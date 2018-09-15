KoÃ§ 'esnek Ã§alÄ±ÅŸma' diyor, TÃœPRAÅž iÅŸÃ§isi direniyor

Ä°ÅŸÃ§iler, KoÃ§ Holdingin iÅŸ kazalarÄ±nÄ± umursamadÄ±ÄŸÄ± gibi iÅŸÃ§ilerin Ã§alÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmek iÃ§in de bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

Turan KARA

Ä°zmir

TÜPRAÅž AliaÄŸa Rafinerisinde sözleÅŸme mücadelesi erken baÅŸladÄ±. GeçtiÄŸimiz sözleÅŸmede mazaret izinleri ve fazla mesailerde kÄ±sÄ±ntÄ± yapmak isteyip iÅŸçilerin direniÅŸi ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca geri adÄ±m atan Koç Holding, iÅŸletmede lokal uygulamalarla bu isteÄŸinden vazgeçmediÄŸini gösterdi. Ä°ÅŸçiler rafineri yöneticilerinin breakerler (vardiya deÄŸiÅŸtirici) üzerinden yapmak istediÄŸi uygulamayÄ± esnek çalÄ±ÅŸma uygulamasÄ± olarak gördüklerini ifade ederek yine direniÅŸ dedi.

TÜPRAÅž’ta iÅŸçilerin “Üzerimizdeki iÅŸ yükü fazla” yöneticilerin de “Fazla iÅŸ izni veriliyor” demesiyle petrol hareketleri ünitesinde breaker uygulamasÄ±nÄ± hayata geçirdi. Ä°ÅŸçilerin ilk beklentisi birimde çalÄ±ÅŸan iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n 6’dan 7’ye çÄ±karÄ±lmasÄ±ydÄ±. Ancak yöneticiler, deÄŸiÅŸtirici vardiya ile 7’ye çÄ±karmÄ±ÅŸ gibi gösterse de haftalÄ±k izin veya mazeret izni ile sayÄ± fiilen 6’da kalÄ±yor ve boÅŸluk doldurulmuyor.

Bu uygulamanÄ±n, geçen sene 4 iÅŸçinin öldüÄŸü patlamanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ünitede olmasÄ± ise iÅŸçileri daha da tedirgin ediyor. Ä°ÅŸçiler, Koç Holdingin, faciaya sebep olacak kazalarÄ± pek umursamadÄ±ÄŸÄ± gibi iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmek için de bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. KazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± günlerde iÅŸ güvenliÄŸi tedbirlerini artÄ±rmak için sendika ve iÅŸletme yönetiminin komisyon kurulmasÄ± önerisi ise ilk aydan sonra unutuldu.

ÜRETÄ°M REKORLARI TATMÄ°N ETMÄ°YOR

Rafineri genelinde üretim kapasitesi her geçen gün artarken, iÅŸçiler üzerinde iÅŸ yükü artÄ±yor. Buna bir de iÅŸçi sayÄ±sÄ±ndaki azalma ekleniyor. Ä°ÅŸçiler bu durumun artÄ±k dayanÄ±lmaz olduÄŸunu ifade ediyor. Ä°ÅŸçiler, ünitelerde kritik sayÄ±ya düÅŸmeden, norm kadro ile güvenli ve saÄŸlÄ±klÄ± koÅŸullarÄ±n olabileceÄŸini anlatmaya çabalÄ±yor.

TÜPRAÅž Ä°zmir rafinerisi iÅŸçileri, bu dönemde Koç Holding yönetiminden saldÄ±rgan deÄŸil aksine daha yapÄ±cÄ± bir tutum bekliyordu. Çünkü yanÄ±baÅŸÄ±nda SOCAR Holdinge ait Star Rafineri yönetimi, pek çok deneyimli iÅŸçiyi TÜPRAÅž’ta aldÄ±ÄŸÄ± ücretin en az 2 katÄ± ücretle transfer ediyor. AyrÄ±ca SOCAR’a baÄŸlÄ± Star Rafineri, geçtiÄŸimiz ay kurum içi bir genelge ile bayram kutlamasÄ± yaparken, kriz dolayÄ±sÄ±yla ücretlerde brüt 1000 TL iyileÅŸtirme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ä°ÅŸletmede iÅŸ yükü artan TÜPRAÅž iÅŸçisi, zamanla arkadaÅŸlarÄ±ndan daha düÅŸük ücrete çalÄ±ÅŸÄ±r duruma geldi. Buna bir de ücretlerin enflasyon ve liranÄ±n deÄŸer kaybÄ±yla düÅŸmesi eklenince pek çok iÅŸçide rahatsÄ±zlÄ±k had safhaya çÄ±ktÄ±.

Ülkenin içinde olduÄŸu durumun yaÅŸam standartlarÄ±nÄ± düÅŸürmesi ise ÅŸimdi daha çok iÅŸçiyi borçlu yaÅŸamaya mahkum ediyor ve iÅŸyerinde daha fazla iÅŸ yükü ve baskÄ± uygulanÄ±yor. Koç Holdingin uzlaÅŸmaz tutumuna karÅŸÄ± iÅŸçiler sonuç alÄ±ncaya kadar direnmekte kararlÄ±.

Ä°ÅŸçiler sendika genel merkezinin de bu uygulamanÄ±n Ä°zmir rafinerisinde lokal bir uygulama deÄŸil, genel bir tutum olduÄŸuna ikna edildiÄŸini düÅŸünüyor. Bunu fazla mesai ve diÄŸer sosyal haklarÄ±nÄ±n gasbedilmesinin önünü açacak bir uygulama olarak deÄŸerlendiren iÅŸçiler, bu konuda diÄŸer rafinerideki arkadaÅŸlarÄ±nÄ± da uyarÄ±yor. Öte yandan Kocaeli, Batman ve KÄ±rÄ±kkale rafinerilerindeki iÅŸçilerin de 2 saat iÅŸ bÄ±rakma ile dayanÄ±ÅŸmada bulunmasÄ± iÅŸçileri sevindiriyor.

AliaÄŸa'daki TÃœPRAÅž iÅŸÃ§ileri bu kez de tam gÃ¼n iÅŸ bÄ±rakÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 21:23

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