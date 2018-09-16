Ä°ranâ€™daki cezaevi katliamÄ± 30. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde protesto edildi

Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de Ä°ran'da 30 yÄ±l Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirilen cezaevi katliamÄ± protesto edildi.

Murak KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°ran Ä°slam rejiminin 1988 yÄ±lÄ±nda cezaevlerindeki 5 bine yakÄ±n tutsaÄŸÄ±n infazÄ± Ä°sveç’in baÅŸkenti Stockholm’de düzenlenen kitlesel bir gösteri ile protesto edildi.

Son gerçekleÅŸtirilen idamlarÄ±n da kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± eylemde, Avrupa BirliÄŸi ve Ä°sveç Hükümeti’ne Ä°ran cezaevlerindeki iÅŸkencelerin ve idamlarÄ±n durdurulmasÄ± için giriÅŸimde bulunmalarÄ± çaÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±ldÄ±.

YÜRÜYÜÅž YAPILDI

Ä°sveç Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu binasÄ± önündeki meydanda bir araya gelen ve çoÄŸunluÄŸunu Ä°ranlÄ±larÄ±n oluÅŸturduÄŸu yüzlerce kiÅŸi, çalÄ±nan trampetler eÅŸliÄŸinde il merkezindeki Sergel MeydanÄ±’na doÄŸru yürüyüÅŸe geçti. Ellerinde 35 metre uzunluÄŸunda cezaevi katliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 850 tutsaÄŸÄ±n resimlerinin bulunduÄŸu pankratÄ± taÅŸÄ±yan göstericiler, yürüyüÅŸ boyunca “Kahrolsun Ä°slami Ä°ran rejimi”, “Ä°damlarÄ± durdurun” ve “Cezaevi katliamÄ±nÄ±n sorumlularÄ± yargÄ±lansÄ±n” sloganlarÄ±nÄ± attÄ±.

Ä°LERÄ°CÄ° VE DEMOKRATLARA ÇAÄžRI

Meydanda bir konuÅŸma yapan Sol Parti Milletvekili Amineh Kakabaveh, Ä°ran’da MollalarÄ±n yönetimi ele geçirmelerinden bu yana beri yüz binlerce yazar, aydÄ±n, gazeteci, sosyalist ve rejim muhalifini temelsiz suçlamalarla cezaevlerine attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve binlercesini katlettiÄŸini söyledi.

Putin, ErdoÄŸan ve Ruhani’nin Tahran zirvesinde bir araya gelmelerinden hemen sonra 3 Kürt tutsaÄŸÄ±n idam edilmesi ve Güney Kürdistan’daki Kürt mülteci kamplarÄ±nÄ±n bombalanmasÄ±nÄ±n tesadüf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kakabaveh, “Tüm ilerici ve demokratlarÄ±n Ä°ran rejiminin idam ve bombalarÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± gerekir” dedi.

AÄ°LELERÄ°N ADALET ARAYIÅžI SÜRÜYOR

30 yÄ±l önce gerçekleÅŸen ve 5 bine yakÄ±n siyasi tutsaÄŸÄ±n infaz edildiÄŸi katliamÄ±n hâlâ gizlenmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Kakabaveh, “Ailelerinin adelet arayÄ±ÅŸÄ± sürüyor. Anneler, Tahran’Ä±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki Khavaran MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda bir araya geliyor ve yetkililerden çocuklarÄ±nÄ±n akibetlerini açÄ±klamasÄ±nÄ± istiyor” dedikten sonra BatÄ±lÄ± ülkelere ÅŸu eleÅŸtirileri yöneltti: “Ä°ran rejimi idam ve katliamlarÄ±nÄ± sürdürürken BatÄ±lÄ±lar Ä°ran, Kürt ve Belucilere sÄ±rtÄ±nÄ± dönüyor. Avrupa ekonomik iliÅŸkileri zarar görmesin diye Ä°ran rejiminin gerçekleÅŸtirdiÄŸi insan haklarÄ± ihlalleri, idam ve katliamlara karÅŸÄ± tutum almÄ±yor. Ama Molla rejimine karÅŸÄ± direniÅŸ sürüyor. Önceki gün DoÄŸu Kürdistan’da Kürtler greve gitti. Burada da baskÄ±lara karÅŸÄ± susmayacaÄŸÄ±z.”

FotoÄŸraf: Murat Kuseyri/EVRENSEL

Ä°RAN TARÄ°HÄ°NÄ°N EN BÜYÜK CEZAEVÄ° KATLÄ°AMI

Ä°ran'da rejim, 1988 yÄ±lÄ±nÄ±n yaz ayÄ±nda Ä°ran tarihinin en büyük cezaevleri katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi. Binlerce siyasi tutsak hücrelere alÄ±ndÄ± ve yeniden sorgudan geçirildi. AralarÄ±nda cezalarÄ±nÄ± tamamlamak üzere olan tutsaklar baÅŸta olmak üzere pek çoÄŸu serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sandÄ±. Ancak rejim, yeniden sorguya aldÄ±klarÄ± tutsaklarÄ±n çoÄŸunu infaz etti.

Rejim, bu güne dek katliam hakkÄ±nda her hangi bir açÄ±klama yapmadÄ±ÄŸÄ± için kaç tutsaÄŸÄ±n katledildiÄŸi bilinmiyor. Ä°nsan haklarÄ± örgütleri ve devrimci siyasi partiler, aralarÄ±nda kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 4 bin 500 ila 5 bin arasÄ±nda tutsaÄŸÄ±n toplu katliama uÄŸradÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Öldürülen tutsaklarÄ±n nereye gömüldüÄŸü de bilinmiyor. Ama ailelerin çoÄŸu, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n Khavaran MezarlÄ±ÄŸÄ±’ndaki toplu mezarlarda olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ± için mezarlÄ±ÄŸÄ± sÄ±k sÄ±k ziyaret ediyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 11:17

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