CMS iÅŸÃ§ilerini iÅŸten atÄ±lma korkusu sardÄ±

Ä°zmir CMS'de fabrikanÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 4 vardiya sisteminden 3 vardiya sistemine geÃ§ileceÄŸi sÃ¶ylentileri iÅŸÃ§ilerde iÅŸten atÄ±lma endiÅŸesi yarattÄ±.

Nuray ÖZTÜRK

Ä°zmir

“Fabrika satÄ±ldÄ±” söylentilerinin dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± CMS’de iÅŸçileri iÅŸten çÄ±karÄ±lma korkusu sardÄ±. 4 vardiya sisteminden 3 vardiya sistemine geçirileceÄŸi yönünde duyumlar aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren iÅŸçiler bu durumda 40-50 iÅŸçinin iÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyor.

Ä°zmir’de üç büyük tesisi bulunan Türkiye’nin jant devi CMS’nin PÄ±narbaÅŸÄ± havzasÄ±ndaki fabrikada çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, ÅŸirketin Avrupa KalkÄ±nma BankasÄ± (EBRD) ve Actera sermaye ÅŸirketine satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi ve alan sermaye ÅŸirketlerinin kriz dolayÄ±sÄ±yla iÅŸten çÄ±karma yoluna gidebileceÄŸi yönünde söylentilerin dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

3’LÜ VARDÄ°YAYA GEÇÄ°Åž SÖYLENTÄ°LERÄ°

Fabrikada çalÄ±ÅŸan genç bir iÅŸçi ÅŸu ana kadar ücretlerini zamanÄ±nda aldÄ±klarÄ±nÄ±, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nda ise bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Åžirketin satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸine dair söylentiler var. Alan ÅŸirket bir sermaye ÅŸirketi. 5 yÄ±ldÄ±r bu fabrikada çalÄ±ÅŸÄ±yorum ÅŸu ana kadar maaÅŸlarda bir gecikme olmadÄ±. 25 yÄ±llÄ±k iÅŸçiye sorsanÄ±z o da aynÄ± ÅŸeyi söyler. Ancak bu bir sermaye ÅŸirketi, maaÅŸlarda gecikme olur mu, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸir mi diye herkes kaygÄ± içerisinde” dedi.

Fabrikada 4’lü vardiya sistemiyle çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran iÅŸçi, “Åžimdi 3’lü vardiya sistemine geçiÅŸ düÅŸünülüyor diye yine bir söylenti var. Normalde bizim fabrika hiç durmadan çalÄ±ÅŸÄ±yor. Krizden dolayÄ± sipariÅŸlerde azalma olabilir. Önlem amacÄ±yla 3’lü vardiya sistemine geçilirse pazar günü tatil olacak. Bu durumda 40-50 iÅŸçi boÅŸa düÅŸüyor. Ä°ÅŸten çÄ±karma söz konusu olabilir. Bu da bizim kaygÄ±larÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rÄ±yor. Sadece bizim deÄŸil beyaz yakalÄ±larÄ±n da” diye konuÅŸtu.

ZAMMLAR ERÄ°DÄ° SENDÄ°KA ORTADA YOK

Enflasyon artÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla aldÄ±klarÄ± zamdan geriye bir ÅŸey kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tüm iÅŸçilerin hükümete tepkili olduÄŸunu aktaran iÅŸçi , “Sendika hiçbir konuda bilgilendirme, uyarÄ±, eÄŸitim yapmÄ±yor. Bir çalÄ±ÅŸmasÄ± yok ve iÅŸçiler de sendikadan umudunu kesmiÅŸ durumda” diye konuÅŸtu.

Fabrikada 6 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan baÅŸka bir iÅŸçi ise doÄŸrudan ve dolaylÄ± vergi artÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle yaÅŸayamaz hale geldiklerini aktararak, “Halimiz ortada, her ay maaÅŸtan vergi kesiliyor yetmiyor bir de marketten ne alsak ona da vergi ödüyoruz, vergi vergi bÄ±ktÄ±k valla... Her ÅŸeye zam geldi, açÄ±kçasÄ± mahvetti bizi” diyerek tepki gösteriyor. Türk Metal SendikasÄ± ile MESS arasÄ±nda 2017 yÄ±lÄ±nda imzalanan toplu iÅŸ sözleÅŸmesinde alÄ±nan yüzde 24 zamdan o zaman için memnun kaldÄ±klarÄ±nÄ± ancak kÄ±sa sürede aldÄ±klarÄ± zammÄ±n eridiÄŸini aktaran iÅŸçi, “Sendika maaÅŸlardaki erime karÅŸÄ±sÄ±nda telafi amacÄ±yla bir çalÄ±ÅŸma yürütmedi, en azÄ±ndan ben duymadÄ±m. Ä°ÅŸveren de ekstra zam falan gibi bir ÅŸey mümkün deÄŸil vermez, enflasyon veriyorum der” dedi.

HÜKÜMETE TEPKÄ°

Ekonomik durumun yansÄ±malarÄ± konusunda özellikle hükümete tepki gösteren iÅŸçi, “Benden tasarruf istiyor, kendisi ejder meyveli Smoothie içiyor, 6 tane uçaÄŸÄ± var etrafÄ±nda binlerce koruma var. SarayÄ±n masraflarÄ± desen itibardan tasarruf olmaz deyip ye kürküm ye modundalar. ‘Tasarruf tedbiri aldÄ±k’ diyor, ‘Bu da geçer yahu’ diyor. Bu mu tedbir dediÄŸi? Lafla peynir gemisi yürümez. Salça yüzde 120 zamlanmÄ±ÅŸ bunun rahiple ekonomik savaÅŸla ne alakasÄ± var, uydurduklarÄ± kÄ±lÄ±f. Ä°ÅŸçi ne yapsÄ±n iÅŸverenin ödemediÄŸi kadar vergi ödüyoruz. Bizden bu kadar!” diye konuÅŸtu.

Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lma kaygÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçi, “Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lsam yeni iÅŸ bulma ÅŸansÄ±m da olmaz çünkü her yer krizde olacaÄŸÄ± için bu durumda iÅŸsizlikten maaÅŸ alÄ±p tazminatÄ± yersin, sonrasÄ± için ne olur hiçbir fikrim yok. Kimse iÅŸten çÄ±karÄ±lmaya hazÄ±r deÄŸil ÅŸu durumda. Çünkü herkes iÅŸine güvenerek bir ÅŸeyler aldÄ±, kredi çekti, herkes istisnasÄ±z çok zor durumda kalÄ±r” dedi.

SATIÅž GÖRÜÅžMELERÄ° BASINA YANSIMIÅžTI

Honda, Ford, Volkswagen, BMW baÅŸta olmak üzere 22 üreticiye jant tedarik eden, Türkiye’nin en büyük jant üreticisi CMS Groupun satÄ±ÅŸÄ± için Avrupa KalkÄ±nma BankasÄ± (EBRD) ve Türkiye özel sermaye ÅŸirketi Actera ile görüÅŸtüÄŸü geçtiÄŸimiz ay basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. HSBC tarafÄ±ndan temsil edilen CMS’nin yüzde 75 ile tamamÄ± arasÄ±ndaki hissesi için ödenecek rakamÄ±n ise 400 milyon dolar olduÄŸu ifade edilmiÅŸti. SatÄ±ÅŸÄ±n gerçekleÅŸip gerçekleÅŸmediÄŸine iliÅŸkin taraflardan bir açÄ±klama gelmedi. Edinilen bilgilere göre ÅŸirket satÄ±ÅŸla ilgili fabrikada örgütlü Türk Metal SendikasÄ±na da bir açÄ±klamada bulunmadÄ±.

CMS iÅŸÃ§ileri: 1 MayÄ±s mesai gÃ¼nÃ¼ olmasÄ±n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 21:38

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