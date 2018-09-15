MÃ¼ltecinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini engelleyen kadÄ±na dava aÃ§Ä±lÄ±yor

Göteborg- Ä°stanbul seferini yapan Türk Hava YollarÄ± (THY) uçaÄŸÄ±nda Afgan mültecinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini engellemek için eylem yapan Ä°sveçli Elin Ersson hakkÄ±nda dava açÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi bildirildi.

Ä°sveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, eylemden hemen sonra polisin 21 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n hakkÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada savcÄ±nÄ±n suç unsuru bulduÄŸunu ve dava açÄ±lmasÄ±na karar verdiÄŸi kaydedildi.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre dava açma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki Ä°sveçli savcÄ± James Von Reis yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ersson'un açÄ±kça suç iÅŸlediÄŸinin delillerle sabit olduÄŸunu öne sürerek, "KadÄ±n ilk defa böyle bir suç iÅŸlediÄŸi için havacÄ±lÄ±k yönetmenliÄŸini ihlal nedeniyle 6 aya kadar hapis ya da para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±labilir" dedi.

Ersson, Landvetter HavalimanÄ±'nda yaklaÅŸÄ±k 2 ay önce Göteborg- Ä°stanbul seferini yapan ve ülkesine sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek istenen Afganistan uyruklu bir mülteciyi taÅŸÄ±yan uçakta eylem yapmÄ±ÅŸ ve yaklaÅŸÄ±k 2 saat süren çabasÄ± sonucu mülteci ile birlikte uçaktan inmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±.

Facebook hesabÄ±ndan canlÄ± yayÄ±n yapan Ersson, 52 yaÅŸÄ±ndaki mülteciye yapÄ±lanÄ±n tamamen yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu söyleyerek sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.

Uçaktaki Türkiyeli yolcularÄ±n verdiÄŸi destek nedeniyle duygulanan Ersson, yolculara teÅŸekkür ederek yetkililerin kontrolünde mülteci ile uçaktan inmiÅŸti.

Ersson'un 26 yaÅŸÄ±ndaki Afgan Ä°smail Khawari'nin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesine müdahale etmek için uçaÄŸa bindiÄŸi ve Khawari'nin baÅŸka uçakta olmasÄ± nedeniyle onun yerine sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen baÅŸka bir mülteci için eylem yaptÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

THY uÃ§aÄŸÄ±nÄ± durdurup Afgan mÃ¼ltecinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini Ã¶nledi

Ä°sveÃ§li aktivist Elin Ersson iÃ§in soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 14:46

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