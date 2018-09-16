CSUNâ€™da 200â€™Ã¼ aÅŸkÄ±n iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±

Ãœcretleri Ã¶denmediÄŸi iÃ§in aylardÄ±r fabrika Ã¶nÃ¼nde halkarÄ±nÄ± isteyen 200 CSUN iÅŸÃ§isi iÅŸten atÄ±ldÄ±.

AylardÄ±r ücretleri ödenmeyen ve fabrika önünde eylem yapan 200’den fazla CSUN iÅŸçisi iÅŸten atÄ±ldÄ±. 380 iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve DÄ°SK’e baÄŸlÄ± BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu Tuzla’daki Çin sermayeli fabrikada iÅŸçiler, 4.5 aydÄ±r ücretlerini alamÄ±yordu. Daha önce ise 120 iÅŸçi iÅŸten atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Çin sermayeli güneÅŸ panelleri üreten ve aylardÄ±r üretim yapÄ±lmayan fabrikada çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler “daralma” gerekçesiyle iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçilere tek tek iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair fesih tebligatÄ± gönderildi. Tebligatta, “BildiÄŸiniz üzere ÅŸirketimiz birkaç aydÄ±r üretim ve operasyonda ciddi problemler yaÅŸamakta olup söz konusu problemler kÄ±sa vadede çözülebilecek gibi gözükmemektedir. Bu nedenlerden ötürü, ÅŸirket yönetimi tarafÄ±ndan ÅŸirkette küçülmeye gidilmesine ve bu hususta gerekli iÅŸlemlerin yapÄ±lmasÄ±na karar verimiÅŸtir” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçiler, ödenmeyen ücretleri ile kÄ±dem ve ihbar tazminatlarÄ±nÄ± da alamadÄ±. Ücretleri ödenmeyen CSUN iÅŸçileri haziran ayÄ±ndan bu yana fabrika önünde dönüÅŸümlü olarak nöbet tutuyordu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 20:28

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