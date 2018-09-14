AKP'li Belediyenin yapay şelale inşaatı üç can aldı

Denizli Pamukkale’de AKP’li Belediye’nin yaptırdığı yapay şelalenin inşaatında kopan vinçten düşen dört işçiden üçü yaşamını yitirdi.

Yusuf YAVUZ

Denizli’de Pamukkale Belediyesi tarafından inşa edilen yapay şelale inşaatında gerçekleşen iş cinayetinde üç işçi yaşamını yitirdi, bir işçi de ağır yaralandı. AKP’li Pamukkale Belediyesi tarafından Kınıklı Mahallesinde yürütülen Seyir Tepesi projesi kapsamında yürütülen yapay şelale çalışmaları sırasında vinç koptu. Yaklaşık 30 metre aşağıya düşen vinç sepetinde dört işçinin bulunduğu belirtiliyor. 405 dönümlük alanda uygulamaya konulan proje kapsamında yapılan ağaç kıyımı ve yapay şelale için Zeytinli Yaylası’ndaki su kaynağının kullanılacağı iddiaları Denizlili doğa severlerin tepkisini çekmişti.

MEGA PROJE VE YAPAY ŞELALE ÜÇ CAN ALDI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde günlerdir tartışma konusu olan Seyir Tepesi projesinin inşaatında yaşanan iş cinayetinde üç işçi yaşamını yitirdi bir işçi ise ağır yaralandı. AKP’li Pamukkale Belediyesi tarafından Pamukkale Üniversitesi yerleşkesinin yanı başındaki yamaç arazide uygulamaya konulan Seyir Tepesi Kent Ormanı Projesi kapsamında inşa edilen yapay şelaledeki çalışma sırasında vincin halatı koptu. Bugün saat 16:00 civarında meydana gelen iş cinayetinde 30 metreden aşağıya düşen vinç sepetinde dört işçinin bulunduğu belirtildi.

ÖLEN İŞÇİLERDEN BİRİ YABANCI UYRUKLU

Bir işçi olay yerinde can verirken, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan iki işçinin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bir işçinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ölen ve yaralanan işçilerin kimlikleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, işçilerden birinin yabancı uyruklu olduğu iddia edildi.

BELEDİYE BAŞKANI ŞELALENİN TEMMUZ’DA BİTİRİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

2014 yılında kurulan ve Başkanlığını AKP’li Hüseyin Gürlesin’in yürüttüğü Pamukkale Belediyesi, Kınıklı Mahallesi’nde yer alan 405 dönümlük yamaç arazide Seyir Tepesi Kent Ormanı Projesi’ni Mart ayında uygulamaya koydu. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 16 Mayıs tarihinde projeyle ilgili düzenlediği tanıtım toplantısında yapay şelalenin Temmuz ayında bitirmeyi hedeflediklerini dile getirmişti.

SONSUZ BAHÇE VE 27 METRELİK DEV HOROZ HEYKELİ YAPILACAK

Yaklaşık 100 milyon liraya mal olacağı dile getirilen proje kapsamında Denizli’nin her yerinden görülmesi için 27 metrelik dev bir horoz heykeli, horoz köy, gençlik vadisi, kır lokantası, sonsuz bahçe, renkli orman ve kültür evleri gibi üniteler yer alıyor.

PROJE İÇİN YÜZLERCE DÖNÜMLÜK MAKİLİK ALAN TIRAŞLANDI

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürleyen’e göre 2019 yılı ortalarında tamamlanması planlanan Seyir Tepesi projesi Denizlililerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olacak. Ancak proje için yüzlerce dönümlük makilik alandaki ağaçların tıraşlanarak doğal peyzajın yok edilmesine Denizlili doğaseverler tepkili.

ZEYTİN YAYLASININ SUYU ŞELALEYE TAŞINACAK İDDİASI TEPKİ ÇEKTİ

Proje kapsamında inşa edilen ve bugün 3 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan yapay şelalenin suyunun nereden geleceğine ilişkin bir açıklama yapılmadığını öne süren altı mahalle muhtarı ise 11 Eylül günü yaptıkları ortak basın açıklamasında çekincelerini kamuoyu ile paylaşmıştı. Proje alanına yakın konumda bulunan Zeytin Yaylası’ndaki kaynak suyunun borularla yapay şelaleye taşınacağı iddialarına yönelik yetkililerden açıklama isteyen mahalle muhtarları ve vatandaşlar, suyun taşınmasının bölgenin ekosistemine zarar vereceğini savunuyor.

Doğal peyzaj değerleriyle bilinen, ayrıca 1. Derece arkeolojik sit alanı olan Zeytin Yaylası’nda Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nün yürüttüğü su hattı projesi kent kamuoyunun endişelerini artırdı.

YETKİLİLERDEN ‘ŞEHİTLER İÇİN ÇEŞME YAĞACAĞIZ’ AÇIKLAMASI

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Zeytinli Yaylası’nda birçok su kaynağı bulunduğunu belirterek, kurum tarafından yalnızca bir kaynaktan dörtte bir oranında su alınacağı dile getirildi. Yayladan alınan su ile yangın havuzu ve bölgede bulunan yürüyüş yolu üzerindeki çeşmelere su verileceği kaydedilen açıklamada, “Getirilen suyun bir kısmı ile de kendilerine her şeyimizi borçlu olduğumuz tüm Şehitlerimizin adını yaşatmak, hayır ve dua ile anılmasını sağlamak için Çamlık Şehir Ormanında Çamlık Şehitler Çeşmesi adıyla bir çeşme yapılarak Denizli halkının kullanımına sunulacaktır” ifadelerine verilmesi dikkat çekti.

ORMANI VE SUYU KORUYANLARA ‘MAKSATLI ÇEVRELER’ SUÇLAMASI

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasında, yayladaki su kaynağını ve ormanlık alandaki ekosistemin korunması için yapılan hatalı uygulamalara tepki gösteren doğaseverler kamuoyunu yanlış yönlendirmekle suçlanırken, “kendilerini çevreci olarak tanımlayan bazı maksatlı çevreler” olarak tanımlandı.

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Eylül 2018 23:43

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