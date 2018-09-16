Manisa'da iÅŸ cinayeti: Pres makinesine sÄ±kÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Manisa'da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Whirlpool Indesit fabrikasÄ±nda pres makinesine sÄ±kÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, fabrikada Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ sendika TÃ¼rk Metal ise sessiz.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Indesit (Whirlpool Indesit) fabrikasÄ±nda iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±. 41 yaÅŸÄ±ndaki Necmi Çoban isimli iÅŸçi pres makinesinde sÄ±kÄ±ÅŸarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Fabrikada iÅŸveren üretimi durdururken iÅŸçiler, iÅŸ yerinde örgütlü olan Türk Metal SendikasÄ±nÄ±n sessiz kalmasÄ±na tepkili.

2 çocuk babasÄ± Necmi Çoban dün gece 21.30 civarÄ±nda pres makinesine sÄ±kÄ±ÅŸarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ä°ddiaya göre sensörlerin çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± makinede iÅŸ cinayetine kuban giden Necmi Çoban, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdikten saatler sonra fark edildi. Ä°ndesit’te çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi, “16.00’dan sonra 3. bant kapatÄ±lÄ±r. Bant arkasÄ±nda enjeksiyon makineleri oluyor. O da orada tek baÅŸÄ±na çalÄ±ÅŸÄ±yormuÅŸ. Normalde kendisi o makinede durmaz, ama bir arkadaÅŸÄ± izinliydi,onun yerine bakmÄ±ÅŸ. Yani orada tek baÅŸÄ±na çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Muhtemelen makineye bir ÅŸey düÅŸtü ve onu almak için uzandÄ±ÄŸÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±” dedi.

Çoban'Ä±n cenazesi, savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Manisa Adli TÄ±p Kurumuna götürüldü.

Türk Metal SendikasÄ± Manisa Åžube BaÅŸkanÄ± Ercan Dereli ise iÅŸ cinayetinin nedeninin net olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hala araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, baÅŸka bir açÄ±klama yapmayacaÄŸÄ±nÄ± ekledi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 13:26

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