonra mahkemeyi bu kararÄ±ndan caydÄ±ran, döndüren sebep nedir?” diye soruldu.

KararÄ±n gerçek bir mahkeme kararÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± da sorgulanan açÄ±klamada, kürsüde gerçek bir yargÄ± ve yargÄ±çlar olmasÄ± gerekliliÄŸine vurgulandÄ±.

ADALETSÄ°ZLÄ°K ASLA UNUTULMAZ

AvukatlarÄ±n duruÅŸma sÄ±rasÄ±nda darbedildiÄŸine, ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na ve mahkeme heyetinin salonu terk ederek gittiÄŸine dikkat çekilen açÄ±klamada, adaletsizliÄŸin asla unutulmayacaÄŸÄ± ifade edildi.

AçÄ±klamada, “Tutuklanan gerçekte avukatlar deÄŸil savunma hakkÄ±nÄ±n, adaletin ve insan onurunun ta kendisidir” denildi.

Ortak açÄ±klama yayÄ±nlayan barolar ÅŸöyle:

Adana Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Artvin Barosu, AydÄ±n Barosu, BalÄ±kesir Barosu, Bilecik Barosu, Bingöl Barosu, Bolu Barosu, Bursa Barosu, Denizli Barosu, DiyarbakÄ±r Barosu, Düzce Barosu, EskiÅŸehir Barosu, Gaziantep Barosu, GümüÅŸhane-Bayburt Bölge Barosu, Hatay Barosu, Ä°stanbul Barosu, Ä°zmir Barosu, KÄ±rklareli Barosu, Kocaeli Barosu, Manisa Barosu, Mersin Barosu, MuÄŸla Barosu, MuÅŸ Barosu, Ordu Barosu, Sakarya Barosu, ÅžÄ±rnak Barosu, TekirdaÄŸ Barosu, Trabzon Barosu, Tunceli Barosu, Urfa Barosu, Van Barosu, Yalova Barosu. (Ankara/EVRENSEL)

Tahliye edilen Ã‡HD'li ve HHB'li avukatlar iÃ§in yakalama kararÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 12:05

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