GergerlioÄŸlu: HÃ¼kÃ¼met hak ihlallerinin Ã¼stÃ¼nÃ¼ Ã¶rtmek istiyor

HDPâ€™li Ã–mer Faruk GergerlioÄŸlu, oluÅŸturduÄŸu online sistem Ã¼zerinden 2 ayda 372 hak ihlali bildirimi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Hayri DEMÄ°R

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, yurttaÅŸlarÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n bildirimi için online baÅŸvuru sistemi kurdu. Ä°ki ayda 372 baÅŸvuru alan, 127 ihlali komisyona taÅŸÄ±yan ve 52 soru önergesi veren GergerlioÄŸlu, hükümetin tavrÄ±nÄ±n “üstünü örtmeye dönük” olduÄŸunu söyledi.

OHAL döneminde kanun hükmünde kararnameyle görevinden ile ihraç edilen ve 24 Haziran seçimlerinde HDP’den Kocaeli Milletvekili seçilen Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, ilk iÅŸ olarak takipçisi olduÄŸu hak ihlallerini Meclis gündemine taÅŸÄ±mak oldu. AynÄ± zamanda Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nceleme Komisyonu üyesi olan GergerlioÄŸlu, 61 cezaevindeki hak ihlalleri, 13 farklÄ± konularla ilgili ihlalleri içeren toplam 127 ihlali komisyon gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Ä°hlallere iliÅŸkin bugüne kadar da 52 soru önergesi veren GergerlioÄŸlu, yurttaÅŸlarÄ±n maruz kaldÄ±klarÄ± hak ihlallerini kendisine ulaÅŸtÄ±rmak için interaktif (online) bir baÅŸvuru sistemi kurdu.

Ä°KÄ° AYDA 372 BAÅžVURU

Ä°nternet üzerinden ulaÅŸÄ±labilen ve adÄ±na “YurttaÅŸ Ä°letiÅŸim Formu” denilen online baÅŸvuru formunu dolduralar, karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ± hak ihlallerini GergerlioÄŸlu’na bildiriyor. YaklaÅŸÄ±k iki ay önce kurulan sisteme ÅŸu ana kadar 372 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±. GergerlioÄŸlu, bu baÅŸvurularÄ± ilgili kurumlarÄ±n gündemine taÅŸÄ±yarak, aynÄ± zamanda takipçisi oluyor.

Milletvekilleri arasÄ±nda ilk defa böylesi bir sistematik hak ihlali bildirim mekanizmasÄ± kuran GergerlioÄŸlu, milletvekilliÄŸi öncesinde de hak savunucu kimliÄŸine dikkat çekerek, bu süreçte gelen yoÄŸun ihlalleri bir sistematiÄŸe kavuÅŸturmak ve yurttaÅŸlarla doÄŸrudan ilgilenmek için böylesi bir sistem kurduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

‘ÇOK FARKLI BAÅžVURULAR VAR’

GergerlioÄŸlu, hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸu online baÅŸvuru sistemine iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi: “Çok farklÄ± gruplardan baÅŸvuru alÄ±yoruz. Bunlara yetiÅŸmek için düzenli bir organizasyon yapmayÄ± düÅŸündük ve yurttaÅŸ iletiÅŸim formu oluÅŸturduk. Sosyal medyanÄ±n yanÄ± sÄ±ra buradan da ihlallere iliÅŸkin bildirimleri almaya baÅŸladÄ±k. OlaylarÄ± geniÅŸ boyutuyla anlatmalarÄ± ve kendilerine geri bildirimde bulunmamÄ±z amacÄ±yla iletiÅŸim kanallarÄ±na da yer verdikleri bu formlarÄ±n tarafÄ±mÄ±za ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± andan itibaren harekete geçerek, ilgili baÅŸvurularÄ± yapÄ±yoruz. BunlarÄ± baÅŸta Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu olmak üzere ilgili kurumlarÄ±n gündemine taÅŸÄ±yoruz.”

‘YAPILANLARI TEÅžHÄ°R EDECEÄžÄ°Z’

AynÄ± zamanda bunlarÄ± ilgili bakanlÄ±klarÄ±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle soru önergesi olarak Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan GergerlioÄŸlu, sadece iki aylÄ±k süre içerisinde ihlallerle ilgili olarak 52 soru önergesi verdiklerini ancak henüz birine dahi yanÄ±t alamadÄ±klarÄ±nÄ±n bilgisini paylaÅŸtÄ±. GergerlioÄŸlu, bunun nedenini ise, “Hak ihlallerinin üstü kapatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. YanÄ±t verilmeyerek olay soÄŸutulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Ama peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. SormuÅŸ olmakla kalmayarak, bunlarÄ± takipçisi olacaÄŸÄ±z. YapÄ±lanlarÄ± teÅŸhir edeceÄŸiz” diye belirtti.

‘HUKUK Ä°ÅžLETÄ°LMÄ°YOR’

Ä°nsan haklarÄ± ihlallerine iliÅŸkin “tam bir kötülük haliyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z” diyen GergerlioÄŸlu, “Åžu anda ülkede hukuk iÅŸletilmemeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Demokrasi ayaklar altÄ±nda ve tamamen bir keyfilikle insanlara boyun eÄŸdirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Ä°nsanlarÄ±n nasÄ±l itiraz etmesini engelleyebilirim görüÅŸü hakim. Ä°nsanlar en ufak bir itirazda bulunmaktan bile korkuyor. Her ÅŸeyden korkan bir toplum haline getirilmek isteniyor” diye konuÅŸtu.

‘SÄ°YASET ETKÄ°N HALE GETÄ°RÄ°LMELÄ°’

Meclisin bu tablo karÅŸÄ±sÄ±nda aktif bir tavÄ±r alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen GergerlioÄŸlu, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Millet bizi seçmiÅŸ buraya göndermiÅŸ, bizim itirazlarÄ±mÄ±za kulak astÄ±ÄŸÄ± yok. Saraydan gelen emri onaylamak. El kaldÄ±rma makinasÄ± gibi çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Saraydan ne gelmiÅŸse anÄ±nda onaylÄ±yorlar. Meclisi çalÄ±ÅŸtÄ±rmama yolunda irade sergiliyorlar. Zaman zaman iç tüzüÄŸü bile çiÄŸniyorlar. Bizim açÄ±mÄ±zdan da üzücü ve karanlÄ±k bir tablo.” Siyasetin tekrar etkin hale gelmesinden baÅŸka bir yol olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan GergerlioÄŸlu, “ErdoÄŸan ÅŸartlarÄ± zorlayarak bu hukuksuzluÄŸu dayatÄ±yor. Bu hukuksuzluÄŸun devam edeceÄŸini düÅŸünmüyorum. Ama bu da bizim çabamÄ±zla olacaktÄ±r. Ä°hlalleri görünür kÄ±lmamÄ±zla bunu yapabiliriz” diye konuÅŸtu.

‘CEZAEVLERÄ°NE DÜÅžMAN HUKUKU UYGULANIYOR’

EN yoÄŸun ihlallerin cezaevinden geldiÄŸini kaydeden Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, ihlalleri yerinde incelemek amacÄ±yla 50’nin üzerinde Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’na baÅŸvuru da bulunduÄŸunu ancak ziyaret için gerekli izinlerin verilmediÄŸini vurguladÄ±. Cezaevlerindeki hak ihlallerinin her geçen gün artarak devam ettiÄŸini sözlerine ekleyen GergerlioÄŸlu, “Cezaevlerindeki ÅŸu andaki durumun kötü olmasÄ±nÄ±n en büyük nedeni ÅŸu andaki hukuksuzluk, keyfilik, yöneticilerin kin, nefret ve intikam duygularÄ±yla hareket etmesidir. DüÅŸman hukuki uygulamasÄ±dÄ±r. Cezaevine atÄ±lan bir kiÅŸiden intikam alam hissiyle hareket ediliyor” diye konuÅŸtu. (AnkaraMA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 17:36

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