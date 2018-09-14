AliaÄŸa'daki TÃœPRAÅž iÅŸÃ§ileri bu kez de tam gÃ¼n iÅŸ bÄ±rakÄ±yor

TÜPRAÅž AliaÄŸa Rafinerisi iÅŸçileri tüm gün iÅŸ bÄ±rakÄ±yor. GeçtiÄŸimiz iki günde 2 saatlik iÅŸ bÄ±rakma eylemi yapan iÅŸçiler, patronun vardiya sisteminde yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi kabul etmeyeceklerini dile getirerek tüm gün boyunca çalÄ±ÅŸmayacak.

Rafineri önünde iÅŸ bÄ±rakma eylemlerini sürdüren iÅŸçilere seslenen Petrol-Ä°ÅŸ AliaÄŸa Åžube BaÅŸkanÄ± Ahmet Oktay “Ä°lk gün yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz açÄ±klamada da söyledik, sonucu ne olursa olsun almÄ±ÅŸ olduklarÄ± bu kararÄ± geri çekene kadar biz mücadelemizi burada devam ettireceÄŸiz. Bugün bizimle beraber merkez yöneticilerimizde burada. AyrÄ±ca baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mücadeleye destek olmak için TÜPRAÅž KÄ±rÄ±kkale ve Batman rafinerisindeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da iki saatlik iÅŸ bÄ±rakma eylemi gerçekleÅŸtiriyor. Onlara destekleri için teÅŸekkür ediyoruz” dedi

TÜPRAÅž AliaÄŸa Rafinerisi iÅŸçilerine açÄ±klama yapan Petrol-Ä°ÅŸ Genel Örgütlenme ve EÄŸitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik ise “Sizin AliaÄŸa’da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z eyleme destek olmak için Batman ve KÄ±rÄ±kkale rafinerilerindeki iÅŸçiler iÅŸ bÄ±rakÄ±yor. Eyleminizin sürmesi durumunda da Kocaeli rafinerisindeki kardeÅŸlerimiz haklÄ± mücadelenizde sizlerle olacaktÄ±r. TÜPRAÅž yönetimi dört ay sonra baÅŸlayacak olan TÄ°S görüÅŸmelerimizin arifesinde direniÅŸçi Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ± ve Petrol-Ä°ÅŸ üyelerini kendi istediÄŸi noktaya çekmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. BunlarÄ±n ucuz zamanÄ± geçmiÅŸ politikalar olduÄŸunu buradan bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu tür beyhude çabalarÄ±n varolan iÅŸ barÄ±ÅŸÄ±nÄ± da hepten bozacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Tekik, Flomar’da direnen iÅŸçilere de selam gönderdiÄŸi açÄ±klamasÄ±nda, “Biz bugün Gebze'de Flormar’da, Akkim'de, Batman'da, Trakya'da, Ankara'da sürdürdüÄŸümüz direniÅŸlerimizin de Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±yla iÅŸvereni bir kez daha uyarmak istiyoruz. AliaÄŸa iÅŸçisinin sabrÄ±nÄ± hiç sÄ±namayÄ±n. Biz Petrol-Ä°ÅŸ olarak Türkiye’de umutlarÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sinmiÅŸliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ±, insanlarÄ±n nasÄ±lsa artÄ±k hiçbir ÅŸey deÄŸiÅŸmeyecek duygusuna mahkum edilmek istendiÄŸi bir süreçten geçtiÄŸimizi biliyoruz. SÄ±nÄ±f kardeÅŸlerimizin, kÄ±zkardeÅŸlerimizin Flormar'da yaktÄ±ÄŸÄ± direniÅŸ meÅŸalesini bugün AliaÄŸa'da sizler devraldÄ±nÄ±z. Ölü topraÄŸÄ± serpilmiÅŸ günümüz Türkiyesinde bu psikolojiyi bertaraf edecek Türkiye iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na umut olabilecek direniÅŸin fitilini bugün buradan ateÅŸlemiÅŸ olacaÄŸÄ±z” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

TÃ¼praÅŸ iÅŸÃ§ileri vardiya sisteminin deÄŸiÅŸmesine karÅŸÄ± iÅŸ bÄ±raktÄ±

Ä°ZMÄ°T'TEKÄ° TÜPRAÅž Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° DE 2 SAAT Ä°Åž BIRAKTI

Vardiya sisteminin deÄŸiÅŸmesine karÅŸÄ± iÅŸ bÄ±rakan TÜPRAÅž AliaÄŸa iÅŸçilerine Ä°zmit rafinerisinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerden destek geldi.

TüpraÅŸ Ä°zmit Rafinerisinde çalÄ±ÅŸan sendika üyesi iÅŸçiler, Ä°zmir’deki arkadaÅŸlarÄ±na destek için 2 saat geç iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±. Yüzlerce iÅŸçi, ÅŸube yöneticilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 15:59

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