Ä°brahimovic, 500. golÃ¼nÃ¼ muhteÅŸem bir vuruÅŸla aÄŸlarla buluÅŸturdu

Futbol tarihinin en yaratÄ±cÄ±, enteresan gollerinde imzasÄ± olan Zlatan Ä°brahimovic, kariyerinin 500. golÃ¼nÃ¼ de namÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde attÄ±.

Zlatan Ä°brahimovic, kariyerinin 500. golünü ancak kendisinin yapabileceÄŸi vuruÅŸlardan biriyle aÄŸlarla buluÅŸturdu.

ABD'de Los Angeles Galaxy formasÄ± giyen 36 yaÅŸÄ±ndaki Ä°sveçli santrfor, savunmanÄ±n arkasÄ±na havadan gönderilen topu yere düÅŸürmeden saÄŸ ayaÄŸÄ±yla kaleye doÄŸru gönderdi ve kaleciyi avladÄ±.

Ä°brahimovic böylece Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile birlikte aktif futbolcular içerisinde 500 gol barajÄ±nÄ± geçen isimler arasÄ±na adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±.

Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United ve LA Galaxy'de çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 747 maçta 438 gol atan Ibrahimovic, Ä°sveç milli takÄ±mÄ±yla da 114 karÅŸÄ±laÅŸmada 62 gol attÄ±.

Ä°brahimovic bu golüyle LA Galaxy'deki 18. maçÄ±nda 17. golünü atmÄ±ÅŸ oldu.

LA Galaxy, bu gole raÄŸmen sahadan 5-3 maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 10:20

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