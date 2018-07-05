Ekran görüntüsü: @FidelOkan Twitter hesabÄ±
KRT TV yayÄ±nlarÄ±na son verme kararÄ± aldÄ±
KRT TVâ€™nin gelecek ay yayÄ±n hayatÄ±na son vereceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. KRT TV sahibinin 'Ya boyun eÄŸecektik ya kanalÄ± kapatacaktÄ±k' dediÄŸi belirtildi.
Bir süredir ekonomik sorunlarla uÄŸraÅŸan KRT TV’nin gelecek ay yayÄ±n hayatÄ±na son vereceÄŸi açÄ±klandÄ±.
KanalÄ±n kapanacaÄŸÄ±nÄ± Avukat Fidel Okan, sosyal medya hesabÄ±ndan ÅŸöyle duyurdu: “Biraz önce @krtkulturtv sahibi Didem HanÄ±m’la uzun bir görüÅŸme yaptÄ±k. Åžimdi aldÄ±klarÄ± kararla KRT’nin yayÄ±n hayatÄ±na gelecek ay son vereceklerini açÄ±kladÄ±! ‘Bu kararÄ± alÄ±rken çok zorlandÄ±k ya boyun eÄŸecektik ya da kanalÄ± kapatacaktÄ±k, mecbur kaldÄ±k çok üzgünüz’ dedi.”
Öte yandan kanal yönetiminin bugün bir açÄ±klama yaparak konu ile ilgili ayrÄ±ntÄ±larÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.
Kanal, görüÅŸleri nedeniyle merkez medyada yer bulamayan pek çok gazeteciye ve muhalif siyasetçiye kapÄ±larÄ±nÄ± açmÄ±ÅŸtÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 13:15
HabertÃ¼rk gazetesi son baskÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±