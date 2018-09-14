FransÄ±z milyoner, burka cezalarÄ±nÄ± Ã¶demek iÃ§in Danimarkaâ€™da

Danimarkaâ€™daki burka yasaÄŸÄ±na muhalefet edenlere verilen cezalarÄ± Ã¶deme sÃ¶zÃ¼ veren RaÅŸid Nekkaz, Kopenhagâ€™a geldi. Nekkaz'dan para alan olmadÄ±.

Danimarka'da 1 AÄŸustos’ta yürürlüÄŸe giren burka ve peçe yasaÄŸÄ±na muhalefet edenlere verilen cezalarÄ± ödeme sözü veren Cezayir asÄ±llÄ± RaÅŸid Nekkaz, cezalarÄ± ödemek için Danimarka’nÄ±n baÅŸkenti Kopenhag’a geldi. Ancak Nekkaz’dan para almaya kimse gelmedi.

Avrupa’nÄ±n deÄŸiÅŸik ülkelerindeki burka cezalarÄ±nÄ± ödediÄŸi için “burka milyoneri” olarak adlandÄ±rÄ±lan Nekkaz, yeni çÄ±kan kÄ±yafet yönetmenliÄŸine aykÄ±rÄ± davrandÄ±klarÄ± için ceza alanlarÄ±n parlamento binasÄ± önüne gelmelerini istedi.

Nekkaz, parlamento önünde toplanan gazetecilere “Ceza alan herkes bana gelebilir ve ceza kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± gösterebilir, hikayesini anlatabilir. Bunu insanlarÄ±n istedikleri gibi giyinme haklarÄ±nÄ± savunmak için yapÄ±yorum” dedi.

Kamu kurumlarÄ±, alÄ±ÅŸ veriÅŸ merkezleri, hava limanlarÄ±nda peçe yasaÄŸÄ± uygulanmasÄ±na güvenlik nedeniyle karÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Nekkaz, sadece sokakta peçe ve burkayla gezenlere verilen cezalarÄ± ödeyeceÄŸini belirtti.

KÄ°MSE PARA ALMAYA GELMEDÄ°

Ancak bir saat parlamento önünde beklemesine raÄŸmen ceza alanlardan hiçbiri gelmedi. Nekkaz, burka ve peçe yasaklayan Danimarka hükümetine sert eleÅŸtiriler yöneltti. Danimarka BaÅŸbakanÄ± Lars Lokke Rasmussen’i “Taliban’a silah satÄ±n almalarÄ± için yüz binlerce kron vererek terörü desteklemek”le suçladÄ±.

Nekkaz, burka ve peçe kullandÄ±klarÄ± için ceza alanlarÄ±n cezalarÄ±nÄ± ödemek için ayda bir kez Danimarka’ya gelip parlamento binasÄ± önünde bekleyeceÄŸini duyurdu.

1 AÄŸustos günü yürürlüÄŸe giren yeni kÄ±yafet yasasÄ± burka ve peçeyle dolaÅŸanlarÄ±n bin kron para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor. Dört kez yasayÄ± ihlal edenlere 10 bin kron para cezasÄ± veriliyor.

YasanÄ±n yürürlüÄŸe girmesinden sonra biri Türkiyeli turist 3 kiÅŸi yasaya muhalefet etmekten para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 13:46

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