KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'dan ErdoÄŸan'a Ã¶zel uÃ§ak sorusu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, '81 milyon adÄ±na aÃ§Ä±klama bekliyorum' diyerek ErdoÄŸan'a hediye edildiÄŸi belirtilen Ã¶zel uÃ§aÄŸÄ± sordu.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CHP Parti Meclisi toplantÄ±sÄ±nda basÄ±na açÄ±klama yaptÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Çok ciddi bir ekonomik krizin içindeyiz. Daha baÅŸlangÄ±cÄ±ndayÄ±z, sonunda deÄŸiliz" dedi. ErdoÄŸan'a Katar Emiri tarafÄ±ndan hediye edildiÄŸi belirtilen özel uçak hakkÄ±nda da "81 milyon adÄ±na açÄ±klama bekliyorum" ifadesini kullanarak sorular sordu.

"Devleti yönetenlerin 3 temel noktada duyarlÄ± olmasÄ± gerekir" diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bu 3 noktayÄ± ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

* EleÅŸtiriye açÄ±k olmalarÄ± gerekir. Sanayiciden esnaftan gelen eleÅŸtirilere kulak vermek zorundasÄ±nÄ±z. OnlarÄ± korkutursanÄ±z demokrasi yoktur.

* Åžeffaf olmasÄ± lazÄ±m. Åžeffaf deÄŸilse israf ve yolsuzluk vardÄ±r.

* Denetlenebilir olmasÄ± lazÄ±m. Her aÅŸamanÄ±n hesabÄ±nÄ± vermek, SayÄ±ÅŸtay, TBMM, yargÄ± tarafÄ±ndan denetlenebilmesi lazÄ±m. Tek adam rejimi varsa hesabÄ±n sorulmamasÄ± demektir.

'SAMAN, MERCÄ°MEK Ä°THAL ETMENÄ° DIÅž GÜÇLER MÄ° SÖYLEDÄ°?'

ErdoÄŸan'da bunlarÄ±n üçünün de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "SorduÄŸumuz sorularÄ±n muhatabÄ± dÄ±ÅŸ güçler mi? Saman, mercimek ithal ediyorsun. DÄ±ÅŸ güçler mi sana dedi bunu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ekonomideki kötü gidiÅŸata dair iktidarÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± "önlem"lere deÄŸinen CHP Lideri, "Damat sanayicilere nutuk attÄ±. Abuk subuk bir sürü konuÅŸma yaptÄ±.Önerilerden biri ÅŸuydu. Ülkemizin yer altÄ± kaynaklarÄ±nÄ±n tespit edilmesi ve ekonomiye kazandÄ±rÄ±lmasÄ±. 16 yÄ±ldÄ±r yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l yapacaksÄ±n bu milletin aklÄ±yla alay etmektir" dedi.

'SEN 15 MÄ°LYON DOLARI BOZDURDUN MU?'

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ErdoÄŸan'Ä±n halka yaptÄ±ÄŸÄ± "Dolar bozdurma" çaÄŸrÄ±sÄ± için de "Bunu söyleyen adam Man adasÄ±ndan yakÄ±nlarÄ±nÄ±n getirdiÄŸi 15 milyon dolarÄ±n hesabÄ±nÄ± vermedi daha. Sen bu 15 milyon dolarÄ± bozdurdun mu bozdurmadÄ±n mÄ±? DolarlarÄ± bozduruyoruz, 'iPhone'larÄ± kÄ±rÄ±yoruz bir bakÄ±yoruz dolar artmÄ±ÅŸ" ifadelerini kullandÄ±.

'SENÄ°N Ä°ÅžÄ°N GÜCÜN YOK MU?'

"Gücü AVM'deki adama yetiyor. YandaÅŸÄ±na yetmiyor. GeçiÅŸ ücretleri, garantiler dolar endeksli. AsÄ±l para onlarda. Gücün yetiyor mu? Dükkan kirasÄ± Türk parasÄ±, dolar eyvallah yapalÄ±m. Niye sen bunu dolar bazÄ±nda yaptÄ±rdÄ±n" diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ErdoÄŸan'Ä±n kendini Türkiye VarlÄ±k Fonu BaÅŸkanÄ± ilan etmesini de eleÅŸtirdi: "Senin iÅŸin gücün mü yok? Dünya kadar iÅŸin gücün var ÅŸimdi bütün bu ÅŸirketlerle ilgili kararÄ± ben vereceÄŸim diyorsun. Hangi yetkiyle, birikimle. MalÄ± götürmenin yoludur."

ÖZEL UÇAK SORUSU

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Katar Emiri tarafÄ±ndan hediye edildiÄŸi söylenen özel uçak hakkÄ±nda da sorular sordu:

"Beyefendi kendisine olaÄŸanüstü güzel bir uçak almÄ±ÅŸ. Katar ÅŸeyhi hediye etmiÅŸ deniyor veya satÄ±n almÄ±ÅŸ. 81 milyon adÄ±na açÄ±klama bekliyorum. Sevgili ErdoÄŸan bu uçak kimin uçaÄŸÄ±? KaçÄ±ncÄ± uçak bu? SatÄ±n aldÄ±ysan büyük ayÄ±p. Ä°kinci el uçaÄŸÄ± biri sana hediye ettiyse bu daha büyük bir ayÄ±p.Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hakkÄ± yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaÅŸkanÄ± hediye uçakla gezemez. Cevap istiyorum senden. AynÄ± zamanda gözlerinden de öpüyorum sevgili ErdoÄŸan." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 13:09

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