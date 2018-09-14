YARSAV eski baÅŸkanÄ± Murat Arslan'a 15 yÄ±l hapsi istendi

KHK ile kapatÄ±lan YargÄ±Ã§lar ve SavcÄ±lar BirliÄŸi (YARSAV) eski baÅŸkanÄ± Murat Arslan'Ä±n, 15 yÄ±la kadar hapsi istendi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan YargÄ±çlar ve SavcÄ±lar BirliÄŸi (YARSAV) eski baÅŸkanÄ± Murat Arslan'Ä±n, 'SilahlÄ± terör örgütü yöneticiliÄŸi ve üyeliÄŸi' suçlamasÄ±yla ilgili yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, savcÄ± esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. SavcÄ±, Arslan'Ä±n üzerine atÄ±lÄ± 'örgüt yöneticiliÄŸi' suçlamasÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sanÄ±ÄŸÄ±n 'örgüt üyeliÄŸi' suçundan 15 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Ankara 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmada mahkeme baÅŸkanÄ±, dosyaya giren bilirkiÅŸi raporlarÄ±nÄ± okudu. BilirkiÅŸi raporunda Arslan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± GSM operatöründen 'Bylock' kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtildi.

TANIKLARIN DÄ°NLENÄ°LMESÄ°NDEN VAZGEÇÄ°LDÄ°

DuruÅŸmada tanÄ±k olarak dinlenen Ali Necip Kocatürk, Murat Aslan'Ä± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iddialar ile ilgili diyeceÄŸi bir ÅŸeyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Mahkeme BaÅŸkanÄ± daha önce dinlenen tanÄ±k Gökhan Aysel'in, 'Beni Murat Arslan'la Ali Necip Kocatürk' tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ± yönündeki sözlerinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine tanÄ±k Kocatürk, her iki kiÅŸiyi de tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Arslan'Ä±n avukatlarÄ±nÄ±n, dinlenmesi için tebligat çÄ±kartÄ±lan tanÄ±klar Metin Özyurt ve Selami Er'in, bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle müvekkillerinin tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, tanÄ±klarÄ±n bulunamamasÄ±ndan sorumlu kiÅŸiler hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunulmasÄ±nÄ± talep etti. Mahkeme heyeti talebi reddederek, dosyanÄ±n geldiÄŸi aÅŸama nedeniyle bu tanÄ±klarÄ±n dinlenilmesinin davaya bir katkÄ± saÄŸlayamayacaÄŸÄ± yönünde hüküm kurarak, bu tanÄ±klarÄ±n dinlenilmesinden vazgeçilmesine hükmetti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Daha sonra söz verilen duruÅŸma savcÄ±sÄ± esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. SavcÄ±, 'örgütün YARSAV'da da kadrolaÅŸmaya gittiÄŸini' belirterek, Arslan'Ä±n da bu kadrolaÅŸma kapsamÄ±nda YARSAV'a üye olduÄŸunu, nihayetinde de YARSAV baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendiÄŸini iddia etti. Arslan'Ä±n 'örgütün mahrem yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±' söyleyen savcÄ±, 'Arslan'Ä±n örgütün toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ByLock kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±' ifade etti. SavcÄ±, sanÄ±k Arslan hakkÄ±nda her ne kadar 'örgüt yöneticiliÄŸi' ve 'örgüt üyeliÄŸi'nden dava açÄ±lmÄ±ÅŸsa da dosyaya giren delillerin ‘örgüt yöneticiliÄŸi' suçunu oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Arslan'Ä±n 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapsini talep etti.

SavcÄ±nÄ±n esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±na karÅŸÄ± beyanlarÄ± sorulan Arslan ve avukatlarÄ±, savunma yapmak için ek süre talep etti. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, Arslan'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar vererek, duruÅŸmayÄ± erteledi. (DHA)

â€˜YargÄ±ya sÄ±zan Cemaatin faturasÄ±nÄ± Murat Arslanâ€™a kesiyorlarâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 18:40

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