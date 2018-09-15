ErdoÄŸan Toprakâ€™tan KRT TV aÃ§Ä±klamasÄ±: Ä°ddialar asÄ±lsÄ±z

CHP Milletvekili Toprak, Tuncay Ã–zkan ile arasÄ±nda KRT TV ile ilgili yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen olaylarÄ±n gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu ifade etti.

CHP Ä°stanbul Milletvekili ErdoÄŸan Toprak, son günlerde medyada gündeme getirilen KRT TV ile ilgili olarak, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tuncay Özkan ile arasÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen olaylarÄ±n tamamen asÄ±lsÄ±z, gerçek dÄ±ÅŸÄ± ve hayal mahsulü bir senaryodan ibaret olduÄŸunu söyledi.

Toprak, konuya iliÅŸkin olarak yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "KRT televizyon kanalÄ±nÄ±n hissesinin satÄ±n alÄ±nmasÄ± konusunda ÅŸahsÄ±mÄ±n giriÅŸimlerde bulunduÄŸu ÅŸeklinde çeÅŸitli medya organlarÄ±nda, kaynak belirtilmeksizin dedikodu niteliÄŸinde ortaya atÄ±lan hususlarÄ±n gerçekle uzaktan yakÄ±ndan ilgisi yoktur" dedi.

Toprak, ÅŸöyle devam etti: "Bu konuda Tuncay Özkan ile aramda geçtiÄŸi öne sürülen tartÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin haberler de hayal mahsulü, masa baÅŸÄ±nda üretilmiÅŸ, art niyetli ve karalamadan ibarettir. TamamÄ± yalan olan söz konusu iddialarÄ± üretip yayanlarÄ±n gerçek niyetinin ÅŸahsÄ±mÄ± yÄ±pratma amaçlÄ± olduÄŸu ortadadÄ±r. AdÄ± geçen yayÄ±n kuruluÅŸunun sahibini tanÄ±mÄ±yorum. Bugüne kadar hiç bir araya gelmedik, programlarÄ±na konuk olduÄŸumu dahi hatÄ±rlamÄ±yorum. Ä°ddia edilen olaylarÄ±n ÅŸahsÄ±mla ve ilkeli siyaset anlayÄ±ÅŸÄ±mla baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± olanaksÄ±zdÄ±r. Böyle bir ticari faaliyetin içinde hiçbir zaman yer almadÄ±m. Bundan sonra da yer almayacaÄŸÄ±mÄ±n bu haberleri yapanlar ve kamuoyunu tarafÄ±ndan özellikle bilinmesini rica ediyorum."

GeçtiÄŸimiz ay, KRT TV’nin ekonomik olarak zor durumda olduÄŸu ve kapatma kararÄ± alacaÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra Habertürk yazarÄ± Sevilay YÄ±lman, KRT’nin CHP’li yöneticiler tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

KRT TV yayÄ±nlarÄ±na son verme kararÄ± aldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 17:44

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